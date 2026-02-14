ETV Bharat / spiritual

14 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ: આજે શુક્ર દ્વારા શાસિત શનિ પ્રદોષ તિથિ; દાન પુણ્ય કરો

ફાગણ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી, શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા માટે સારી તિથિ છે.

14 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ
14 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 14, 2026 at 7:05 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે વિજયા એકાદશીનું પારણું છે. તે શનિ ત્રયોદશી અને શનિ પ્રદોષ ઉપવાસ પણ છે.

14મી ફેબ્રુઆરી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાગણ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ: સિદ્ધિ
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
  • કરણ: તૈતિલ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 7:01 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:09 PM
  • ચંદ્રોદય: 5:36 AM (ફેબ્રુઆરી 15)
  • ચંદ્રાસ્ત: 3:08 PM
  • રાહુ કાલ: સવારે 9:48 થી 11:12 સુધી
  • યમગંધા: 13:59 PM થી 15:22 PM

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં બપોરે 13:20 PM થી 26:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેના દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢ એટલે "વિજય પહેલા". આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 9:48 થી 11:12 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

