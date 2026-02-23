ETV Bharat / spiritual

આજથી હોળાષ્ટકનો પ્રારંભ, તમામ પ્રકારના શુભ અને માંગલિક કાર્ય પર એક અઠવાડિયા સુધી લાગશે બ્રેક

આજ મધ્યરાત્રીથી હોળાષ્ટકનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, જેને કારણે હોલિકા દહન સુધી શુભ અને માંગલિક તેમજ અન્ય પ્રગતિકારક કાર્યો નહીં કરાય.

જુનાગઢ: આજથી હોળાષ્ટક શરૂ થઈ રહ્યા છે. મધ્યરાત્રીથી શરૂ થતા હોળાષ્ટકને કારણે આવનારા એક અઠવાડિયા દરમિયાન માંગલિક અને શુભ કાર્યો પર બ્રેક લાગતી જોવા મળશે. હિંદુ પંચાંગ અનુસાર ફાગણ સુદ સાતમથી લઈને ફાગણ સુદ ચૌદશ સુધી હોળાષ્ટકનો કાળ માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળાને અસત્યના સમયગાળા સાથે પણ સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જેને કારણે હોળાષ્ટકના સમય દરમિયાન તમામ પ્રકારના શુભ માંગલિક અને અન્ય કાર્યો કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિની ઉત્તરો ઉત્તર પ્રગતિ માટે હાથ ધરવામાં આવતા હોય છે, તેવા તમામ કામો હોળાષ્ટકમાં ન કરવાનું સૂચન ધર્મગ્રંથોમાં કરવામાં આવ્યું છે.

આજ મધ્યરાત્રીથી હોળાષ્ટકનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, જેને કારણે હોલિકા દહન સુધીના આ સમયગાળામાં શુભ અને માંગલિક તેમજ અન્ય પ્રગતિકારક કાર્યો ન કરવાની સૂચન સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં કરવામાં આવી છે. હિંદુ પંચાંગ અનુસાર ચાતુર્માસ આવતો હોય છે, આ સમય દરમિયાન લગ્ન, જનોઈ, વાસ્તુ, કોઈ નવી મિલકતની ખરીદી કે તેમાં ગૃહ પ્રવેશ, વ્યાપાર કે જીવનની પ્રગતિ સાથે જોડાયેલા શુભ કાર્યો કારતક સુદ અગિયારસથી અષાઢ સુદ અગિયારસ સુધીના પંચાંગ શુદ્ધિ જોઈને આપવામાં આવતા હોય છે. તેવી જ રીતે ફાગણ સુદ સાતમથી લઈને ફાગણ સુદ ચૌદશનો સમય ગાળો પણ જોવામાં આવે છે. જેને કારણે હોળાષ્ટકમાં તમામ શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવતો હોય છે.

પંચાંગમાં કયા કારણોસર આવે છે હોળાષ્ટક
સનાતન ધર્મના હિંદુ પંચાંગ અનુસાર ફાગણ સુદ સાતમથી લઈને ફાગણ સુદ પૂનમ સુધીના આ સમયગાળાને પ્રકૃતિના નિદર્શન અને તેના અવલોકન માટે રાખવામાં આવ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રકૃતિને લગતા અવલોકન અને તેમાં જોવા મળતા ફેરફારોનું નિદર્શન પણ થતું હોય છે. આ વર્ષે 23 મી ફેબ્રુઆરીથી લઈને 2જી માર્ચ દરમિયાન ફાગણ સુદ ચૌદશ બાદ પુનમની તિથિ શરૂ થાય છે. પૂનમની તિથિ પંચાંગ પ્રમાણે બીજી માર્ચ અને સોમવારના દિવસે હોળાષ્ટક સમાપ્ત થશે.

ચંદ્ર માસના ચાર ચરણો પણ મહત્વના
ચંદ્ર માસમાં આવતા ચાર ચરણોને પણ ખૂબ જ મહત્વના માનવામાં આવે છે. ખગોળ હવામાન ઋતુ વિજ્ઞાન અને જ્યોતિષની સાથે કૃષિ ઉપજની ક્ષય તેમજ વૃદ્ધિને પણ આ સમય દરમિયાન મહત્વના માનવામાં આવે છે. જેમાં પ્રથમ ચરણમાં શુભ એકમથી સુદ આઠમના પૂર્વાર્ધના સમયને મહત્વનો માનવામાં આવે છે. બીજા ચરણમાં સુદ આઠમના ઉત્તરાર્ધથી લઈને પૂનમ સુધીનો સમય મહત્વનો માનવામાં આવે છે. ત્રીજું ચરણ વદ એકમથી લઈને વદ આઠમના પુર્વાર્ધ સુધીના સમયને નિર્ધારિત કરાયો છે અને ચંદ્ર માસનું ચોથું ચરણ આઠમના ઉત્તરાર્ધથી અમાસની સમાપ્તિ સુધી હોય છે.

હોળાષ્ટકનો મુખ્ય હેતુ વનસ્પતિ અને પ્રકૃતિનો અભ્યાસ
હોળાષ્ટકનો મુખ્ય હેતુ આ સમય દરમિયાન પ્રકૃતિ અને કૃષિનો અભ્યાસ થાય તેમ જ ઋતુઓ બાબતે પ્રાકૃતિક અને આધારે અભ્યાસ થાય તે માટે પણ હોળાષ્ટક મહત્વના માનવામાં આવે છે. જેને કારણે આદિ અનાદિકાળથી હોળાષ્ટકના દિવસો દરમિયાન માંગલિક મુહર્ત લેવામાં આવતા નથી. જેને કારણે એક અઠવાડિયા દરમિયાન તમામ માંગલિક કે શુભ કાર્યો કરવામાં આવતા નથી.

હોળાષ્ટક દરમિયાન થતા કાર્યો
હોળાષ્ટકમાં શુભ અને ધાર્મિક કાર્યોને સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં વર્જિત માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ સમય દરમિયાન કેટલાક કાર્યો કરી શકવાની શાસ્ત્ર મંજૂરી પણ આપતા હોય છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિ આર્થિક સંકળામણમાં હોય તેમણે વિષ્ણુ મંદિરમાં શાંત ચિતે પોતાની ચંદ્ર રાશિના ગ્રહ કે ઇષ્ટદેવનું જાપ કરવું ખૂબ જ સારું માનવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન વનવગડામાં પગપાળા અને શક્ય હોય તો ખુલ્લા પગે પ્રકૃતિની સાથે વસંતના વૈભવને માણવાનું પણ એક અનોખું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. હોળાષ્ટકના આ દિવસો દરમિયાન કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના ઘરના આંગણે બેસીને રાત્રિના સમયે ચંદ્ર કે લક્ષ્મી નારાયણના જાપ પણ કરી શકે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ લાંબી બીમારીથી પીડિત હોય તે વ્યક્તિ આ સમય દરમિયાન સૂર્યની ભક્તિ કરે તો તેને બીમારીમાં લાભ મળતો હોય છે. હોળાષ્ટકના દિવસો દરમિયાન આંબાના વૃક્ષનો મોર પૂનમની વહેલી સવારે લાવી અને તેનો રસ ધુળેટીના દિવસે પીવામાં આવે તો તેને લાભ પ્રદ માનવામાં આવે છે.

