આજે દેવ દિવાળી, દેવાધિદેવ મહાદેવે ત્રિપુર નામના અસુરનો કર્યો હતો વધ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 9:59 AM IST

1 Min Read
જુનાગઢ: આજે દેવ દિવાળીનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સતયુગમાં જ્યારે ત્રિપુર નામના અસુરનો ખૂબ જ ઉત્પાત હતો, ત્રિપુરે દેવતાઓને પણ પોતાની માયાજાળથી પરેશાન કરી મૂક્યા હતા, ત્યારે ત્રિપુર અસુર થી બચવા માટે તમામ દેવતાઓ મહાદેવ સમક્ષ ગયા હતા.

દેવતાઓને પરેશાન જોઈને મહાદેવે તેમના ત્રિશુલ વડે ત્રિપુર નામના અસુરનો વધ કર્યો હતો અને દેવતાઓની સાથે સમગ્ર સ્વર્ગ લોકને ત્રિપુર અસુરથી મુક્ત કરાવ્યો હતો, જેથી દેવતાઓએ આજના દિવસે દિવાળીનો ઉત્સવ મનાવ્યો હતો જેને સનાતન ધર્મમાં દેવ દિવાળીના તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

કારતક સુદ પૂર્ણિમા એટલે કે આજે દેવ દિવાળીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, સતયુગમાં જ્યારે સ્વર્ગ લોકની અંદર ત્રિપુર નામના અસુરનો ખૂબ જ હાહાકાર જોવા મળતો હતો ત્રિપુર અસુરે પોતાની માયાજાળ થી દેવતાઓને પણ ખૂબ જ પરેશાન કરી મૂક્યા હતા. ત્રિપુરની માયાવી શક્તિઓ સામે પરેશાન થઈને દેવતાઓ ત્રિપુર અસુરના ત્રાસથી મુક્તિ મળે તે માટે મહાદેવની મદદે પહોંચ્યા હતાં.

દેવતાઓને પરેશાન જોઈને મહાદેવ પણ કોપાયમાન બન્યા હતા અને તેમના ત્રિશૂલ વડે ત્રિપુર અસુરનો વધ કર્યો હતો. દેવતાઓએ ત્રિપુર અસુરના વધની ખુશીમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ઉજવણી કરી હતી, જેથી કારતક સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે દેવ દિવાળીનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે.

બ્રહ્માએ મહાદેવને કમળરૂપી આપ્યું હતું ત્રિનેત્ર

દેવ દિવાળીના ઉત્સવ અને પ્રસંગ સાથે અન્ય એક ધાર્મિક પરંપરા પણ જોડાયેલી છે, દેવ દિવાળીના દિવસે નારાયણ દ્વારા 1000 કમળો સાથે શિવની પૂજા શરૂ કરી હતી. મહાદેવે પણ પોતાની ચમત્કારી શક્તિથી હજાર કમળો માંથી એક કમળને અદ્રશ્ય કરી મૂક્યુ હતું, આ એક કમળને નારાયણે ભગવાન શિવના ચરણમાં ધર્યું હતું જેને મહાદેવે પોતાના કપાળ પર ત્રીજા નેત્ર એટલે કે ત્રિનેત્ર તરીકે ધારણ કર્યુ હતું. જેથી દેવ દિવાળીનો તહેવાર પણ ભગવાન શિવ અને નારાયણ સાથે પણ જોડવામાં આવ્યો છે, દેવ દિવાળી પૂર્વે વૈકુંઠ ચતુર્થી પણ ઉજવવામાં આવે છે, આજના દિવસે દીપ દાનનું પણ શ્રેષ્ઠ મહત્વ જોવા મળે છે.

