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ગણેશ ચતુર્થી પર 12 રાશિની ખાસ પૂજા, જાણો કઈ રાશિએ કયું તિલક અને પ્રસાદ ચડાવવો

શ્રીધર પંચાંગવાળા જ્યોતિષી કિશનભાઈ જોષીએ 12 રાશિના જાતકોએ ગણેશ ચતુર્થી પર કરવાની વિશેષ પૂજા, તિલક અને પ્રસાદ વિશે વિગતવાર માહિતી આપી છે.

ગણેશ ચતુર્થી પર 12 રાશિની ખાસ પૂજા
ગણેશ ચતુર્થી પર 12 રાશિની ખાસ પૂજા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 5:50 PM IST

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ભાવનગર: ગણેશ ચતુર્થીએ 12 રાશિના જાતકોએ કેવી રીતે પૂજા કરવી, કયું તિલક, કયું ફૂલ, કયો પ્રસાદ અને કયા મંત્રનો જાપ કરવો, તે અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી સામે આવી છે. ગણપતિ મહારાજને વિઘ્નહર્તા કહેવામાં આવે છે. જીવનમાં આવતા ગમે તેવા વિઘ્નને દૂર કરવા માટે ગણપતિજીની ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીધર પંચાંગવાળા જ્યોતિષી કિશનભાઈ જોષીએ 12 રાશિના જાતકોએ કરવાની પૂજા, તિલક, પ્રસાદ અને મંત્ર તથા તેનાથી મળતા લાભ વિશે માહિતી આપી છે.

ગણેશ ચતુર્થીનો પ્રારંભ આજથી એટલે કે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયો છે. ગણપતિની પૂજા-અર્ચના કેવી રીતે કરવી તે અંગે જ્યોતિષી અને શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ માહિતી આપી છે. 12 રાશિના જાતકોએ કેવી રીતે પૂજા કરવી જોઈએ અને કયા મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.

જાણો કઈ રાશિએ કયું તિલક અને પ્રસાદ ચડાવવો
જાણો કઈ રાશિએ કયું તિલક અને પ્રસાદ ચડાવવો (Etv Bharat Gujarat)

ગણપતિજીની ઉત્પત્તિ અને મહત્ત્વ

ભાદરવા સુદ ચોથ એટલે ગણપતિ જન્મ જયંતી કહેવાય છે. શિવપુરાણના 13મા અધ્યાય રુદ્રસંહિતામાં જણાવ્યા મુજબ, માતા પાર્વતીએ એક સવારે પોતાના શરીર પર લગાવેલા ઉબટન એટલે કે સુગંધી દ્રવ્યમાંથી એક શિશુની મૂર્તિ બનાવી તેમાં પ્રાણ પૂર્યા હતા, જેને આજે હિન્દુ ધર્મમાં ગણપતિ કે સિદ્ધિવિનાયક તરીકે પૂજવામાં આવે છે. રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ તેમની પત્નીઓ છે અને તેમના પુત્રો લાભ અને શુભ છે. ગણપતિજી લિંગ સ્વરૂપે પણ પૂજાય છે, એટલે સોપારી તરીકે પણ તેમની પૂજા થાય છે.

ગણપતિ સ્થાપન અને વિસર્જન

ગણપતિજીની સ્થાપના 14 સપ્ટેમ્બર, ભાદરવા સુદ ચોથના રોજ કરવામાં આવે છે. જેનું આજનું મુહૂર્ત સવારે 6:30 થી 8:00 અને 9:30 થી 11:00 તેમજ બપોરે 2:00 થી સાંજે 6:30 સુધી છે. જ્યારે વિસર્જન 25 સપ્ટેમ્બર, ભાદરવા સુદ ચૌદસ એટલે કે અનંત ચતુર્દશીના રોજ થશે.

કિશનભાઈ જોષી, શ્રીધર પંચાંગવાળા જ્યોતિષી
કિશનભાઈ જોષી, શ્રીધર પંચાંગવાળા જ્યોતિષી (Etv Bharat Gujarat)

12 રાશિ મુજબ મંત્ર, પૂજા અને પ્રસાદ

મેષ રાશિ: લાલ માટીની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને સિંદૂર અને શુદ્ધ ઘીના મિશ્રણથી લેપ કરવો. લાલ કરેણ અને ગુલાબના ફૂલ ચડાવવા. શૌર્ય અને સાહસમાં વૃદ્ધિ થશે, સાહસિકતા વધશે અને આત્મવિશ્વાસથી સભર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. ગોળનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ વિઘ્નેશ્વરાય નમઃ

વૃષભ રાશિ: સફેદ માટીની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને ચંદન મિશ્રિત કંકુથી તિલક કરવું. સફેદ ગુલાબ અને ચમેલીના ફૂલ ચડાવવા. દેખાવમાં વૃદ્ધિ થશે જે સ્વભાવમાં મહેસૂસ કરી શકશો. પરોપકારિતા અને પ્રસન્નતા વધશે. સફેદ મીઠાઈ અને કેળાનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ લંબોદરાય નમઃ

મિથુન રાશિ: લીલા માર્બલ અથવા પથ્થરની ગણેશજીની મૂર્તિને સફેદ ચંદનથી તિલક કરવું, લીલા રંગના ફૂલ ખાસ કરીને દૂર્વા અર્પણ કરવી. અભ્યાસ અને સ્મરણશક્તિમાં ચમત્કારિક બદલાવ દેખાશે, શાર્પનેસ વધતી અનુભવાશે. વાણીમાં પ્રભાવ ઊભો થશે. લીલા ફળ અને દૂધીનો હળવો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ ગૌરી સુતાય નમઃ

