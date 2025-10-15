એક દિવસમાં બે તિથિ આવતા ધોકો આવ્યો, જાણો દિવાળી અને બેસતા વર્ષની સાચી તિથિ અને સમય
22મી ઓક્ટોબર, બુધવારે સવારે 6.37 વાગ્યાથી કારતક સુદ એકમ બેસશે એટલે કે વિક્રમ સંવત 2082નો પ્રારંભ થશે.
Published : October 15, 2025 at 6:06 AM IST
હૈદરાબાદ: હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારથી દિવાળીના તહેવારોનો પ્રારંભ થશેે. સવારે 11.13 વાગ્યા સુધી આસો વદ અગિયારસ રહેશે, પછીથી વાઘ બારસ બેસશે. આ વર્ષે એક દિવસમાં બે તિથિ આવતી હોવાથી એકાદશીથી ભાઈબીજ સુધીના તહેવારોની ઉજવણી પણ એ રીતે કરવાની રહેશે. એક દિવસમાં બે તિથિ આવતી હોવાથી 20મીને સોમવારે બપોરે 3.46 કલાક સુધી કાળી ચૌદસ છે. એ પછી દિવાળી બેસશે જે 21મીને મંગળવારે સાંજે 5.55 કલાક સુધી રહેશે. ત્યાર બાદ 22મીને બુધવારે સવારે 6.37 વાગ્યાથી કારતક સુદ એકમ બેસશે એટલે કે વિક્રમ સંવત 2082નો પ્રારંભ થશે. એટલે 21મીએ સાંજે 5.55થી 22મીએ સવારે 6.37 કલાક સુધીના 12 કલાક 41 મિનિટનો સમય જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટીએ પડતર ગણાશે.
બીજી રીતે કહીએ તો 21મીની સાંજે વિક્રમ સંવત 2082નું નૂતન વર્ષ લઈને આવશે. એજ રીતે બેસતું વર્ષ 22મીએ સવારે 6.37થી બપોરે 1.20 સુધી જ રહેશે. ત્યાર બાદ ભાઈ બીજ બેસશે એટલે કે, નવા વર્ષનો પહેલો દિવસ 5.17 કલાક સુધી જ રહેશે.
પંચાગ અનુસાર દિવાળીની તિથિ આ રીતે ગણાશે
- 18 ઓક્ટોબર શનિવારે બપોરે 12.20 સુધી વાઘ બારસ પછી ધનતેરસ બેસશે.
- 19 ઓક્ટોબર રવિવારે બપોરે 01.53 સુધી ધનતેરસ બાદ કાળી ચૌદશ ગણાશે.
- 20 ઓક્ટોબર સોમવારે બપોરે 3.46 સુધી કાળી ચૌદશ, બાદ દિવાળી બેસશે.
- 21 ઓક્ટોબર મંગળવારે સાંજે 5.55 સુધી દિવાળી રહેશે, પછી 22 ઓક્ટોબર બુધવારે સવારે 6.37 કલાકે બેસતું વર્ષ
- 22 ઓક્ટોબર બુધવારે બપોરે 01.20 કલાકથી કારતક સુદ બીજ એટલે કે ભાઈ બીજ બેસશે.
પડતર સમય એટલે શું ?
જ્યોતિશાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યોદય પછી કોઈ તિથિ બેસતી હોય અને પછીના દિવસના સૂર્યોદય પહેલાં જ બીજી તિથિ શરૂ થઈ જાય તો આ બે તિથિ વચ્ચેનો સમય પડતર ગણાય છે. આ સમયમાં કોઈપણ માંગલિક કાર્ય કરી શકાતું નથી. સામાન્ય રીતે પડતર સમય ગણવામાં આવતો નથી. પરંતુ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને ખગોળીય દ્રષ્ટીએ પડતર સમય નક્કી થાય છે.
આવતા વર્ષે નવેમ્બરમાં આવશે દિવાળી
વર્ષ 2026માં વિક્રમ સંવત 2082 નવેમ્બરમાં પૂર્ણ થશે. 5 નવેમ્બર રમા એકાદશી, 6 નવેમ્બરે ધનતેરસ, 7 નવેમ્બરે કાળી ચૌદસ અને 8 નવેમ્બરે વિક્રમ સંવત 2083નો પ્રારંભ થશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ વર્ષ દિવાળીનો તહેવાર શુક્રવારથી શરૂ થાય છે, જ્યારે આવતા વર્ષે ગુરૂવારથી શરૂ થશે અને દિવાળી રવિવારે હશે.