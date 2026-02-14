14 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: આજે શુક્ર દ્વારા શાસિત શનિ પ્રદોષ તિથિ; દાન પુણ્ય કરો
ફાગણ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી, શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા માટે સારી તિથિ છે.
Published : February 14, 2026 at 7:05 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે વિજયા એકાદશીનું પારણું છે. તે શનિ ત્રયોદશી અને શનિ પ્રદોષ ઉપવાસ પણ છે.
14મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાગણ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 7:01 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:09 PM
- ચંદ્રોદય: 5:36 AM (ફેબ્રુઆરી 15)
- ચંદ્રાસ્ત: 3:08 PM
- રાહુ કાલ: સવારે 9:48 થી 11:12 સુધી
- યમગંધા: 13:59 PM થી 15:22 PM
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં બપોરે 13:20 PM થી 26:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેના દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢ એટલે "વિજય પહેલા". આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:48 થી 11:12 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
