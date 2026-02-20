20 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે કરો ભગવાન શિવ અને દેવી ગૌરીની પૂજા, જાણો શુભ સમય
ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ ઘર બાંધકામ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે. રાહુકાલથી સાવધાન રહો.
હૈદરાબાદ: આજે, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ, ફાલ્ગુન મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહનિર્માણ, ઘર નિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા ટાળવા જોઈએ.
20મી ફેબ્રુઆરી કેલેન્ડર
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાગણ
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: સાધ્ય
- નક્ષત્રઃ ઉત્તરાભાદ્રપદ
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: મીન
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:56 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:14 PM
- ચંદ્રોદય: 8:24 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 9:12 PM
- રાહુ કાલ: 11:10 AM થી 12:35 PM
- યમગંધા: 15:24 PM થી 16:49 PM
લગ્ન સમારોહ માટે નક્ષત્ર અનુકૂળ
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 3:20 ડિગ્રીથી 16:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા આહિરબુધ્ન્યા છે, જે સર્પ દેવ છે. આ નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ શનિ છે. કૂવો ખોદવા, પાયો કે શહેર બનાવવા, પ્રાયશ્ચિત વિધિ કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા, લગ્ન કરવા અથવા અન્ય કોઈપણ કાર્ય માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 11:10 થી 12:35 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
