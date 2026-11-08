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8 નવેમ્બર 2026નું પંચાગ, રવિવારે શુભ પ્રભાતમાં કરો માતા લક્ષ્મી અને ગણેશજીની પૂજા, રાહુકાલથી બચવું

આજે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિના અધિપતિ છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2026 at 6:46 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે રવિવાર, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૬, કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ દિવસે ભગવાન રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે અન્ય શુભ વિધિઓ ન કરવી જોઈએ.

8 નવેમ્બર પંચાંગ:

વિક્રમ સંવત : 2083

મહિનો : કારતક

પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી

દિવસ: રવિવાર

તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી

યોગ: આયુષ્યમાન

નક્ષત્ર: ચિત્રા

કરણ: શકુની

ચંદ્ર રાશિ: તુલા

સૂર્ય રાશિ: તુલા

સૂર્યોદય: 06:38:00 AM

સૂર્યાસ્ત: 05:30:00 PM

ચંદ્રોદય: 06:49 AM, નવેમ્બર 09

ચંદ્રાસ્ત: 05:02 PM

રાહુ કાલ: 16:09 થી 17:30

યમગંધા: 12:04 થી 13:26

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20 થી તુલા રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર નરમ સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની મિત્રતા શરૂ કરવા, ઇન્દ્રિય સંબંધોમાં જોડાવા, લલિત કળા શીખવા અને મુસાફરી કરવા માટે સારું છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 6:09 થી 6:30 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

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DIWALI 2026
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DIWALI PANCHANG
આજનું પંચાગ

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