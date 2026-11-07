Diwali 2026: દિવાળીએ લક્ષ્મીજીના આશીર્વાદ મેળવવા માટે તમારી રાશિ અનુસાર આ રીતે કરો પૂજા
આવો જાણીએ કે કઈ રાશિના જાતકોને દિવાળીની પૂજામાં કયા મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.
Published : November 7, 2026 at 4:34 PM IST
કુલ્લુઃ દિવાળીના તહેવારને લક્ષ્મીજી અને ભગવાન ગણેશની પૂજા માટે વિશેષ માનવામા આવે છે. આ દિવસે ઘરોમાં દીવો પ્રગટાવી સુખ-સમૃદ્ધિ અને ખુશહાલીની કામના કરવામા આવે છે. ધાર્મિક માન્યતાઓના અનુસાર, દિવાળીની રાત્રે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી ભક્તોને તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વખતે 8 નવેમ્બર, રવિવારે દિવાળી મનાવવામા આવશે. જ્યોતિષ માન્યતાઓના અનુસાર, આ અવસરે 12 રાશિઓના જાતકો પોતાની રાશી પ્રમાણે માતા લક્ષ્મીના મંત્રોનો જાપ કરી શકે છે. આ સાથે જ માતાને વિશેષ ફૂલ અને ભોગ અર્પિત કરવાની પણ પરંપરા જણાવવામા આવી છે.
રાશિના અનુસાર કરો માતા લક્ષ્મીના મંત્રોનો જાપ
આચાર્ય દીપ કુમારે જણાવ્યું કે, આ વખતે દિવાળી રવિવારે મનાવવામા આવશે. દિવાળીની રાત્રે માતા લક્ષ્મી સાથે ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવામા આવે છે. એવામાં 12 રાશિના જાતકો પોતાની રાશિના અનુસાર મંત્રોનો જાપ કરી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે મેષથી લઈને મીન રાશી સુધીના જાતકો માટે અલગ-અલગ મંત્ર જણાવવામા આવ્યા છે.
મેષ રાશિઃ આ રાશિના જાતક દિવાળી પર પૂજાના સમયે 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' અને 'ॐ गजाननाय नमः'માંથી કોઈ એક મંત્રનો જાપ કરો.
વૃષભ રાશિઃ માતા લક્ષ્મીની કૃપા મેળવવા માટે 'ॐ महाकाल्यै नमः' અને 'ॐ विघ्नराजाय नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
મિથુન રાશિઃ આ રાશિના જાતકો પૂજા દરમિયાન 'ॐ सरस्वत्यै नमः' અને 'ॐ विनायकाय नमः' મંત્રનો જાપ કરી શકો છો.
કર્ક રાશિઃ માતા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મેળવવા માટે 'ॐ शक्त्यै नमः' અને 'ॐ द्विमुखाय नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
સિંહ રાશિઃ આ રાશિના જાતકો 'ॐ त्रिपुरायै नमः' અને 'ॐ कृतिने नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
કન્યા રાશિઃ માતા લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે 'ॐ भगवत्यै नमः' અને 'ॐ ब्रह्मचारिणे नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
તુલા રાશિઃ દિવાળીની પૂજામાં 'ॐ उमायै नमः' અને 'ॐ विष्णुप्रियाय नमः' મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.
વૃશ્વિક રાશિઃ આ રાશિના જાતકોમાં માતા લક્ષ્મીની કૃપા મેળવવા માટે 'ॐ महामायायै नमः' અને 'ॐ सुखनिधये नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
ધન રાશિઃ માતા લક્ષ્મીની પૂજા દરમિયાન 'ॐ चण्डिकायै नमः' અને 'ॐ महागणपतये नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
મકર રાશિઃ આ રાશિના જાતક ઈચ્છિત વરદાન મેળવવા માટે 'ॐ शिवायै नमः' અને 'ॐ हेरम्बाय नमः' મંત્રનો જાપ કરી શકે છે.
