7 મે 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારનો દિવસ સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા કામ કરવા માટે સારો છો, રાહુકાળથી બચવું

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 7:25 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે 7 મે 2026 ગુરુવારના દિવસે વૈશાખ મહિનાના વદ પક્ષની પાંચમની તિથિ છે. આ તિથિ પર મંગળનું શાસન છે. ચિકિત્સા સંબંધી કાર્ય કરવા અથવા નવી દવાઓ શરૂ કરવા ઉપરાંત રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત કામો માટે આ તિથિ શુભ માનવામાં આવે છે.

7 મેનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: વૈશાખ
  • પક્ષ: સુદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: પાંચમ
  • યોગ: સાધ્ય
  • નક્ષત્ર: પૂર્વાષાઢા
  • કરણ: તૈતિલા
  • ચંદ્ર રાશિ: ધનુ
  • સૂર્ય રાશિ: મેષ
  • સૂર્યોદય: 05:35:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:00:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 00:06
  • ચંદ્રાસ્ત: 09:26
  • રાહુકાળ: 13:58 થી 15:39
  • યમગંડ: 05:35 થી 07:16

આજનું નક્ષત્ર
આજના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિ અને પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 13:20 થી લઈને 26:40 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે, અને તેનો પ્રમુખ દેવતા વરુણ છે. આજનો દિવસ આત્મવિશ્વાસને વધવાની પ્રેરણા આપી રહ્યો છે. શુક્રના પ્રભાવથી આકર્ષણ, સર્જનાત્મકતા અને સંબંધોમાં સુમેળમાં વધારો કરવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે. વરુણ દેવના પ્રભાવથી ભાવનાત્મક ઊંડાણ અને નવી તકોને સ્વીકારવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે.

આજ માટે અશુભ સમય
આજના દિવસે 13:58 થી 15:39 સુધી રાહુકાળ રહેશે. એવામાં કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો આ સમયગાળા દરમિયાન તેને ટાળવું જ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

