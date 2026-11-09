9 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ, આજે કર્ક રાશિના જાતકોનું બગડી શકે છે સ્વાસ્થ્ય, રાખો સાવધાની
આજે, આ રાશિના જાતકો કોઈપણની સાથે લાગણીના પ્રવાહમાં તણાઈ શકે છે, આ સંબંધમાં આજે તેઓ થોડા વધુ ભાવનાત્મક રહેશે.
Published : November 9, 2026 at 7:09 AM IST
મેષઃ 9 નવેમ્બર 2026, આજે સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે સાતમા ભાવમાં હશે. ભાગ્ય તમારી સાથે છે. તમને માન-સન્માન મળશે. તમારું લગ્નજીવન અને પારિવારિક જીવન સુખી રહેશે. તમે મિત્રો સાથે મોજ-મસ્તીનો આનંદ માણી શકશો. ભાગીદારીથી લાભ થશે. જીવનસાથી સાથે પ્રેમ વધશે. આજે તમે પરિવાર સાથે વ્યસ્ત રહેવાના છો. પ્રેમ જીવનમાં પણ તમે સકારાત્મક રહેશો. આજે વિદ્યાર્થીઓએ થોડા સમય માટે તહેવારની રંગત ભૂલીને પોતાના ભણતર પર ધ્યાન જરૂર આપવું જોઈએ. પરિવારની ખુશી માટે આજે કોઈ ખાસ વસ્તુની ખરીદી પણ કરી શકો છો.
વૃષભઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં હશે. તમારો આજનો દિવસ શુભ ફળદાયક છે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. તમારા અધૂરા કામ પૂરા થશે. શારીરિક-માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં વધારો થશે. મામાના પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકશે. ખરાબ તબિયતમાં સુધારો થશે. વેપારમાં લાભ થઈ શકશે. સહકર્મીઓ તરફથી મદદ મળી શકશે. આજે પરિવાર સાથે તમે તમારો મોટાભાગનો સમય વિતાવશો. કોઈ જૂની યાદોમાં પણ ખોવાઈ શકો છો, જોકે આ તહેવારની સીઝનમાં તમારે બહાર જવાનું અને ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. મિત્રોને મળવાનો કાર્યક્રમ પણ બની શકે છે.
મિથુનઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં હશે. ખાન-પાનમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. નકારાત્મક વિચારોને મનમાંથી કાઢવા પર હતાશાનો અનુભવ કરશો. અનૈતિક કામ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. શક્ય હોય તો તેનાથી દૂર રહો. અચાનક મુસાફરીનો યોગ બનશે. બપોર સુધીમાં કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. કોઈ જૂની ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. લેખન કે સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિમાં તમારી ખાસ રુચિ રહેશે. વેપારમાં વિકાસ થવાથી નવી યોજનાઓ અમલમાં આવશે. તેમ છતાં અધિકારીઓ સાથે વાદ-વિવાદમાં ન પડતા.
કર્કઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે ચોથા ભાવમાં હશે. કોઈની સાથે આજે ભાવનાત્મક સંબંધમાં બંધાઈ શકો છો. એ સંબંધમાં આજે થોડા વધારે ભાવુક રહેશો. આનંદ-પ્રમોદ અને મનોરંજક પ્રવૃત્તિથી મન ખુશ રહેશે. મિત્રોનો સાથ મળવાથી આનંદ બમણો થઈ જશે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે ધ્યાન રાખજો. ગુસ્સા પર સંયમ રાખજો. વાણી ઉગ્ર ન થઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખજો. નવા કામની શરૂઆત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી.
સિંહઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં હશે. કામમાં સફળતા અને વિરોધીઓ પર વિજય મળવાથી તમારા ઉત્સાહ અને ઉમંગમાં વધારો થશે. મિત્રો સાથે મળીને તમે નવા કામ અંગે કોઈ યોજના બનાવશો. મિત્રો અને સ્વજનો સાથે મુસાફરી પર જઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આર્થિક લાભ મેળવી શકશો. પ્રિયજનો સાથે આનંદની લાગણીનો અનુભવ કરશો. એકાગ્રતા સાથે નવા કામની શરૂઆત કરી શકશો. તમને નસીબનો સાથ મળશે.
