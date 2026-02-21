21 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: શનિવાર રણનીતિ બનાવવા અને આયોજન કરવા માટે ખૂબ જ શુભ
ફાગણના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ એક રિક્ત તિથિ (ખાલી તિથિ) છે. તેથી, આ દિવસે શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ.
હૈદરાબાદ: આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહરચના બનાવવા માટે તે સારી છે, પરંતુ તે રિક્ત તિથિ હોવાથી, શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ.
21મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાલ્ગુન
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ: શુભ
- નક્ષત્રઃ રેવતી
- કરણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ: મીન
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:55 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:15 PM
- ચંદ્રોદય: 8:56 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 10:16 PM
- રાહુ કાલ: સવારે 9:45 થી 11:10 સુધી
- યમગંધા: 14:00 PM થી 15:25 PM
વ્યવસાયના આયોજન માટે નક્ષત્ર યોગ્ય
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 ડિગ્રીથી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા પુષા છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને હળવા સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાયિક આયોજન તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફ કામ કરવા માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય
આજે રાહુકાલ સવારે 9:45 થી 11:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
