17 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે વલયાકાર સૂર્યગ્રહણ, શુભ કાર્યો ટાળો

નવી શરૂઆત માટે ફાગણના કૃષ્ણ પક્ષની અમાસ તિથિએ ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.

મંગળવાર 17 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ
મંગળવાર 17 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાનો અમાસ છે. તેને અંધકારનો દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી કાલી શાસન કરે છે. આ દિવસ ધ્યાન, લોકો અને પ્રાણીઓને દાન આપવા અને પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે શુભ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ કે કોઈ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ. આજે વલયાકાર સૂર્યગ્રહણ પણ થઈ રહ્યું છે.

ફેબ્રુઆરી 17મું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાગણ
  • પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: અમાવસ્યા
  • યોગ: પરિધાન
  • નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
  • કરણ: ચતુષ્પદા
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:59 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:12 PM
  • ચંદ્રોદય: ચંદ્રોદય નહીં
  • ચંદ્રાસ્ત: 6:10 PM
  • રાહુ કાલ: 15:23 થી 16:47
  • યમગંધા: 11:11 થી 12:35

પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અષ્ટવસુ છે, અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 5:23 થી 6:47 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

