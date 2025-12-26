26 ડિસેમ્બર, 2025 માટે રાશિફળ: મેષ રાશિના લોકો શુક્રવારે નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરશે, જુઓ તમારો દિવસ કેવો રહેશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે તેમના બાળકોની પ્રગતિથી ખુશ રહેશે. તેમનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.
Published : December 26, 2025 at 6:36 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, ૨6 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ એક શુભ દિવસ રહેશે. તમે પ્રિયજનો, સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને પૈસા ખર્ચ થશે. તમને વડીલો તરફથી આશીર્વાદ મળશે. તમને કોઈ સુંદર સ્થળની મુલાકાત લેવાનું ભાગ્યશાળી મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે તમારા બાળકોની પ્રગતિથી ખુશ રહેશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે. કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ પણ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે.
વૃષભ - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ સફળતાપૂર્વક ગોઠવી શકશો. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓના આશીર્વાદ મળતા રહેશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. તમારા અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. આજે તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી લાભ થઈ શકે છે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષથી ભરેલું રહેશે. તમે આજે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેશો.
મિથુન - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને થોડી પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે, જેના કારણે તમને કોઈપણ કાર્ય માટે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. કામ અથવા વ્યવસાયમાં સાથીદારો અથવા ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગનો અભાવ નિરાશાનું કારણ બનશે. આજે તમારે કોઈપણ નવા પ્રયાસમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળવી વધુ સારું રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા વિવાદો બપોર પછી સમાપ્ત થઈ શકે છે.
કર્ક - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આક્રમકતા અને નકારાત્મકતા તમારા મનને અશાંત બનાવશે. તમારા મનને નિયંત્રિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે કામ પર ધીરજથી કામ કરશો, તો કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. વધુ પડતા કામથી તણાવમાં આવવાને બદલે, ધીમે ધીમે કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા ખાવા-પીવાની આદતોનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. પરિવારમાં થોડી અશાંતિ રહેશે. તમારા જીવનસાથી અથવા બાળકો સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. ખર્ચ વધવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે. આવક વધારવાના પ્રયાસો ઇચ્છિત પરિણામો નહીં આપે. નવા સંબંધો તમને મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે. આજે તમારે નવા સાહસો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
સિંહ - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા જીવનસાથી અને જીવનસાથી વચ્ચે કોઈ નાની બાબત પર મતભેદ થઈ શકે છે. આનાથી તમે આખો દિવસ હતાશ અનુભવશો. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય ચિંતાનું કારણ બનશે. તમે સાંસારિક બાબતોમાં ભાગ લઈ શકશો નહીં. સમાજમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. મિત્રોને મળવાથી તમને આનંદ થશે. કાનૂની બાબતો ઉકેલવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે. નાણાકીય રીતે, આજનો દિવસ મધ્યમ છે. બિનજરૂરી ખર્ચ તમને ચિંતા કરાવશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે.
કન્યા - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે. તમને તમારા સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. તમને નવું કામ મળી શકે છે. તમારા પરિવારનું વાતાવરણ ખુશ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. બીમાર વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક રહેવાથી તમને તમારા પ્રિયજન સાથે મતભેદ ટાળવામાં મદદ મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા કરી શકો છો.
તુલા - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય અને ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. તમે ઓફિસમાં કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. તમારે બિનજરૂરી સંઘર્ષો અથવા વિવાદોથી દૂર રહેવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો સમય મધ્યમ ફાયદાકારક છે. તમને પેટમાં તકલીફનો અનુભવ થઈ શકે છે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાથી આનંદ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. નાના પારિવારિક વિવાદથી મોટો ઝઘડો થઈ શકે છે. શારીરિક અને માનસિક બીમારી ચિંતાનું કારણ બનશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે સંપત્તિ અને ખ્યાતિ ગુમાવી શકો છો. તમે કામ પર કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમારા ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થનનો અભાવ તમને હતાશ કરશે. ખુશીનો અભાવ પણ આજે અનિદ્રાનું કારણ બનશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે.
ધનુ - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને આધ્યાત્મિકતામાં ખાસ રસ રહેશે. આનાથી તમને માનસિક શાંતિ અને આનંદ મળશે. મિત્રો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો. કામ પર તમારી કાર્યનિષ્ઠાની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ માટે તમારી મહેનતનું ફળ મળશે. તમે સંબંધીઓ અથવા મિત્રો સાથે લાંબી વાતચીત કરશો. તમે આજે ખરીદી કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે.
મકર - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામોનો છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ અથવા મતભેદ ડિપ્રેશન તરફ દોરી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બહાર ખાવાથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ આજે અભ્યાસમાં રસ ધરાવતા નથી. તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. પરિવારના સભ્યોના કામમાં અસંતોષ હોઈ શકે છે. કામ પર કોઈ નવું કાર્ય તમને મૂંઝવણમાં મૂકી શકે છે. વ્યવસાય સરેરાશ દિવસ છે. આધ્યાત્મિકતા તમારા મનને શાંતિ આપશે.
કુંભ - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. આર્થિક રીતે, તમારો દિવસ નફાકારક સાબિત થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમે આધ્યાત્મિક ચિંતનમાં વ્યસ્ત રહેશો. નકારાત્મકતાથી પોતાને દૂર રાખો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે. પારિવારિક જીવન સંતોષકારક રહેશે. જોકે, કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.
મીન - શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય બાબતો અને મૂડી રોકાણોની વાત આવે ત્યારે તમારે ખાસ કાળજી લેવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતા લોભી થવાનું ટાળો અને કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી જ રોકાણ કરો. આજે, તમારું ધ્યાન વિચલિત થશે અને તમે બેચેની અનુભવશો. પરિણામે, તમે કામ પર સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારા મતભેદ થઈ શકે છે. તમને જામીન અથવા કાનૂની બાબતોમાં સામેલ ન થવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ટાળવા માટે, તમારે મૌન રાખવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે યોગ અથવા ધ્યાન જરૂરી રહેશે.
આ પણ વાંચો: