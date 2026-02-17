17 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે વલયાકાર સૂર્યગ્રહણ, શુભ કાર્યો ટાળો
નવી શરૂઆત માટે ફાગણના કૃષ્ણ પક્ષની અમાસ તિથિએ ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.
Published : February 17, 2026 at 7:06 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાનો અમાસ છે. તેને અંધકારનો દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી કાલી શાસન કરે છે. આ દિવસ ધ્યાન, લોકો અને પ્રાણીઓને દાન આપવા અને પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે શુભ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ કે કોઈ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ. આજે વલયાકાર સૂર્યગ્રહણ પણ થઈ રહ્યું છે.
ફેબ્રુઆરી 17મું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાગણ
- પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: અમાવસ્યા
- યોગ: પરિધાન
- નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
- કરણ: ચતુષ્પદા
- ચંદ્ર ચિહ્ન: મકર
- સૂર્ય રાશિ: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:59 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:12 PM
- ચંદ્રોદય: ચંદ્રોદય નહીં
- ચંદ્રાસ્ત: 6:10 PM
- રાહુ કાલ: 15:23 થી 16:47
- યમગંધા: 11:11 થી 12:35
પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અષ્ટવસુ છે, અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 5:23 થી 6:47 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