કુંભ રાશિઃ માતા લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે 'ॐ कालरात्र्यै नमः' અને 'ॐ प्रमधाय नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
મીન રાશિઃ દિવાળીની રાત્રે પૂજાના સમયે 'ॐ भद्रकाल्यै नमः' અને 'ॐ प्रथमाय नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
રાશિના અનુસાર માતા લક્ષ્મીને ચઢાવો ફૂલ અને પ્રસાદ
આચાર્ય દીપ કુમારના અનુસાર, દિવાળીની પૂજામાં ફૂલો અને પ્રસાદનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, 12 રાશિઓના જાતક પોતાની રાશિના અનુસાર માતા લક્ષ્મીને ફૂલ અર્પિત કરી શકે છે અને અલગ-અલગ ચીજોનો ભોગ લગાવી શકે છે.
મેષ રાશિઃ આ રાશિના જાતકોએ દેવી લક્ષ્મીને લાલ ગુલાબ અથવા જાસૂદનું ફૂલ અર્પણ કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત, તેમને કુમકુમ અને બેસનના લાડુ અથવા કેસરયુક્ત મીઠાઈ અર્પણ કરો.
વૃષભ: પૂજા દરમિયાન સફેદ કમળ અથવા મોગરાનું ફૂલ અર્પણ કરો. આ ઉપરાંત, ચોખાની સાથે સફેદ રંગની મીઠાઈ અથવા ખીરનો ભોગ ધરાવો.
મિથુન: દેવી લક્ષ્મીને લીલી દૂર્વા ઘાસ અને લીલી એલચી અર્પણ કરો. ભોગ તરીકે, આખા મગ અને માવામાંથી બનાવેલી મીઠાઈઓ ધરાવો.
કર્ક રાશિ: આ રાશિના જાતકોએ સફેદ કમળનું ફૂલ, કોડી અને મખાના અર્પણ કરવા જોઈએ. આ ઉપરાંત, દૂધમાંથી બનાવેલી મીઠાઈ અથવા ખીર અર્પણ કરો.
સિંહ રાશિ: દેવી લક્ષ્મીને કમળ અથવા લાલ કરેણનું ફૂલ અર્પણ કરો. ભોગ તરીકે, ગોળમાંથી બનાવેલી મીઠાઈ અથવા કેસરવાળી ખીર ધરાવો.
કન્યા રાશિ: પૂજા દરમિયાન કમળના બીજ (કમલગટ્ટા), લીલી એલચી અને બેલપત્ર અર્પણ કરો. આ ઉપરાંત, સૂકો મેવો પણ અર્પણ કરો.
તુલા રાશિ: આ રાશિમાં જન્મેલા લોકોએ દેવી લક્ષ્મીને સફેદ ફૂલો અર્પણ કરવા જોઈએ. ભોગ તરીકે પતાશા અને નાળિયેર ધરાવવા. આ ઉપરાંત, તમે સુગંધિત દ્રવ્ય (અત્તર) પણ અર્પણ કરી શકો છો.
વૃશ્ચિક રાશિ: પૂજા દરમિયાન ઘેરા લાલ ફૂલ અને રોલી (કંકુ) અર્પણ કરો. ભોગ તરીકે, ગોળ અને ચણાના લોટ (બેસન)માંથી બનાવેલા મોદક અથવા લાડુ ધરાવો.
ધન રાશિ: દેવી લક્ષ્મીને પીળા ફૂલો, ખાસ કરીને ગલગોટા અને હળદરનો એક ટુકડો અર્પણ કરો. ભોગ તરીકે, ચણાની દાળ અને કેસરયુક્ત મીઠાઈ ધરાવો.
મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકોએ પૂજા દરમિયાન વાદળી ફૂલો, ખાસ કરીને અપરાજિતાના ફૂલ અર્પણ કરવા જોઈએ. ભોગ તરીકે શક્કરપારા, લવિંગ અને સોપારી અર્પણ કરો.
કુંભ રાશિ: દેવી લક્ષ્મીને વાદળી અથવા સફેદ ફૂલો અર્પણ કરો. આની સાથે, ઘીમાંથી બનાવેલી મીઠાઈ પણ અર્પણ કરો.
મીન રાશિ: પૂજા દરમિયાન પીળા ફૂલ અને કુમકુમ અર્પણ કરો. દેવી લક્ષ્મીને ભોગ તરીકે પીળા રંગની મીઠાઈઓ અર્પણ કરો. આ રાશિના જાતકોએ ભગવાન વિષ્ણુની પણ પૂજા કરવી જોઈએ.
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