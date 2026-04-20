આજે ગણેશ ચતુર્થી: જાણો, પૂજા સમય ધનપ્રાપ્તિને અવરોધ દૂર કરવાની રીત અને મંત્રો

વૈશાખ સુદ ચતુર્થી 20 એપ્રિલ 2026 ના રોજ ઉજવવામાં આવી રહી છે ત્યારે ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોશીએ વિગતે સ્થાપના વિધિની જણાવી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 1:38 PM IST

ભાવનગર: હિન્દુ ધર્મમાં ગણેશ ચતુર્થીનું અનેરૂ મહત્વ રહેલું છે. ત્યારે વૈશાખ સુદ ચતુર્થી 20 એપ્રિલ 2026 ના રોજ ઉજવવામાં આવી રહી છે. જો કે સવારે સાતને 7:29 કલાક સુધી ત્રીજી રહેવા પામી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ ચતુર્થીનો પ્રારંભ થાય છે. શું છે પૂજનનો સમય તેમજ બાર રાશિઓ માટે પૂજા અર્ચના, હિન્દૂ ધર્મમાં ગણેશ ચતુર્થીની ઓઉજ વિશે ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોશીએ વિશેષ વિગતો પુરી પાડી હતી. પૂજા સમય અને ધન પ્રાપ્તિ સહિત અવરોધો દૂર કરવા ઉપાયો દર્શાવ્યા છે. તો ચાલો તેમણે શું કહ્યું તે અંગે વિગતે જાણીએ.

ગણપતિજીની પૂજા અર્ચના
ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોષીએ પોતાની યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે આજે ગણપતિ દાદાની ગણેશ ચતુર્થી છે. ત્યારે સવારે વહેલા ઊઠીને સ્નાન કરીને સૂર્ય દેવતાને અર્પણ કરી ત્યારબાદ ભગવાન ગણપતિજીની પૂજાનો પ્રારંભ કરવો જોઈએ. ગણપતિજીને આજે જટાવાળું નારિયેળ અને ભોગમાં મોદક લાડુનો ભોગ ધરવો જોઈએ. ભગવાન ગણપતિને ગુલાબના ફૂલ, દુર્વા, ધૂપ, દીવો, નૈવૈદ્ય અર્પણ કરીને ૐ ગં ગણપતયે નમઃ ના મંત્રના જાપ કરવા જોઈએ. આ સાથે ગણેશજીની કથાનું વાંચન અને આરતી કરીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

આજના દિવસે ક્યાં છે શુભ મુહૂર્ત
શ્રીધર પંચાગવાળા કિશનભાઇ જોશીએ પોતાને યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે આજે ગણેશ ચતુર્થી વૈશાખ સુદની હોય ત્યારે સવારે 7:29 કલાકે પૂર્ણ થતા જ ચતુર્થીનો પ્રારંભ થાય છે. આથી ચતુર્થીની ઉજવણી અને ગણપતિ મહારાજના પૂજનનો સમય બપોરના સમયે 2 કલાકથી લઈને સંધ્યાએ 6.30 કલાક સુધીનો છે. આ સમયગાળામાં ગણપતિને પૂજા શ્રેષ્ઠ અને શુભ માનવામાં આવે છે.

