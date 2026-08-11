આવતીકાલથી દશામાના વ્રત શરૂ: અમદાવાદમાં ભક્તો રંગીન મૂર્તિ કરતાં માટીની મૂર્તિ પસંદ કરી રહ્યા છે
ભક્તોનું કહેવું છે કે, માટીની મૂર્તિ ઘરે વિસર્જન કરી શકાય છે અને પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય તે માટે પણ આ વિકલ્પ પસંદ કરી રહ્યા છે.
Published : August 11, 2026 at 9:39 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં દશામાના વ્રતને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. ત્યારે તક્ષશિલા માર્કેટ સહિતના વિસ્તારોમાં દશામાની મૂર્તિઓની ખરીદી માટે ભક્તોની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વર્ષે ખાસ કરીને સાદી માટીની મૂર્તિઓની માંગ જોવા મળી રહી છે. ભક્તોનું કહેવું છે કે, માટીની મૂર્તિ ઘરે વિસર્જન કરી શકાય છે અને પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય તે માટે પણ આ વિકલ્પ પસંદ કરી રહ્યા છે.
માર્કેટમાં છેલ્લા 15થી 20 વર્ષથી દશામાની મૂર્તિઓનો વેપાર કરતાં મંજુબેને જણાવ્યું કે, અહીં દર વર્ષે સારો વેપાર થાય છે. ગ્રાહકોને તેમની પસંદગી અને બજેટ પ્રમાણે અલગ-અલગ પ્રકારની મૂર્તિઓ મળી રહે છે. આ વખતે ખાસ કરીને તૈયાર કરેલી, સારી રીતે સજાવેલી અને ડેકોરેશનવાળી મૂર્તિઓની માંગ પણ જોવા મળી રહી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ગ્રાહકોને પોષાય તેવા ભાવમાં મૂર્તિઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે.
માર્કેટમાં ખરીદી કરવા આવેલી મહિલાઓએ પણ માટીની મૂર્તિને પ્રાથમિકતા આપી છે. એક મહિલાએ જણાવ્યું કે, તેઓ દર વર્ષે તક્ષશિલા માર્કેટમાંથી જ દશામાની મૂર્તિ ખરીદે છે અને આ વખતે પણ નવી વેરાયટીની માટીની મૂર્તિ પસંદ કરી છે.
ભક્તોમાં પર્યાવરણને લઈને પણ જાગૃતિ જોવા મળી રહી છે. એક મહિલાએ જણાવ્યું કે, દશામાના દસ દિવસના વ્રત દરમિયાન માતાજીની પૂજા અને આરાધના સાથે મૂર્તિના વિસર્જન અંગે પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. સાદી માટીની મૂર્તિ ઘરે જ વિસર્જિત કરી શકાય છે અને તેના પાણીનો ઉપયોગ તુલસી જેવા છોડમાં કરી શકાય છે. રંગવાળી મૂર્તિઓના વિસર્જનથી પાણી પ્રદૂષિત થવાની શક્યતા હોવાથી તેઓ માટીની મૂર્તિ પસંદ કરે છે.
જોકે, આ વખતે મૂર્તિના ભાવમાં વધારો થયાની ફરિયાદ પણ ભક્તો કરી રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, સાદી માટીની મૂર્તિની શરૂઆતની કિંમત જ આશરે ₹500થી ₹700 સુધી છે. અગાઉના વર્ષોની સરખામણીમાં ભાવ વધ્યો હોવાનું તેમનું કહેવું છે. એક મહિલાએ જૂના દિવસોને યાદ કરતાં કહ્યું કે અગાઉ જે મૂર્તિ ખૂબ ઓછા ભાવે મળતી હતી, તેના ભાવમાં હવે નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે સામાન્ય અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારો માટે ખરીદી કરવી મુશ્કેલ બની શકે છે.
વસ્ત્રાલમાં રહેતા તેજલબેન જગદીશભાઈ ઠાકોરે પણ આ વર્ષે તક્ષશિલા માર્કેટમાંથી માટીની મૂર્તિ ખરીદી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, અહીં દર વર્ષે સારી મૂર્તિઓ મળે છે અને આ વખતે પણ માટીની મૂર્તિ પસંદ કરી છે. દશામાના દસ દિવસના વ્રત દરમિયાન એક ટાણું કરવું, શાંતિ જાળવવી, ગુસ્સો અને ઝઘડાથી દૂર રહેવું તથા માતાજીની પ્રાર્થના કરવી જેવી બાબતોનું પાલન કરવાનું તેઓ જણાવે છે.
વર્ષ 2026માં દશામા વ્રતનો પ્રારંભ 12 ઓગસ્ટ, બુધવારના રોજ અષાઢ વદ અમાસ એટલે કે દિવાસાના દિવસે થશે અને 21 ઓગસ્ટ, શુક્રવારના રોજ શ્રાવણ સુદ નોમના દિવસે વ્રતની પૂર્ણાહુતિ થશે. દસ દિવસ ચાલતા આ વ્રતમાં માતા દશામાની આરાધના, દૈનિક પૂજા, વ્રતકથા, આરતી અને ઉપવાસનું વિશેષ મહત્વ છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં દશામાનું વ્રત શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ સાથે કરવામાં આવે છે.
લોકમાન્યતા મુજબ દશામાના વ્રતથી જીવનની મુશ્કેલીઓ, અશાંતિ અને ગ્રહદશાની પ્રતિકૂળ અસરો હળવી થાય છે તેવી માન્યતા છે. ખાસ કરીને સુહાગણ મહિલાઓ પરિવારના સુખ, સંતાનના કલ્યાણ, દાંપત્ય જીવનની સ્થિરતા અને ઘર-પરિવારની સમૃદ્ધિ માટે વ્રત કરે છે. કેટલીક કુંવારી યુવતીઓ પણ મનવાંછિત જીવનસાથીની પ્રાપ્તિ માટે દશામાનું વ્રત કરતી હોવાનું માનવામાં આવે છે.
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