ગણેશ ચતુર્થીનો પ્રારંભ આજથી એટલે કે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયો છે
ગણેશ ચતુર્થીનો પ્રારંભ આજથી એટલે કે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયો છે (Etv Bharat Gujarat)

કર્ક રાશિ: પારદર્શક સ્ફટિકની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને ચંદનથી તિલક કરવું. સફેદ ગુલાબ અને ચમેલીના ફૂલ અર્પણ કરવા. સ્વભાવમાં પારદર્શિતા અનુભવાશે. દુન્યવી દૂષણોથી મુક્તિ મળશે અને હૃદયની નિર્મળતા મહેસૂસ કરી શકશો. સફેદ બરફી અને સાકર મિશ્રિત દૂધનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ વક્રતુંડાય નમઃ

સિંહ રાશિ: ગુલાબી અથવા લાઇટ ગુલાબી કલરની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને રતાંજલિના ચંદનથી તિલક કરવું. લાલ ગુલાબ અને કરેણના ફૂલ અર્પણ કરવા. નાણાકીય વ્યવહારોમાં વધુ સરળતા અને સહાયતાનો અનુભવ થશે, ઉપરાંત પ્રકૃતિ વધુ શાંત અને સ્વસ્થ બનશે. સફરજન અને મગજના લાડુનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ વિઘ્નનાશાય નમઃ

કન્યા રાશિ: લીલા માર્બલ અથવા પથ્થરની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને સફેદ ચંદનથી તિલક કરવું. લીલા રંગના ફૂલ ખાસ કરીને દૂર્વા અર્પણ કરવી. અભ્યાસ અને સ્મરણશક્તિમાં ચમત્કારિક બદલાવ દેખાશે, શાર્પનેસ વધતી અનુભવાશે. વાણીમાં પ્રભાવ ઊભો થશે. લીલા ફળ અને દૂધીનો હળવો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ સંકટનાશાય નમઃ

તુલા રાશિ: સફેદ માટીની ભગવાન ગણેશજીની પ્રતિમાને ચંદન મિશ્રિત કંકુથી તિલક કરવું. સફેદ ગુલાબ અને ચમેલીના ફૂલ અર્પણ કરવા. દેખાવમાં વૃદ્ધિ સ્વભાવમાં મહેસૂસ કરી શકશો. પ્રસન્નતા અને પરોપકારિતા વધશે. સફેદ મીઠાઈ અને કેળાનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમઃ

વૃશ્ચિક રાશિ: લાલ માટીની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને સિંદૂર અને શુદ્ધ ઘીના મિશ્રણથી લેપ કરવો. લાલ કરેણ અને લાલ ગુલાબના ફૂલ અર્પણ કરવા. શૌર્ય અને સાહસમાં વૃદ્ધિ થશે, સાહસિકતા વધશે અને આત્મવિશ્વાસથી સભર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. ગોળનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ વક્રતુંડાય નમઃ

ધન રાશિ: પીળી માટી અને પીળા પથ્થરની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને કેસર અને શુદ્ધ ઘીના મિશ્રણથી તિલક કરવું. પીળા ફૂલ, પીળા ગોટાના ફૂલ અર્પણ કરવા. શૌર્ય અને સાહસમાં વૃદ્ધિ થશે, સાહસિકતા વધશે અને આત્મવિશ્વાસથી સભર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. પીળી બરફી, મોહનથાળ તથા કેળાનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

ગણેશ ચતુર્થી પર કરવાની વિશેષ પૂજા
ગણેશ ચતુર્થી પર કરવાની વિશેષ પૂજા (Etv Bharat Gujarat)

મંત્ર - ૐ ગજકર્ણકાય નમઃ

મકર રાશિ: નીલા પથ્થરની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને કંકુ અને હળદરના મિશ્રણથી તિલક કરવું. નીલા ફૂલ અર્પણ કરવા. અભ્યાસ અને સ્મરણશક્તિમાં ચમત્કારિક બદલાવ દેખાશે, શાર્પનેસ વધતી અનુભવાશે. વાણીમાં પ્રભાવ ઊભો થશે. ગુલાબજાંબુ અને રબડીનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ ગજાનનાય નમઃ

કુંભ રાશિ: નીલા પથ્થર, ભૂરા, રાખોડી કલરની, ઊન અથવા રુદ્રાક્ષનો ઉપયોગ થયો હોય એવી ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને કેસરયુક્ત ચંદનથી તિલક કરવું. દૂર્વા અને નીલાંબરી ફૂલ અર્પણ કરવા. નિર્ભયતા અને સુખનો અનુભવ થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં ઊભા થતાં વિઘ્નોને પાર પાડી શકશો. ચૂરમાના લાડુનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ એકદંતાય નમઃ

મીન રાશિ: પીળી માટી અને પીળા પથ્થરની ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિને કેસર અને શુદ્ધ ઘીના મિશ્રણથી તિલક કરવું. પીળા ફૂલ, પીળા ગોટાના ફૂલ અર્પણ કરવા. શૌર્ય, સાહસિકતા વધશે અને આત્મવિશ્વાસથી સભર વ્યક્તિત્વ અનુભવાશે. પીળા મોતીચૂરના લાડુ તથા કેસરયુક્ત કાજુકતરી અને કેળાનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો.

મંત્ર - ૐ મહાગણપતયે નમઃ

ડિસક્લેમર - ઉપરોક્ત માહિતી શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ જાહેર કરેલી છે.

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