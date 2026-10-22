22 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારનો દિવસ આ 3 રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી રહેશે, વાંચો તમારું ભવિષ્યફળ
કુંભ રાશિના નોકરિયાત લોકોને કાર્યસ્થળ પર લાભ થશે. વેપારીઓને પણ આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે.
Published : October 22, 2026 at 7:07 AM IST
મેષ: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમારો દિવસ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં અને મિત્રો સાથે હરવા-ફરવામાં પસાર થશે, જેમાં થોડો ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. તેમ છતાં, સરકારી કાર્યોમાં તમને સફળતા મળશે. તમે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને મળી શકો છો અને દૂર રહેતા સંબંધીઓ પાસેથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. પ્રવાસના યોગ પણ બની રહ્યા છે. જેઓ અપરિણીત છે, તેમના માટે લગ્નનો પ્રસ્તાવ પાકો થવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના મતભેદો દૂર થવાથી મનને શાંતિ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ દિવસ લાભદાયી સાબિત થશે.
વૃષભ: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના દસમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. જેઓ નવા વ્યવસાય કે કાર્યની શરૂઆત કરવા માગે છે, તેમના માટે આ સમય અનુકૂળ છે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં તમને લાભદાયી પરિણામો મળી શકે છે. પ્રમોશન મળવાથી આનંદ થશે. વ્યવસાયમાં નવી તકો મળી શકે છે અને સરકારી સ્ત્રોતોથી લાભ થવાના સમાચાર મળી શકે છે. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે, અને અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ રહેશે અને પ્રેમ સંબંધો માટે પણ આ સારો દિવસ છે. તમે કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સમક્ષ તમારી સાચી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના નવમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આ દિવસ તમારા માટે થોડો પડકારજનક બની શકે છે. તમને માનસિક ચિંતા અને શારીરિક સુસ્તીનો અનુભવ થઈ શકે છે, જેના કારણે કામમાં ઉત્સાહનો અભાવ જોવા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારે ઉપરી અધિકારીઓ કે સહકર્મીઓના નકારાત્મક વર્તનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે અને સંતાનો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. વિરોધીઓથી સાવધ રહેવું. આ દિવસ ધીરજપૂર્વક પસાર કરવો અને મોટાભાગે મૌન રહેવું હિતાવહ છે.
કર્ક: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના આઠમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે તમારે દરેક બાબતમાં સાવચેતી રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલબાજી કે ઝઘડા કરવાનું ટાળો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. વધુ પડતો ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો અને નિયમોની વિરુદ્ધ હોય તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિમાં સામેલ થવાનું ટાળો. ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાથી અને આધ્યાત્મિકતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં આવશે. આ સમય દરમિયાન તમે સકારાત્મક રહેશો. પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે.
સિંહ: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપનારો રહેશે. દાંપત્ય જીવનમાં જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે, વ્યવસાયમાં પણ તમારા ભાગીદાર સાથે થોડું ઘર્ષણ કે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારું પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ ઘરના કોઈ સભ્યના સ્વાસ્થ્યને લઈને તમે ચિંતિત રહી શકો છો. સામાજિક જીવનમાં તમને સફળતા મળશે અને મિત્રોને મળવાની તક મળી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે.
કન્યા: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે અને તમને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. તમારા વિરોધીઓની યોજનાઓ નિષ્ફળ જશે. વ્યવસાયમાં, તમે ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે નવી વ્યૂહરચનાઓ બનાવી શકો છો અને તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટેના માર્ગો શોધી શકો છો. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે, જેનાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. સુખદ ઘટનાઓ બનશે અને તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સારો સમય વિતાવશો. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને જે લોકો અસ્વસ્થ હતા, તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. આર્થિક લાભ થવાથી પણ તમે આનંદ અનુભવશો.
તુલા: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં હશે. આજે તમે કોઈ બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો અને અન્ય લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓમાં થયેલી પ્રગતિથી તમને સંતોષની લાગણી થશે. નોકરીયાત લોકો પોતાની કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને નિર્ધારિત લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. વ્યવસાયમાં, તમારે બિનજરૂરી દલીલો કે વાદ-વિવાદમાં પડવાનું ટાળવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, પાચનતંત્રને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. બહારનું ખાવાનું ટાળવું હિતાવહ રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત સુખદ રહેશે. પારિવારિક વિવાદો સમયે મૌન રહેવું સલાહભર્યું છે. જોકે, જીવનસાથીનો વિશેષ સહયોગ તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે.
