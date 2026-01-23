ETV Bharat / spiritual

23 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: આજે વસંત પંચમી પર શુભ મહૂર્ત અને ચોઘડિયા

આજે મહા મહિનાની સુદ પાંચમની તિથિ તમામ પ્રકારના કાર્યો માટે શુભ છે.

23 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ
23 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ (ETV Bharat)
અમદાવાદ: આજે, શુક્રવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2026, મહા મહિનાના સુદ પખવાડિયાની પાંચમનો દિવસ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુર સુંદરી આ દિવસની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે વસંત પંચમી છે.

23મી જાન્યુઆરી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: મહા
  • પક્ષઃ સુદ
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ : પાંચમ
  • યોગ: પરિઘ
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વભાદ્રપદ
  • કરણ: બવ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: મકર
  • સૂર્યોદય: 7:14 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:51 PM
  • ચંદ્રોદય: 9:52 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:18 PM
  • રાહુ કાળ: 11:13 AM થી 12:33 PM
  • યમગંડ: 15:12 PM થી 16:32 PM

નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં 3:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા રૂદ્ર છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર ઝઘડા, કપટ અને સંઘર્ષનું આયોજન કરવા માટે, અથવા દુશ્મનોનો નાશ કરવા, જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવા, અગ્નિદાહ આપવા, કચરો બાળવા, વિનાશના કાર્યો કરવા અથવા ક્રૂરતાના કૃત્યો માટે યોગ્ય છે. જોકે, તે શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષેદ્ધ સમય
રાહુકાળ આજે બપોરે 11:13 થી 12:33 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