કન્યાઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે બીજા ભાવમાં હશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ અને પરિવારજનો સાથે આનંદથી દિવસને ખુશહાલ બનાવશો. આજે તમારી મધુર વાણીનો જાદુ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. ક્યાંક ફરવા જવાની શક્યતા છે. મીઠાઈ સાથે મનપસંદ ભોજન મળશે. આયાત-નિકાસના વેપારમાં સારી સફળતા મળશે. વેપારને આગળ વધારવા માટે કોઈ પગલું જરૂર ભરશો. જોકે વાદ-વિવાદની શક્યતા રહેશે. બપોર પછી તમે પરિવારના લોકોની લાગણીઓને સમજો અને તેમના માટે કોઈ ભેટ જરૂર ખરીદો.
તુલાઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે પહેલા ભાવમાં હશે. પોતાની કુશળતાને લોકો સમક્ષ રજૂ કરવા માટે આજે સારી તક છે, તેનો લાભ લો. તમારી સર્જનાત્મકતા ખીલશે. તન અને મનમાં વધારે તાજગીનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને કુટુંબીજનો સાથે સમયનો આનંદ માણશો. આર્થિક લાભ મળશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નવા વસ્ત્રો અને વાહન સુખ મળશે. પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થશે અને કામમાં સફળતા મેળવી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ સારો છે, પણ બહાર ખાવાથી બચવું તમારા માટે જરૂરી રહેશે.
વૃશ્ચિકઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે બારમા ભાવમાં હશે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સ્વજનોના સારા સમાચાર મળશે. મનોરંજન પર ધન ખર્ચ કરશો. જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો ખૂબ જ ગાઢ બનશે. કાનૂની બાબતોમાં તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ તરફથી લાભ થઈ શકશે. વેપારમાં નવા ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે યોજના બનાવશો. વિદ્યાર્થીઓનું મન આજે ભણવામાં નહીં લાગે. આજે તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેવાના છો.
ધનુઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં હશે. આજે તમને આર્થિક લાભની સાથે-સાથે માન પણ મળશે. તમારા પરિવારમાં સુખ અને સંતોષ જળવાઈ રહેશે. તમારી આવક વધશે અને વેપારમાં પણ લાભ થશે. પ્રિય વ્યક્તિ સાથે સુખદ સમય વિતાવશો. મિત્રો સાથે ફરવા-ફરવાનો કાર્યક્રમ બનશે. અપરિણીત લોકોના લગ્નના યોગ બનશે. તમને પત્ની અથવા સંતાન તરફથી લાભ થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારું વર્ચસ્વ વધશે. તમને ખાસ સફળતા મળશે.
મકરઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે દસમા ભાવમાં હશે. આજે તમારા વેપારમાં આવક વધશે. પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. નોકરીમાં મહેનતનું સારું ફળ મળશે. પરિવાર અને સંતાન અંગેની ચિંતા દૂર થશે. સંતોષ અને ખુશી મળશે. વેપારમાં થોડા વ્યસ્ત રહેશો. નોકરીમાં ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ભાગ્ય સાથ હોવાથી સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. મિત્રો અને સ્નેહીજનો તરફથી લાભ થશે. આજે જીવનસાથી સાથે ચાલતો જૂનો મતભેદ દૂર થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ સારો છે.
કુંભઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે નવમા ભાવમાં હશે. તમને અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે, પરંતુ માનસિક સ્થિતિ સારી રહેશે. સ્ફૂર્તિ ઓછી હોવાથી કામ ધીમી ગતિએ કરશો. ઓફિસમાં અધિકારીઓ સાથે વાતચીતમાં ખૂબ ધ્યાન રાખજો. વિરોધીઓ સાથે દલીલ કરવાથી બચો. મોજ-મસ્તીમાં ખર્ચ વધશે. મીટિંગ માટે મુસાફરી થઈ શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામોમાં સફળતા મળશે. સંતાનની ચિંતા રહેશે.
મીનઃ 9 નવેમ્બર 2026, સોમવારના દિવસે તુલા રાશિનો ચંદ્રમા તમારા માટે આઠમા ભાવમાં હશે. સ્વાસ્થ્યને લઈને સજાગ રહેવું પડશે. બીમારીના કારણે ખર્ચમાં વધારો થશે. કામમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. પારિવારિક સભ્યો સાથે મતભેદ અને મનદુઃખ થઈ શકે છે. અચાનક આર્થિક લાભ થવાથી તમારી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિથી તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર પણ તમારું મન નહીં લાગે. સમયસર કામ પૂરું ન થવાથી તમને ચિંતા થઈ શકે છે.