21 ઓક્ટોબર, 2026નું રાશિફળ: આ રાશિઓને વેપારમાં લાભ થશે, પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ જોવા મળશે
આજે મકર રાશિમાં ચંદ્ર છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં છે. વેપારમાં લાભ થશે.
Published : October 21, 2026 at 6:43 AM IST
મેષ: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. મીટિંગ્સ સંબંધિત મુસાફરી માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. વ્યવસાયિક કાર્યોમાં તમને લાભદાયક શરૂઆત જોવા મળશે. ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગનું આયોજન થઈ શકે છે. શેરબજાર કે સટ્ટાકીય રોકાણોથી તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે અને તમને લાભ મળવાની શક્યતા છે. આજે તમે રોકાણ અંગે પણ નિર્ણયો લઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ સમય અનુકૂળ છે.
વૃષભ: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે તમારા વ્યવસાયમાં કંઈક નવું લાવવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો; જોકે, ભાગીદારીવાળા વ્યવસાયોમાં તમારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તમને થોડી સુસ્તી અને ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળો અને અગ્નિ કે પાણી સંબંધિત જોખમી સ્થળોથી દૂર રહો. તેમ છતાં, બપોર પછી આર્થિક વ્યવહારોમાં તમને લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા સંતાનોની પ્રગતિથી ખુશ થશો અને પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ રહેશે.
મિથુન: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખો. તમારા આહાર પ્રત્યે સજાગ રહો અને વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ સાવચેતી રાખો. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. કોઈ કારણસર તમારે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. બપોર પછી, તમારી રુચિ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં વધી શકે છે, જોકે મનમાં થોડી ચિંતા રહી શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં અણધાર્યા ખર્ચ થવાની સંભાવના છે.
કર્ક: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે ખુશ રહેશો, કારણ કે તમને સ્વાદિષ્ટ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ભોજનનો આનંદ માણવા મળશે. તમે નવા વસ્ત્રો ખરીદવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. આર્થિક બાબતોની દૃષ્ટિએ તમારો દિવસ સારો રહેશે. બપોર પછી, અમુક બાબતો પર નિર્ણય લેવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. ભાગીદારીના વ્યવસાયોમાં મતભેદો વધી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો.
સિંહ: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તારવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશો અને તમારા સાહસ માટેની આર્થિક યોજનાઓને સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી શકશો. યોગ્ય કારણોસર ખર્ચ થશે. વિદેશી વ્યવસાયોને લગતી બાબતોમાંથી લાભ થવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાથી નાણાંની અછત નહીં વર્તાય. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. ભાગીદારીના વ્યવસાયોમાં આંતરિક મતભેદો હોઈ શકે છે, પરંતુ એકંદરે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે.
કન્યા: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે,જે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ શાંતિ અને આનંદમાં પસાર થશે. તમે ઘરેણાંની ખરીદી કરી શકો છો; ઉપરાંત, તમને કળા અને સંગીતમાં પણ રસ રહેશે. વ્યવસાય માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે અને આર્થિક બાબતો સરળતાથી આગળ વધશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદ રહેશે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા વ્યવસાયમાં લાભ મળી શકે છે અને સહકર્મીઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.
તુલા: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આ દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપનારો રહેશે. તમને શારીરિક સ્ફૂર્તિ અને માનસિક પ્રસન્નતાનો અભાવ જણાઈ શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ તણાવપૂર્ણ બની શકે છે. સામાજિક જીવનમાં એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે જેનાથી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ શકે છે; તેથી, તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. બપોર પછી તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે સર્જનાત્મક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.
વૃશ્ચિક: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. આજે મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં તમારે ખૂબ સાવચેતી રાખવાની જરૂર પડશે. વેપાર-ધંધા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. ભાઈ-બહેનો અને સંબંધીઓનો સહયોગ મળશે, અને વિરોધીઓ પરાજિત થશે. બપોર પછી તમે શારીરિક અને માનસિક સ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો; જોકે, તમારી વાણી પર સંયમ રાખજો. વધુ પડતો ઉત્સાહ પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદનું કારણ બની શકે છે. આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા છે, અને પ્રેમ સંબંધોમાં તમને અસંતોષની લાગણી થઈ શકે છે.
ધન: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો અને અન્યો સાથેની ગેરસમજોને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. આજે તમારું ધ્યાન આધ્યાત્મિક બાબતો પર રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને એકાગ્રતા જાળવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. બપોર સુધીમાં તમારી ચિંતાઓ દૂર થઈ જશે અને તમે સંતોષ અનુભવશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો અને તમારા વિરોધીઓને અસરકારક રીતે જવાબ આપી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમે તમારા લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવાની સ્થિતિમાં હશો.
મકર: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. વેપારમાં તમને સારો લાભ મળશે અને તમારા તમામ કાર્યો આજે કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. ઘરના વાતાવરણમાં સંઘર્ષ કે મતભેદની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે અને ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ જળવાઈ રહેશે. બપોરના સમયે નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે, જેના કારણે નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. ઘરગથ્થુ બાબતો પાછળ ખર્ચ થઈ શકે છે. મૂડી રોકાણ અથવા શેરબજારની પ્રવૃત્તિઓથી તમને લાભ મળી શકે છે.
કુંભ: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારામાં ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક ઝુકાવ વધુ જોવા મળી શકે છે. તમે ધાર્મિક કાર્યો અથવા તીર્થયાત્રા પાછળ નાણાં ખર્ચી શકો છો. કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં પણ તમને સફળતા મળી શકે છે. ઈશ્વરની આરાધના કરવાથી તમારા મનને શાંતિ મળશે. બપોર પછી, તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થઈ જશે. તમારા ઘરેલુ જીવનમાં થોડો મતભેદ કે સંઘર્ષ થઈ શકે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમે કાર્યસ્થળ પરની તમારી તમામ જવાબદારીઓ સરળતાથી સંભાળી શકશો.
મીન: આજે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને શેરબજારમાં કરેલા રોકાણથી આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. જેઓ લગ્નયોગ્ય ઉંમરના છે, તેમના માટે લગ્નસંબંધ નક્કી થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં તમને લાભ જોવા મળશે. તમારું પારિવારિક જીવન સુખ અને શાંતિથી ભરેલું રહેશે. તમે કોઈ પ્રવાસન સ્થળની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી શકો છો. બપોરના સમયે, અમુક કારણોસર તમે માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમે ધાર્મિક કાર્યો પાછળ નાણાં ખર્ચશો. તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધી શકે છે. પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને અસંતોષની લાગણી થઈ શકે છે.
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