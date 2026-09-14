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ગણેશ ચતુર્થી 2026: ગણપતિ સ્થાપના દરમિયાન કળશ સ્થાપન કરવું કેમ છે જરૂરી?

ગણેશ ચતુર્થીએ ભગવાન ગણેશના સ્થાપન દરમિયાન કળશ સ્થાપન, પૂજાની જગ્યાને પવિત્ર અને પૉઝિટિવ બનાવવાની એક મહત્વપૂર્ણ પરંપરા છે...

ગણેશ ચતુર્થી
ગણેશ ચતુર્થી (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 5:24 PM IST

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હિન્દુ ધર્મમાં, ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ સાથે કળશ સ્થાપિત કરવું ખૂબ જ શુભ અને જરૂરી માનવામા આવે છે, કારણ કે કળશ તમામ દેવી-દેવતાઓ, ભગવાન વરૂણ અને પવિત્ર તીર્થસ્થળોનું પ્રતિક છે. ધાર્મિક માન્યતાઓના અનુસાર, કળશ શુભતા, કલ્યાણ, સમૃદ્ધિ અને પવિત્રતાનું પણ પ્રતીક છે. તેને પૂજા સ્થળને પવિત્ર કર્યા બાદ, પરંતુ ગણેશજીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરતા પહેલા રાખવામા આવે છે.

જ્યોતિષાચાર્ય ડૉ ઉમાશંકર મિશ્રાનું કહેવું છે કે કળશ સ્થાપિત કરતા પહેલા, પૂજાની જગ્યાને સાફ કરો અને તેના પર લાલ કપડુ પાથરો, પછી માટીથી ભરેલુ એક વાસણ રાખો, તેમાં જવારા વાવો અને તેના પર કળશ રાખો. કે પછી, કળશના આધાર માટે ચોખાની એક ઢગલી કરો.

કળશને સાફ પાણી કે ગંગાજળથી લગભગ ત્રણ-ચોથાઈ ભરો. તેમાં એક સિક્કો, ચોખા, દૂર્વા, એક સોપારી અને થોડી હળદર નાખો. 'ॐ'નો જાપ કરતા કળશના ગળા પર નાડાછળી બાંધો. તમે માટી, તાંબા કે સ્ટીલથી બનેલા કળશનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

કળશના મોઢા પર આંબા કે પાનના પાંચથી સાત પાંદડા એ રીતે રાખો કે બહારની તરફ ફેલાયેલા હોય. પછી એક નારિયેળને લાલ કપડામાં લપેટો અને તેને પાંદડાની ઉપર મજબૂતીથી રાખો, જે કળશના મુગટનું કામ કરશે.

કળશ પર કુમકુમનો તિલક લગાવો, ફૂલ અને અક્ષત ચઢાવો, અને દેવી-દેવતાઓનું આહ્વાન કરો. 'ॐ अपावा सिंधु राजनम' જેવા મંત્રોનો જાપ કરીને કે ગણપતિ, લક્ષ્મીજી અને વરૂણદેવને બોલાવીને આહ્વાન કરી શકો છો. એક દીવો અને અગરબત્તી પ્રગટાવો, નૈવેદ્ય ચઢાવો અને સ્થાપિત કળશ સામે આરતી કરો.

કળશને પોતાના પૂજા સ્થળના ઉત્તર-પૂર્વ (ઈશાન ખુણો)માં કે વેદીની વચ્ચે રાખો, જેનું મોઢું પૂર્વ તરફ હોય. પૂજા પુરી થવા સુધી કળશને ન હલાવો અને ન તો ખાલી કરો. પૂજા બાદ પાણી અને કળશની અંદરની સામગ્રીને સન્માનપૂર્વક વિસર્જિત કરી દો.

ધ્યાન રાખવા જેવી વાત- સાફ અને સાજો કળશ ઉપયોગ કરવો. ક્યારેય તિરાડ કે તૂટેલો-ફુટેલો કળશ ન લો. કળશને શુભ-મુહૂર્તમાં જ સ્થાપિત કરો. પંચાંગમાંથી સમયની પુષ્ટિ કરી લો.

કળશ સ્થાપના બાદ ભગવાન ગણેશની પ્રતિમા સ્થાપિત કરીને વિધિવત પૂજા કરવામા આવે છે. જો કે કળશમાં રાખવામા આવતી સામગ્રી અને પૂજા વિધિ અલગ-અલગ પરિવારોની પરંપરા અનુસાર થોડી અલગ હોઈ શકે છે.

સવારે સ્નાન કરીને સાફ કપડા પહેરો

પૂજાની જગ્યા અને આસનને સાફ કરો

આસન પર એક કપડુ પાથરો અને તેના પર ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ રાખો

ભગવાન ગણેશનું ધ્યાન કરો

ભગવાન ગણેશને જળ, પંચામૃત અને પછી ચોખ્ખુ પાણી અર્પિત કરો.

રોલી, અક્ષત, ફૂલ અને દૂર્વા (પવિત્ર ઘાસ) અર્પિત કરો

ભગવાન ગણેશને મોદક કે પોતાની પસંદગીનો ભોગ અર્પિત કરો

ગણેશ મંત્રનો જાપ કરો

ભગવાન ગણેશની આરતી કરો

પરિવારના તમામ સભ્યોની સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે ભગવાન ગણેશને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.

નોંધઃ આ રિપોર્ટ ધાર્મિક માન્યતાઓ અને જાણકારી સાથે-સાથે એક જ્યોતિષના નિવેદનના આધારિત છે. કોઈ પણ જાણકારીને અમલમાં લાવતા પહેલા સંબંધિત વિશેષજ્ઞની સલાહ લેવી જરૂરી છે. આ ખબર માત્ર જાણકારી માટે છે.

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