વૃશ્ચિક: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ કુંભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં હશે. આજે તમને શારીરિક કે માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. નાની-મોટી ચિંતાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે, જેના કારણે તમે માનસિક થાક અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો કે સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં નરમાઈ આવી શકે છે, અને જીવનસાથી કે ભાગીદાર સાથે પણ અણબનાવ થઈ શકે છે. જમીન, મિલકત કે વાહનની ખરીદી કરતી વખતે અથવા તેના સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળતી વખતે સાવચેતી રાખો. કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી નુકસાન કરાવી શકે છે. ઉતાવળમાં કરેલા રોકાણો પાછળથી ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. કાર્યસ્થળ પર ધીરજ રાખીને તમારા કર્તવ્યોનું પાલન કરતા રહો. વેપાર-ધંધા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આજનો દિવસ મધ્યમ રહેશે.
ધન: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ કુંભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં હશે. તમારા પર ગૂઢ, રહસ્યમય વિદ્યાઓ અને આધ્યાત્મિકતાનો પ્રભાવ જોવા મળશે. તમારું મન શાંત અને પ્રસન્ન રહેશે. ભાઈ-બહેનો સાથે તમારી કોઈ અર્થપૂર્ણ મુલાકાત થઈ શકે છે. પ્રિયજનનો સંગાથ તમારી ખુશીઓને બમણી કરી દેશે. આજે તમે કોઈ નવા કાર્યની શરૂઆત કરી શકો છો, જે તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણમાં મદદરૂપ થશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રોના આવવાથી આનંદનું વાતાવરણ સર્જાશે. કોઈ મુલાકાતના સંદર્ભમાં તમારે ટૂંકી યાત્રા કરવી પડી શકે છે. ભાગ્યોદયની તકો પ્રાપ્ત થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રહેશે અને પરિવારની ખુશી માટે પૈસા ખર્ચવામાં તમને આનંદ મળશે.
મકર: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ કુંભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં હશે. તમારે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો જોઈએ. નોકરી કે વ્યવસાયમાં પ્રગતિ માટે ધીરજ રાખવી જરૂરી રહેશે. તમારા નીચે કામ કરતા લોકો સાથે ખૂબ જ નમ્રતા અને દયાભાવથી વાત કરો. તમારા પ્રેમ જીવન માટે આ સમય પડકારજનક હોઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ પણ પ્રકારના વિવાદથી બચવા માટે સાવચેત રહો. તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો, જેનાથી ભવિષ્યમાં આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને આંખમાં દુખાવો કે અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવું તમારા માટે હિતકારી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર પૂરતું ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમે કોઈ નવા અભ્યાસક્રમ તરફ પણ આકર્ષાઈ શકો છો.
કુંભ: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ કુંભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક રીતે સકારાત્મક સાબિત થશે. નોકરીયાત લોકોને કાર્યસ્થળ પર લાભ થશે અને વેપારીઓને પણ આર્થિક લાભ મળી શકે છે. તમે કોઈ પ્રિયજનના સાથમાં ખુશી અનુભવશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક ભોજનનો આનંદ માણશો. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. આ દરમિયાન, તમારી ચિંતન શક્તિ અને આધ્યાત્મિક ક્ષમતા પ્રબળ રહેશે. તમે તમારા દાંપત્ય જીવનની મધુરતાનો આનંદ માણી શકશો. તમને ભેટ કે ધનલાભ થઈ શકે છે અને સમગ્ર દિવસ આનંદપૂર્વક પસાર થશે. તમારી પોતાની જરૂરિયાતો પાછળ પૈસા ખર્ચવામાં તમને સંતોષ મળશે.
મીન: આજે 22 ઓક્ટોબર, 2026 ગુરુવારના રોજ કુંભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં હશે. આજે તમને વધુ પડતી માનસિક અશાંતિ અનુભવાઈ શકે છે, જેના કારણે એકાગ્રતા જાળવવી મુશ્કેલ બની શકે છે. પરિણામે, તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. સારું રહેશે કે તમે મુખ્યત્વે તમારા પોતાના કામ પર જ ધ્યાન આપો. તમે ધાર્મિક કાર્યો પાછળ પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. મૂડી રોકાણના બાબતમાં આજે વિશેષ સાવચેતી રાખો. સગા-સંબંધીઓ સાથે વિવાદ ટાળો, કારણ કે મતભેદ આગળ જતાં મોટા ઝઘડામાં પરિણમી શકે છે. નાના લાભોની લાલચમાં આવી ન જશો. ખૂબ જ સમજી-વિચારીને જ રોકાણ કરો. કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીને લગતી બાબતોમાં અત્યંત સાવચેતી રાખો. આધ્યાત્મિકતામાં જોડાવાથી મનને શાંતિ મળશે.
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