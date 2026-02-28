28 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: શનિવારે આ સમયે આમલકી એકાદશી પારણા કરો
ભગવાન વિષ્ણુ ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (શુક્લ પક્ષ) ની દ્વાદશી તિથિનું શાસન કરે છે. શુભ સમયે દાન કરો.
Published : February 28, 2026 at 7:01 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (શુક્લ પક્ષ) ની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. નવી વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન અને વિકાસ, પૈસાનું દાન અને ઉપવાસ માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે આમલકી એકાદશીનું પારણા છે.
28મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાલ્ગુન
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ: સૌભાગ્ય
- નક્ષત્રઃ પુનર્વસુ
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:48 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:19 PM
- ચંદ્રોદય: બપોરે 3:09
- મૂનસેટ: 5:22 AM (1લી માર્ચ)
- રાહુકાલ: સવારે 9:41 થી 11:07 સુધી
- યમગંધા: 14:00 PM થી 15:27 PM
નક્ષત્ર યાત્રા અને પૂજા માટે શુભ છે
આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના અધિષ્ઠાયક દેવતા અદિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર નવું વાહન ખરીદવા અથવા સેવા આપવા માટે, તેમજ મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે એક ક્ષણિક, ઝડપી અને ગતિશીલ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી અને મિત્રોને મળવાનું પણ સ્વીકાર્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:41 થી 11:07 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
