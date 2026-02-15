ETV Bharat / spiritual

ગુજરાતમાં અહીં આવ્યું છે દક્ષિણમુખી મહાદેવનું અનોખું મંદિર, મહાશિવરાક્ષત્રીએ ઉમટ્યું ભક્તોનું ઘોડાપૂર

આ મંદિરની ખાસિયત એ છે કે, સમગ્ર ભારતમાં બે જ એવા શિવ મંદિર છે, જેનો પ્રવેશદ્વાર દક્ષિણમુખી છે અને સ્મશાન તરફ મંદિરમાં પ્રવેશનું મુખ છે.

અનઘટનાથ મહાદેવ મંદિર
અનઘટનાથ મહાદેવ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: આજે મહાશિવરાત્રી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા શિવ મંદિરોમાં હર હર મહાદેવના નાદ સાથે શિવરાત્રીના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ સુરેન્દ્રનગર શહેરની મધ્યમાં આવેલું એક એવું મંદિર છે કે જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સૌથી પૌરાણિક શિવ મંદિર ગણવામાં આવે છે, અને સ્વયંભૂ મહાદેવજી ત્યાં પ્રગટ થયા છે. એક સમયે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સ્થાપના પણ નહોતી થઈ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કાંપ તરીકે ઓળખાતો હતો અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય સુરેન્દ્રનગર ઉપર હતું, તે દરમિયાન જમીનમાંથી સ્વયંભૂ રીતે મહાદેવજીનું શિવલિંગ મળી આવ્યું હતું અને તેમને અનઘટનાથ મહાદેવ નામ આપવામાં આવ્યું હતું.

આ મંદિરની ખાસિયત એ છે કે, સમગ્ર ભારતમાં બે જ એવા શિવ મંદિર આવેલા છે, જેના પ્રવેશદ્વારનું મુખ દક્ષિણમુખી છે અને સ્મશાન તરફ મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાનું મુખ રાખવામાં આવ્યું છે. જેમાં એક ઉજ્જૈનમાં આવેલા શિવજીનું મંદિર અને બીજું સુરેન્દ્રનગરના અનઘટનાથ મહાદેવનું મંદિર. આજે શિવરાત્રી છે ત્યારે ભક્તોમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને એક એવી આસ્થા છે કે અનઘટનાથ મહાદેવના દર્શન હોય તો તે ઉજ્જૈનમાં આવેલા મહાદેવજીના દર્શન કર્યા હોવાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

અનઘટનાથ મહાદેવ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલું આ મહાદેવજીનું મંદિર એક આસ્થાનું પણ કેન્દ્ર છે અને મહાદેવજી તમામ ભક્તોની મનોકામના પૂરી કરે છે. આજે શિવરાત્રી છે ત્યારે વહેલી સવારથી ભક્તોની ભીડ મંદિરમાં જોવા મળી રહી છે. ભક્તો મંદિરમાં દર્શન કરી અને શિવજીને બીલીપત્ર, દૂધ, પાણી ચડાવવામાં આવી રહ્યું છે અને ભક્તો દ્વારા ભવ્ય રીતે મહાશિવરાત્રીના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રસાદીમાં ભાંગનું પણ વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ મંદિરનો ઇતિહાસ પણ અનોખો છે. આ મંદિરની સ્થાપના અને દક્ષિણ મુખી લિંગનું કારણ રોચક કથા સાથે જોડાયેલું છે. જેમાં અણઘટ ઘટના અથવા ચમત્કારનો ઉલ્લેખ છે, જેને લઇને મંદિરનું નામ પણ અનઘટનાથ પાડવામાં આવ્યું હોવાની માન્યતાઓ છે. શિવરાત્રીના દિવસે આજે સૌથી વધુ આ મંદિર ઉપર ભક્તોનો ઘસારો નજરે પડ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મહા શિવરાત્રીના મૃગીકુંડમાં નાગા સંન્યાસીઓના સ્નાન સાથે મેળો થશે પૂર્ણ, ધાર્મિક પરંપરા વિશે જાણો
  2. સોમનાથ ખાતે મહાશિવરાત્રીની પૂર્વ સંધ્યાએ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો, કૈલાશ ખેર-ઉર્વશી રાદડિયાએ શિવભક્તોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા

TAGGED:

SURENDRANAGAR MAHADEV TEMPLE
ANGHATNATH MAHADEV
SOUTH FACE MAHADEV TEMPLE
અનઘટનાથ મહાદેવ મંદિર
MAHASHIVRATRI 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.