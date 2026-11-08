8 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ, દિવાળી પર આ રાશિઓ પર વરસશે દેવી લક્ષ્મીની કૃપા, વાંચો રાશિફળ
કર્ક રાશિના જાતકો આજે ચિંતાને કારણે હતાશ રહેશે. મુસાફરી માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી.
Published : November 8, 2026 at 7:06 AM IST
મેષ: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજે તમને માન-સન્માન મળશે. સાથે જ આર્થિક લાભ પણ થઈ શકે છે. પરિવાર અને લગ્નજીવન સુખ અને સંતોષથી ભરેલું રહેશે. વાહન સુખ મળશે. પ્રિયજનો સાથે પ્રેમભર્યા પળો વિતાવશો. બપોર પછી તમે બીજા પર પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયાસ કરશો. બૌદ્ધિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકશો, પણ હાલ સરળ વ્યવહાર રાખવો જરૂરી છે. વેપારીઓને વેપારમાં લાભ મળશે.
વૃષભ: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારું કામ સમયસર પૂરું કરી શકશો. આર્થિક લાભ થશે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. મામાના પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ઓફિસમાં સહકર્મીઓ મદદ કરશે. અધૂરા કામ પૂરા થશે. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. વધારે લાભની લાલચમાં ન આવતા. બપોર પછી પરિવાર માટે સમય સારો રહેશે.
મિથુન: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. નવા કામની શરૂઆત ન કરતા. બૌદ્ધિક ચર્ચા માટે આજનો દિવસ શુભ નથી. સંતાન અંગે ચિંતા રહેશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખ-શાંતિવાળું રહેશે. આજે તમે ખુશ રહેશો. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. વેપારમાં ભાગીદારોનો પૂરો સાથ મળશે. આર્થિક લાભ થશે. કામમાં યશ મળશે. આજે બહાર જવાનું અને બિનજરૂરી મુસાફરી કરવાનું ટાળો.
કર્ક: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. સવારે કોઈ વાતની ચિંતાથી તમે થોડા ઉદાસ રહેશો. એના કારણે બેચેની અનુભવશો. મુસાફરી માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. જમીન અને વાહનને લગતી સમસ્યા થઈ શકે છે. બપોર પછી તમે સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. મિત્રોનો સાથ મળશે. શારીરિક તાજગી અનુભવશો. આજે કોઈ વાતને લઈને થોડું વધારે વિચારશો. લોકોને મળવાનું થશે. આજે કોઈ ભેટ પણ મળી શકે છે.
સિંહ: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. વ્યવસાય વધારવા માટે આજે તમે પ્રયાસ શરૂ કરી શકો છો. વેપારમાં ભાગીદારીના કામથી લાભ થશે. ધન પ્રાપ્તિનો પ્રબળ યોગ છે. વ્યાજ, દલાલી વગેરેથી આવક વધવાની શક્યતા છે. આવક થવાથી આર્થિક તકલીફ દૂર થશે. સારા કપડાં અને સારા ભોજનથી મન ખુશ રહેશે. નાનકડી મુસાફરી કે પર્યટનનો યોગ છે. મિત્રો સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે.
કન્યા: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. કપડાં કે ઘરેણાંની ખરીદી તમારા માટે રોમાંચક અને આનંદદાયક રહેશે. કલા પ્રત્યે તમારી રુચિ વધશે. વેપારમાં કોઈ અઘરું કામ પતી જવાથી મનમાં ઉત્સાહ છવાઈ જશે. નોકરિયાત લોકો માટે પણ સમય અનુકૂળ રહેશે. વિરોધીઓ પર વિજય મળશે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે. વિદ્યાર્થીઓ રમતગમત કે કલા-સાહિત્યમાં સારો દેખાવ કરી શકશે.
તુલા: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિમાં જ એટલે કે પહેલા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. સ્થાયી મિલકતની બાબતમાં ધ્યાન રાખજો. માતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. પરિવારમાં તકરાર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખજો. બપોર પછી તમે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમારામાં ઉર્જા રહેશે, એથી સમયસર કામ પૂરું કરી શકશો. આજે તમે તમારો ટાર્ગેટ પૂરો કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે.
વૃશ્ચિક: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ વેપાર માટે અનુકૂળ છે. ગૃહસ્થ જીવનમાં ગૂંચવાયેલા પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવશે. સ્થાયી મિલકતને લગતા કામમાં તમને સફળતા મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથે સંબંધોમાં પ્રેમ જળવાઈ રહેશે. બપોર પછી કામમાં અડચણો વધશે. શારીરિક અને માનસિક રીતે ચિંતાનો અનુભવ થશે. સામાજિક ક્ષેત્રે અપયશ મળી શકે છે. પરિવાર સાથે મતભેદ રહી શકે છે. ધનહાનિનો યોગ છે.
ધનુ: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમે રોમાન્સની સુખદ પળોનો આનંદ માણી શકશો. આજનો દિવસ આર્થિક, સામાજિક અને પરિવારને લગતા કામો માટે સારો છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને મુસાફરીની શક્યતા છે. આવકના નવા સ્ત્રોત વધશે. વેપારમાં વૃદ્ધિ અને લાભ થશે. અપરિણીતોનું સગપણ પાકું થઈ શકે છે. શુભ પ્રસંગમાં જવાનો કાર્યક્રમ બનશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે.
મકર: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં ધન, માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વેપારમાં દોડધામ અને વસૂલાત માટે મુસાફરી કરશો. તેમાં લાભ થવાની શક્યતા રહેશે. સરકાર, મિત્રો અને સગાંઓ તરફથી લાભ થશે. ગૃહસ્થ જીવનમાં આનંદનો અનુભવ થશે. પરિવારમાં લાંબા સમયથી ચાલતો વિવાદ દૂર થશે. સંતાનની પ્રગતિ તમને સંતોષની લાગણી કરાવશે. આજે તમારી આવક અને ખર્ચમાં સંતુલન નહીં રહે. તમે પરિવારની જરૂરિયાત પર ધન ખર્ચી શકો છો. કોઈ નવા ઘરેણાંની પણ ખરીદી કરી શકો છો.
કુંભ: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. ધાર્મિક અને સામાજિક કામમાં ધન ખર્ચ થશે. સગાંઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વાહન ચલાવવામાં કે નવી કોઈ સારવાર શરૂ કરવામાં સાવધાની રાખજો. બપોર પછી દરેક કામ સરળતાથી પતી જશે. ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. માનસિક શાંતિ છવાઈ રહેશે. પરિવાર સાથે સમય સુખપૂર્વક પસાર થશે.
મીન: આજે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. ધન લાભના યોગ છે. વેપારી વર્ગને અટકેલા પૈસા મળશે. આજે તમારે શારીરિક અને માનસિક રીતે વધારે મહેનત કરવી પડશે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખજો. ખર્ચ વધારે રહેશે. નિયમ વિરુદ્ધનું કામ મુસીબતમાં મૂકી શકે છે. આધ્યાત્મિક વિચાર અને વ્યવહાર તમને ખોટા માર્ગે જતા અટકાવશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં બદલાવ આવશે. તમારી સકારાત્મક વિચારસરણી તમને સાચું કામ કરવા માટે પ્રેરશે.