સંકટનો નાશ કરવા આટલું કરો શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોષીએ પોતાની યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે ચતુર્થીના દિવસે ગણપતિ દાદાના પૂજા અર્ચના કરવાથી અવરોધ અને સંકટોનો નાશ થાય છે. જેમાં સવારે પીળા વસ્ત્ર ધારણ કરીને ગણપતિ દાદાને સમક્ષ બેસી ચાર મુખવાળા ઘીનો દીવો પ્રગટાવીને પૂજા કરવી જોઈએ. પોતાની ઉંમરના લાડુ તૈયાર કરી એક એક ગણપતિને અર્પણ કરવા જોઈએ .દરેક લાડુની સાથે "ગં" મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. ત્યારબાદ અવરોધો દૂર કરવાની પ્રાર્થના કરી એક લાડુ સ્વયં ખાઈને અન્ય લાડુને પ્રસાદી રૂપે વહેંચવા જોઈએ. ભગવાન સૂર્યનારાયણના સૂર્યાષ્ટકનો ગણપતિ દાદાની સામે ત્રણ વખત પાઠ કરવો જોઈએ. ધન મેળવવા માટે પૂજા અર્ચના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોશીએ પોતાની યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે આજે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ગણેશજીની પૂજા સાથે ધન પ્રાપ્તિ માટે પણ પૂજા પાઠનું મહત્વ આપવામાં આવેલુ છે. જેમાં ભગવાન ગણપતિને દુર્વાની માળા બનાવીને અર્પણ કરવી જોઈએ સાથે શુદ્ધ ઘી અને ગોળનો ભોગ આપી "વક્રતુંડાય હૂં " મંત્રનો 54 વખત જાપ કરવો જોઈએ અને ધન લાભની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ ઘી અને ગોળ ગાયને ખવડાવી દેવા જોઈએ અથવા કોઈ નિર્ધનને આપવા જોઈએ તેથી ધનની સમસ્યા દૂર થાય છે. આમ સતત પાંચ ચતુર્થી સુધી કરવામાં આવે તો રોકાયેલું ધન જરૂર મળે છે.12 રાશિઓ માટે મંત્ર જાપનું મહત્વ
  • મેષ રાશિ :- લાલ કરેણના ફૂલ, લાલ ગુલાબ ના ફૂલ ચડાવવા અને || ૐ વિઘ્નેશ્વરાય નમઃ || મંત્રનું સ્મરણ કરવું. શૌર્ય અને સાહસમા થશે વૃધ્ધિ. સાહસિકતા વધશે અને આત્મા વિશ્વાસ થી સભર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. ગોળ નો પ્રસાદ ધરાવો.
  • વૃષભ રાશિ :- સફેદ ગુલાબ અને ચમેલી ના ફૂલ ચઢાવવા અને || ૐ લમ્બોદરાય નમઃ || મંત્રની માળા કારવી. તમારા દેખાવમાં થશે વૃધ્ધિ અને તમારા સ્વભાવમાં મહેસુસ કરી શકશો પ્રસન્નતા અને પરોપકારિતા. સફેદ મીઠાઇ અને કેળાં પ્રસાદ સ્વરૂપે ધરવા.
  • મિથુન રાશિ :- લીલા રંગ ના ફૂલ ખાસ કરીને દુર્વા ચઢવવવા અને || ૐ ગૌરી સુતાય નમઃ || મંત્રની માળા કરવી. તમારા અભ્યાસ અને સ્મરણ શક્તિ માં દેખાશે ચમત્કારિક બદલાવ, તમારી શાર્પનેસ વધતી અનુભવાશે. વાણી માં પ્રભાવ ઊભો થશે. લીલા ફળ અને દૂધીનો હળવો પ્રસાદ સ્વરૂપે ધરવો.
  • કર્ક રાશિ :- સફેદ ગુલાબ અને ચમેલી ના ફૂલ ચઢાવવા અને || ૐ વક્રતુંડાય નમઃ || મંત્રની માળા કરવી. તમારા સ્વભાવમાં પારદર્શિતા અનુભવાશે. દુન્યવી દૂષણો થી મુક્તિ મળશે અને હ્રદય ની નિર્મલતા મહેસુસ કરી શકશો. સફેદ બરફી અને સાકર મિશ્રિત દૂધનો પ્રસાદ ધરવો.
