યાત્રાધામ શામળાજીમાં શામળિયાને ભવ્ય અન્નકૂટ: 33 જાતની મીઠાઈ-22 પ્રકારની શાકભાજીની વાનગીઓનો ભોગ અર્પણ
અન્નકૂટના આ પાવન પ્રસંગે ભગવાન શામળિયાને 33 જાતની વિવિધ મીઠાઈઓ તેમજ 22 જાતની શાકભાજીની અલગ-અલગ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ સહિત વિવિધ વ્યંજનોનો ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 9, 2026 at 6:07 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે દિવાળીના પર્વ બાદ ગોવર્ધન પૂજાના પાવન અવસરે ભગવાન શામળિયાને ભવ્ય અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. દર વર્ષની પરંપરા મુજબ દિવાળીના બીજા દિવસે ભગવાન શામળિયાને વિવિધ વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાવી ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી હતી.
અન્નકૂટના આ પાવન પ્રસંગે ભગવાન શામળિયાને 33 જાતની વિવિધ મીઠાઈઓ તેમજ 22 જાતની શાકભાજીની અલગ-અલગ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ સહિત વિવિધ વ્યંજનોનો ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. રંગબેરંગી મીઠાઈઓ અને વિવિધ વાનગીઓથી અન્નકૂટની ભવ્ય સજાવટ કરવામાં આવી હતી, જેના દર્શન કરી ભક્તો ભાવવિભોર બન્યા હતા.
અન્નકૂટના દર્શન કરવા માટે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ શામળાજી મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. ભક્તોએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય માહોલથી ગુંજી ઊઠ્યું હતું.
દિવાળીના પર્વ બાદ ગોવર્ધન પૂજાના દિવસે યોજાતા આ અન્નકૂટ મહોત્સવનું ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વિશેષ મહત્ત્વ છે. શામળાજી ખાતે યોજાયેલા અન્નકૂટ મહોત્સવે ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ અને આસ્થા જોવા મળી હતી.
પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે મંદિરમાં ભક્તિમય માહોલ વચ્ચે ભવ્ય અન્નકૂટ મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઠાકોરજી સમક્ષ વિવિધ પ્રકારની મીઠાઈઓ, ફરસાણ અને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. વહેલી સવારથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યા હતા. જય શ્રીકૃષ્ણના નાદથી મંદિર પરિસર ગુંજી ઊઠ્યું હતું.આ પ્રસંગે પરેશભાઈ પુજારીએ અન્નકૂટ મનોરથનું ધાર્મિક અને પૌરાણિક મહત્ત્વ સમજાવ્યું હતું. ભવ્ય શણગાર સાથે ઠાકોરજીના અન્નકૂટ દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસરમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
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