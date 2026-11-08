8 નવેમ્બર 2026નું પંચાગ, રવિવારે શુભ પ્રભાતમાં કરો માતા લક્ષ્મી અને ગણેશજીની પૂજા, રાહુકાલથી બચવું
આજે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિના અધિપતિ છે.
Published : November 8, 2026 at 6:46 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે રવિવાર, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૬, કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ દિવસે ભગવાન રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે અન્ય શુભ વિધિઓ ન કરવી જોઈએ.
8 નવેમ્બર પંચાંગ:
વિક્રમ સંવત : 2083
મહિનો : કારતક
પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
દિવસ: રવિવાર
તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
યોગ: આયુષ્યમાન
નક્ષત્ર: ચિત્રા
કરણ: શકુની
ચંદ્ર રાશિ: તુલા
સૂર્ય રાશિ: તુલા
સૂર્યોદય: 06:38:00 AM
સૂર્યાસ્ત: 05:30:00 PM
ચંદ્રોદય: 06:49 AM, નવેમ્બર 09
ચંદ્રાસ્ત: 05:02 PM
રાહુ કાલ: 16:09 થી 17:30
યમગંધા: 12:04 થી 13:26
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20 થી તુલા રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર નરમ સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની મિત્રતા શરૂ કરવા, ઇન્દ્રિય સંબંધોમાં જોડાવા, લલિત કળા શીખવા અને મુસાફરી કરવા માટે સારું છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 6:09 થી 6:30 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.