  • સિંહ રાશિ :- રતાંજલીના ચંદનથી તિલક કરવું. લાલ ગુલાબ અને કરેણ ના ફૂલ ચઢાવવા અને || ૐ વિઘ્નનાશાય નમઃ || મંત્રની માળા કરવી. નાણાકીય વ્યવહારોમાં વધુ સરળતા અને સહાયતાનો અનુભવ થશે ઉપરાંત તમારી પ્રકૃતિ વધુ શાંત અને સ્વસ્થ બનશે. સફરજન અને મગજના લાડુ પ્રસાદ સ્વરૂપે ધરવા.
  • કન્યા રાશિ:- લીલા રંગ ના ફૂલ ખાસ કરીને દુર્વા ચઢવવવા અને || ૐ સંકટનાશાય નમઃ || મંત્રની માળા કરવી. તમારી અભ્યાસ અને સ્મરણ શક્તિ માં દેખાશે ચમત્કારીક બદલાવ, તમારી શાર્પનેસ વધતી અનુભવાશે. વાણી માં પ્રભાવ ઊભો થશે એને તમે મહેસુસ કરી શકશો. લીલા ફળ અને દૂધીનો હળવો પ્રસાદ સ્વરૂપે ધરવો.
  • તુલા રાશિ:- સફેદ ગુલાબ અને ચમેલી ના ફૂલ ચઢાવવા અને || ૐ ગણાધક્ષાય નમઃ || મંત્રની માળા કરવી. તમારા દેખાવમાં થશે વૃધ્ધિ અને તમારા સ્વભાવમાં મહેસુસ કરી શકશો પ્રસન્નતા અને પરોપકારિતા. સફેદ મીઠાઇ અને કેળાં પ્રસાદ સ્વરૂપે ધરવા.
  • વૃશ્ચિક રાશિ:- સિંદુર અને શુધ્ધ ઘીના મિશ્રણ થી લેપ કરવો. લાલ કરેણના ફૂલ, લાલ ગુલાબ ના ફૂલ ચડાવવા અને || ૐ વક્રતુંડાય નમઃ || મંત્રનું સ્મરણ કરવું. શૌર્ય અને સાહસમા થશે વૃધ્ધિ. સાહસિકતા વધશે અને આત્મા વિશ્વાસ થી સભર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. ગોળ નો પ્રસાદ ધરાવો.
  • ધન રાશિ:- કેસર અને શુધ્ધ ઘીના મિશ્રણથી તિલક કરવું. પીળા ફૂલ, પીળા ગોટાના ફૂલ ચઢાવવા અને || ૐ ગજકર્ણકાય નમઃ || મંત્રનું સ્મરણ કરવું. શૌર્ય અને સાહસમાં થશે વૃધ્ધિ. સાહસિકતા વધશે અને આત્મવિશ્વાસ થી સભર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. પીળી બરફી અને મોહનથાળ તથા કેળાનો પ્રસાદ ધરવો.
  • મકર રાશિ:- કંકુ અને હળદર ના મિશ્રણ થી તિલક કરવું. નીલા ફૂલ ચઢાવવા અને || ૐ ગજાનનાય નમઃ || મંત્રનું સ્મરણ કરવું. તમારા અભ્યાસ અને સ્મરણ શક્તિ માં દેખાશે ચમત્કારીક બદલાવ, તમારી શાર્પનેસ વધતી અનુભવાશે. વાણી માં પ્રભાવ ઊભો થશે.. ગુલાબ જાંબુ અને રબડી પ્રસાદ સ્વરૂપે ધરવા.
  • કુંભ રાશિ :- કેસરયુક્ત ચંદનથી તિલક કરવું. દુર્વા અને નીલાંબરી ફૂલ ચઢાવવા. || ૐ એકદંતાય નમઃ || મંત્રનું સ્મરણ કરવું. નિર્ભયતા અને સુખનો અનુભવ થશે. તમારા કાર્યક્ષેત્ર માં ઊભા થતાં વિઘ્નોને પાર પાડી શકશો. ચુરમાના લાડુનો પ્રસાદ ધરાવો.
  • મીન રાશિ:- કેસર અને શુધ્ધ ઘીના મિશરનથી તિલક કરવું. પીળા ફૂલ, પીળા ગોટના ફૂલ ચઢાવવા અને || ૐ મહાગણપતિ નમઃ || મંત્રનું સ્મરણ કરવું. શૌર્ય અને સાહસમાં થશે વૃધ્ધિ. સાહસિકતા વધશે અને આત્મવિશ્વાસ થી સાભાર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. પીળા મોતીચુર નાં લાડુ તથા કેસરયુક્ત કાજુકતરી અને કેળાં પ્રસાદ સ્વરૂપે ધરવા.


ડિસ્કલેમર - ઉપરોક્ત આપેલી માહિતિ શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોશી તરફથી પુરી પાડવામાં આવી છે.

