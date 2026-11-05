Dhanteras 2026: એક ક્લિકમાં જાણો ધનતેરસની પૂજાનું શુભ મુહૂર્ત અને ખરીદીનો સમય
દર વર્ષે કાર્તક માસની ત્રયોદિશી તિથિને ધનતેરસનો તહેવાર મનાવવામા આવે છે. તેને ધનત્રયોદશી પણ કહેવાય છે.
Published : November 5, 2026 at 4:50 PM IST
હૈદરાબાદઃ હિન્દુ શાસ્ત્રમાં દીપોનો તહેવાર દિવાળી પાંચ દિવસ સુધી મનાવવામા આવે છે. ધનતેરસથી તેની શરૂઆત થાય છે અને ભાઈબીજના દિવસે આ તહેવાર સમાપ્ત થાય છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ ધનતેરસ 2026ની. આ દિવાળીથી બે દિવસ પહેલા મનાવવામા આવે છે. આ દિવસે સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ભગવાન ધન્વંતરિ, ધન માટે માતા લક્ષ્મી અને કુબેરજીની પૂજા કરવામા આવે છે.
લખનઉના જ્યોતિષાચાર્ય ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રએ જણાવ્યું કે આવી માન્યતા છે કે ધનતેરસ પર શુભ મુહૂર્તમાં ખરીદી કરવાથી આખું વર્ષ ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ બની રહે છે. આ કારણે શહેરોના બજારોમાં રોનક જોવા મળી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, ધનતેરસ પર ખરીદી માટે કયો સમય શુભ રહેશે અને શું-શું ખરીદવું જોઈએ.
જાણો ધનતેરસ 2026ની તારીખ
જ્યોતિષાચાર્ય ડૉ.ઉમાશંકર મિશ્રાએ જણાવ્યું કે દર વર્ષે કાર્તક માસની ત્રયોદિશી તિથિએ ધનતેરસનો તહેવાર મનાવવામા આવે છે. તેને ધનત્રયોદશી પણ કહેવામા આવે છે. આ વર્ષે ધનતેરસ કે ધનત્રયોદશી 2026એ શુક્રવાર 6 નવેમ્બર, 2026એ સવારે 9.30 વાગ્યાથી શરુ થઈને શનિવાર 7 નવેમ્બરે 11.45 મિનિટે સમાપ્ત થશે. હિન્દુ ધર્મમાં તમામ તહેવાર ઉદયા તિથિમાં મનાવવાની માન્યતા છે, આ કારણે ધનતેરસ 2026 શુક્રવાર 6 નવેમ્બર 2026એ જ મનાવવામા આવશે.
જાણો શું છે શુભ મુહૂર્ત
જ્યોતિષાચાર્યના જણાવ્યા પ્રમાણે ધનતેરસની સાંજે ભગવાન ધન્વંતરિ, માતા લક્ષ્મી અને કુબેરદેવની પૂજા થાય છે. એવી માન્યતા છે કે પ્રદોષકાળમાં કરવામા આવેલી પૂજાના વિશેષ ફળ મળે છે. તેનાથી જીવન અને ઘરમાં ખુશી આવે છે.
ધનતેરસના પૂજા મુહૂર્ત પર એક નજર
- શુક્રવાર સાંજે 6.20 મિનિટથી રાતના 8.16 મિનિટ સુધી.
- પ્રદોષકાળ પૂજાઃ સાંજે 5.50 મિનિટથી રાતના 8.24 મિનિટ સુધી.
- વૃષભકાળ પૂજા મુહૂર્તઃ સાંજે 6.20 વાગ્યાથી રાતના 8.16 વાગ્યા સુધી.
ધનતેરસ પર શું ખરીદવું?
ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના જણાવ્યા પ્રમાણે ધનતેરસના અવસરે કિંમતી ધાતુઓ, વાસણ સહિત તમામ વસ્તુઓ ખરીદવાનું પ્રચલન છે. ખરીદી કરવી ખૂબ જ શુભ માનવામા આવે છે. તેમણે કહ્યું કે સોનું-ચાંદી ખરીદવાથી ઘરમાં બરકત આવે છે. પીત્તળ અને તાંબાના વાસણની ખરીદી કરવી એક ખાસ પરંપરા છે. સાવરણી ખરીદવી પણ શુભ માનવામા આવે છે. હિન્દુ શાસ્ત્રમાં સાવરણીને માતા લક્ષ્મી સાથે સંબંધિત માનવામા આવે છે. તેનાથી ઘરની દરિદ્રતા દૂર થાય છે. ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાએ કહ્યું કે લોકો આ દિવસે ધાણા અને ગોમતી ચક્ર પણ ખરીદે છે.
ભગવાન ધન્વંતરિની પૂજાનું વિધાન
હિન્દુ શાસ્ત્રમાં ધનતેરસ પર ભગવાન ધન્વંતરિની પૂજાનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેમની પૂજા કરવાથી સારા સ્વાસ્થ્યનું વરદાન મળે છે. કહેવાય છે કે આજના દિવસે ભગવાન ધન્વંતરિજી હાથમાં કળશ લઈને પ્રકટ થયા હતા. તેમને આયુર્વેદ અને ચિકિત્સાના દેવતા પણ માનવામા આવે છે.
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