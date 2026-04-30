30 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારની તિથિ પર રુદ્રનું નિયંત્રણ, પૂજાથી થશે લાભ

વૈશાખ મહિનાના સુદ પક્ષની ચૌદસની તિથિ પર રાહુકાળથી સાવધાન રહો.

આજનું પંચાંગ
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 7:57 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે 30 એપ્રિલ, 2026, ગુરુવારે વૈશાખ મહિનાના સુદ પક્ષની ચૌદસની તિથિ છે. આ તિથિ રૂદ્ર દ્વારા શાસિત હોય છે, જે ભગવાન શિવનું એક પ્રાચીન અને ઉગ્ર રૂપ છે. આ દિવસે ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે.

30 એપ્રિલનું પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: વૈશાખ
  3. પક્ષ: સુદ
  4. દિવસ: ગુરુવાર
  5. તિથિ: ચૌદસ
  6. યોગ: વજ્ર
  7. નક્ષત્ર: ચિત્રા
  8. કરણ: ગર
  9. ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:41:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 06:56:00 PM
  13. ચંદ્રોદય: 18:03:15
  14. ચંદ્રાસ્ત: 04:30:52 (1 મે)
  15. રાહુકાળ: 13:58 થી 15:37
  16. યમગંડ: 05:41 થી 07:20

આજનું નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર કન્યા રાશિ અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23°20' થી તુલા રાશિમાં 6°40' સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા વિશ્વકર્મા છે, અને નક્ષત્ર સ્વામી મંગળ છે. આ સૌમ્ય પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર હોવાથી, આજનો દિવસ સર્જનાત્મક પ્રયાસો, નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા અને બાંધકામ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. કલાત્મક કાર્યો, ડિઝાઇન કાર્ય અને નવીન વિચારસરણી સાથે કરેલા કાર્યોમાં પ્રગતિની તકો ઊભી થઈ શકે છે.

આજના દિવસનો વર્જિત સમય

આજેના દિવસે 13:58થી 15:57 વાગ્યા સુધી રાહુકાળ રહેશે. એવામાં કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો આ સમયને ટાળવાનું સારું રહેશે. આવી જ રીતે તમારે યમંગડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જયમ પણ ટાળવા જોઈએ.

