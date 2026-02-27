ETV Bharat / spiritual

27 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે આમળકી એકાદશી પર ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરો, મળશે અદ્રિતીય લાભ

ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી લગ્ન સમારોહ માટે શુભ છે. રાહુકાળથી સાવધાન રહો.

27 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ
27 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 7:05 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના રક્ષક છે. આ તિથિ લગ્ન સમારોહની સાથે આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે પણ સારી છે. તે ધન-ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓની ઉર્જામાં પોતાને જોડવા માટે પણ સારી છે. આજની એકાદશીને આમળકી એકાદશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

27મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાલ્ગુન
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ એકાદશી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષની એકાદશી
  • યોગ: આયુષ્યમાન
  • નક્ષત્ર: આર્દ્રા
  • કરણ: વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:49 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:19 PM
  • ચંદ્રોદય: બપોરે 2:01
  • ચંદ્રાસ્ત: 4:38 AM (28મી ફેબ્રુઆરી)
  • રાહુ કાલ: 11:08 AM થી 12:34 PM
  • યમગંધા: 15:26 PM થી 16:52 PM

આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળો

આજે ચંદ્ર મિથુન અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. મિથુન રાશિમાં આ નક્ષત્ર 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવતા રુદ્ર છે, અને શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર દુશ્મનો સામે લડવા, ઝેર સંબંધિત કાર્યો કરવા, આત્માઓને આહ્વાન કરવા, કાર્યમાંથી પીછેહઠ કરવા અથવા ખંડેરોને તોડી પાડવા તેમજ વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળવી જોઈએ.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 11:08 થી 12:34 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

સંપાદકની પસંદ

