દિવાળી 2026: ધન પૂજન, ચોપડા પૂજન અને બેસતા વર્ષના શ્રેષ્ઠ મુહૂર્તો, જાણો વિગતે
શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ જણાવ્યું કે 1 નવેમ્બર પુષ્ય નક્ષત્રે ચોપડા ખરીદી માટે સવારે 8થી 12:30 શુભ છે.
Published : October 31, 2026 at 7:18 PM IST
ભાવનગર: દિવાળીના દિવસોમાં શુભ કાર્ય કરવા માટે મુહૂર્તનું મહત્વ છે. ત્યારે ETV ભારત દ્વારા શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષી સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. આમ તો સારા દિવસોની શરૂઆત રવિવારથી થઈ રહી છે. જાણો મુહૂર્ત અને ક્યારે કયો દિવસ ઉજવવો.
દિવાળીના દિવસોનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. આમ તો દિવાળીના દિવસોનો પ્રારંભ પહેલા એક ખાસ દિવસ આવે છે. જે દિવસ ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે. ચાલો દિવાળીના તમામ મુહૂર્ત જાણીએ.
પુષ્ય નક્ષત્રમાં ચોપડા ખરીદી
ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ દિવાળીના મુહૂર્તને લઈને માહિતી આપી છે. કિશનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ચોપડા ખરીદવાનું મુહૂર્ત પુષ્ય નક્ષત્ર 1/11/2026 આસો વદ સાતમને રવિવારના રોજ છે, જેમાં સવારે 8થી 12:30 સુધી ચલ, લાભ અને અમૃત ચોઘડિયું શુભ છે. જ્યારે બપોરે 2થી 3:30 સુધી શુભ અને સાંજે 6:30થી રાત્રિના 11 સુધી શુભ, અમૃત, ચલ ચોઘડિયા શુભ છે.
ધન અને યંત્ર પૂજન તેમજ ચતુર્દશી
કિશનભાઈ જોષીએ દિવાળીના દિવસોની શરૂઆત થાય છે ત્યારે જણાવ્યું હતું કે ધનતેરસ 6/11/2026ના રોજ લક્ષ્મી પૂજન અને શ્રી યંત્ર પૂજન માટેના મુહૂર્તો આસો વદ બારસને શુક્રવારના રોજ છે. જેમાં શુભ ચોઘડિયા બપોરે 12:30થી 2, સાંજે 4:30થી 6 અને રાત્રે 8:30થી 11 સુધીના છે. જ્યારે કાળી ચૌદશ એટલે કે નરક ચતુર્દશી આસો વદ તેરસ 07/11/2026ના રોજ છે.
"આસો વદ ચૌદસ 08/11/2026 એટલે કે લક્ષ્મીને શારદા પૂજન અને ચોપડા પૂજન માટેના મુહૂર્તો છે. જેમાં બપોરે 2થી 3:30 શુભ ચોઘડિયું, સાંજે 4:30થી 6 ચલ ચોઘડિયું અને રાત્રે 8થી 11 શુભ, અમૃત, ચલ ચોઘડિયા શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારબાદ આસો વદ અમાસ સોમવાર 09/11/2026 પડતર દિવસ છે. નવું વર્ષ એટલે કે નૂતન વર્ષના દિવસે ગોવર્ધન પૂજા માટેનું મુહૂર્ત કારતક સુદ એકમ મંગળવાર 10/11/2026 છે, જેમાં સવારે 8:30થી બપોરે 12:30 સુધી ચલ, લાભ, અમૃત ચોઘડિયા છે જે શ્રેષ્ઠ છે." - કિશનભાઈ જોષી, જ્યોતિષી, શ્રીધર પંચાંગવાળા,ભાવનગર
તહેવારોની ઉજવણી અંગેની સૂચનાઓ
- 05/11/2026 ગુરુવારના રોજ રમા એકાદશી અને વાઘ બારસ તહેવાર ઉજવવો.
- 06/11/2026 શુક્રવારના રોજ સવારે 10:31 કલાક સુધી બારસ છે. ત્યારબાદ તેરસ શરૂ થાય છે. સાંજના સમયે તેરસ હોય ત્યારે ધન પૂજન કરવું શાસ્ત્રમાં નિર્દેશ છે. તેથી શનિવારે ધનતેરસ કરવી.
- 07/11/2026 શનિવારના રોજ કાળી ચૌદશ છે. જે લોકોને ચૌદશના નૈવેદ્ય થતા હોય તેમણે આ દિવસે નૈવેદ્ય કરવા.
- 08/11/2026 રવિવારના રોજ સવારે 11:30 પછી દિવાળી પર્વ ઉજવવો અને ચોપડા પૂજન કરવું.
- 09/11/2026 સોમવારના રોજ પડતર દિવસ છે.
- 10/11/2026 મંગળવારના રોજ નવું વર્ષ, બેસતું વર્ષ તહેવાર ઉજવવો.
- 14/11/2026 શનિવારના રોજ લાભ પાંચમ છે. આ દિવસે પેઢી ખોલવાનું શુભ મુહૂર્ત સવારે 8થી 9:30 સુધીનું છે.
ડિસક્લેમર - આ લેખ શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષી દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતીને આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો...