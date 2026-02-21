ETV Bharat / spiritual

21 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: શનિવાર રણનીતિ બનાવવા અને આયોજન કરવા માટે ખૂબ જ શુભ

ફાગણના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ એક રિક્ત તિથિ (ખાલી તિથિ) છે. તેથી, આ દિવસે શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ.

21 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ
21 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ
હૈદરાબાદ: આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહરચના બનાવવા માટે તે સારી છે, પરંતુ તે રિક્ત તિથિ હોવાથી, શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ.

21મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાલ્ગુન
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ: શુભ
  • નક્ષત્રઃ રેવતી
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: મીન
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:55 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:15 PM
  • ચંદ્રોદય: 8:56 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:16 PM
  • રાહુ કાલ: સવારે 9:45 થી 11:10 સુધી
  • યમગંધા: 14:00 PM થી 15:25 PM

વ્યવસાયના આયોજન માટે નક્ષત્ર યોગ્ય

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 ડિગ્રીથી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા પુષા છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને હળવા સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાયિક આયોજન તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફ કામ કરવા માટે યોગ્ય છે.

આજનો નિષેધ સમય

આજે રાહુકાલ સવારે 9:45 થી 11:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

સંપાદકની પસંદ

