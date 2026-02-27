27 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે આમળકી એકાદશી પર ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરો, મળશે અદ્રિતીય લાભ
ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી લગ્ન સમારોહ માટે શુભ છે. રાહુકાળથી સાવધાન રહો.
Published : February 27, 2026 at 7:05 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના રક્ષક છે. આ તિથિ લગ્ન સમારોહની સાથે આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે પણ સારી છે. તે ધન-ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓની ઉર્જામાં પોતાને જોડવા માટે પણ સારી છે. આજની એકાદશીને આમળકી એકાદશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
27મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાલ્ગુન
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ એકાદશી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષની એકાદશી
- યોગ: આયુષ્યમાન
- નક્ષત્ર: આર્દ્રા
- કરણ: વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:49 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:19 PM
- ચંદ્રોદય: બપોરે 2:01
- ચંદ્રાસ્ત: 4:38 AM (28મી ફેબ્રુઆરી)
- રાહુ કાલ: 11:08 AM થી 12:34 PM
- યમગંધા: 15:26 PM થી 16:52 PM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળો
આજે ચંદ્ર મિથુન અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. મિથુન રાશિમાં આ નક્ષત્ર 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવતા રુદ્ર છે, અને શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર દુશ્મનો સામે લડવા, ઝેર સંબંધિત કાર્યો કરવા, આત્માઓને આહ્વાન કરવા, કાર્યમાંથી પીછેહઠ કરવા અથવા ખંડેરોને તોડી પાડવા તેમજ વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળવી જોઈએ.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 11:08 થી 12:34 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: