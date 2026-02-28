ETV Bharat / spiritual

28 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: શનિવારે આ સમયે આમલકી એકાદશી પારણા કરો

ભગવાન વિષ્ણુ ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (શુક્લ પક્ષ) ની દ્વાદશી તિથિનું શાસન કરે છે. શુભ સમયે દાન કરો.

28 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ
28 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 7:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (શુક્લ પક્ષ) ની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. નવી વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન અને વિકાસ, પૈસાનું દાન અને ઉપવાસ માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે આમલકી એકાદશીનું પારણા છે.

28મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાલ્ગુન
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ: સૌભાગ્ય
  • નક્ષત્રઃ પુનર્વસુ
  • કરણ: બાવા
  • ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:48 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:19 PM
  • ચંદ્રોદય: બપોરે 3:09
  • મૂનસેટ: 5:22 AM (1લી માર્ચ)
  • રાહુકાલ: સવારે 9:41 થી 11:07 સુધી
  • યમગંધા: 14:00 PM થી 15:27 PM

નક્ષત્ર યાત્રા અને પૂજા માટે શુભ છે

આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના અધિષ્ઠાયક દેવતા અદિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર નવું વાહન ખરીદવા અથવા સેવા આપવા માટે, તેમજ મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે એક ક્ષણિક, ઝડપી અને ગતિશીલ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી અને મિત્રોને મળવાનું પણ સ્વીકાર્ય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 9:41 થી 11:07 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

28TH FEBRUARY 2026 PANCHANG
PANCHANG 2026
FEBRUARY 2026 PANCHANG
FEBRUARY PANCHANG
FEBRUARY 28 PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.