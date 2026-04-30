30 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારનો દિવસ આ 3 રાશિના જાતકો માટે શુભ, થશે ધનલાભ, વાંચો તમારું રાશિફળ
મેષથી મીન સુધી, તમામ રાશિના જાતકોનું દૈનિક રાશિફળ વાંચો.
Published : April 30, 2026 at 7:27 AM IST
મેષ - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. એક સુખદ પારિવારિક વાતાવરણ પણ તમારા મનને પ્રસન્ન કરી શકે છે. ઘરમાં કોઈ આનંદદાયક ઘટના બનવાની શક્યતા છે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમને એવું કામ સોંપવામાં આવી શકે છે જે તમને ગમતું હોય. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં પ્રતિષ્ઠા મળશે. વ્યાપારમાં ભાગીદારો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધોમાં આત્મીયતા વધુ ગાઢ બનશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે તેવી શક્યતા છે.
વૃષભ - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક પડકારજનક સમય છે. તમારા મનમાં ચિંતાની ભાવના રહી શકે છે. પેટ સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તમારી ચિંતાઓને વધારી શકે છે. બપોર દરમિયાન તમે થોડી સુસ્તી અનુભવી શકો છો. જો કે, લોકો આજે તમારા કાર્ય અને વર્તનની પ્રશંસા કરી શકે છે. સ્ત્રીઓને તેમના પિયરમાંથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની લાગણીઓનો આદર કરવો જોઈએ. આજે રોકાણ સંબંધિત કોઈપણ યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળો.
મિથુન - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારે જમીન, મિલકત અથવા વાહન સંબંધિત બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે બિનજરૂરી તણાવ પેદા થઈ શકે છે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં પણ તમને વૈચારિક મતભેદોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે તમારા બાળકો અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક કાર્યોમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર, તમને સમયસર તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમયગાળો મધ્યમ છે.
કર્ક - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. કોઈપણ કામને વિચાર્યા વગર કરશો નહીં. આજે તમને સંબંધીઓ અથવા મિત્રો સાથે વાતચીત કરવાની તકો મળી શકે છે; તેમનો સ્નેહ તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. મજબૂત મનોબળથી તમે તમારા વિરોધીઓ સામે મજબૂત રહેશો. જોકે, બપોર દરમિયાન તમને કેટલીક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો. અણધાર્યા ખર્ચાઓ નાણાકીય તણાવ તરફ દોરી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમારી માનસિક શાંતિને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.
સિંહ – આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મધુરવાણીથી કોઈ કામને સરળતાથી સફળ બનાવી શકશો. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદથી સમય પસાર કરશો. કોઈપણ કાર્ય અંગે સમજ્યા-વિચાર્યા વગર નિર્ણયો લેવાનું ટાળો, ખાસ કરીને બપોરના સમયે. તમને તમારા પ્રિયજનોથી લાભ થશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મળવાની તકો મળશે. વિરોધીઓનો સામનો કરી શકશો. તમે વ્યવસાય અને રોજગાર બંનેમાં લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. લોકો તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા કરશે. તમારું ગૃહસ્થ જીવન સુમેળભર્યું અને આનંદમય રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
કન્યા – આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે વાણીના પ્રભાવથી કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશો. આનાથી અન્ય લોકો સાથેના તમારા સ્નેહભર્યા સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં પણ મદદ મળશે. તમે કોઈ યાત્રાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં પણ લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. નોકરીયાત લોકો પોતાનું કાર્ય સમયપર પૂર્ણ કરી શકશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયિક સાહસો સફળતા અને નફો બંને આપશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
તુલા – આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે; તેથી, તમને નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાને કારણે, તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે. નોકરીયાત લોકોએ પણ આજે ફક્ત પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. મિત્રો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના વધારે છે. કાનૂની અને કોર્ટ સંબંધિત બાબતોને કાળજીપૂર્વક સંભાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. લાંબા સમય સુધી ચાલતી ચિંતાનો ઉકેલ આવશે, અને પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.
વૃશ્ચિક – આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નાણાકીય લાભ અને માન્યતા બંને પ્રાપ્ત થશે. ધનપ્રાપ્તિ માટે સારો યોગ છે. મિત્રો પાછળ ખર્ચ કરી થઈ શકે છે. ભવિષ્યના રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમને પરિવારના સભ્યો અથવા મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જવાનો અવસર મળશે. જોકે, કાર્યસ્થળ પર વધુ પડતા કામના ભારણથી શારીરિક અને માનસિક થાક લાગી શકે છે. અન્ય લોકો સાથે ઈગો ન રાખો, નહીં તો, નુકસાન તમારું જ થશે.
ધન - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ લાભકારી છે. તમારા પરિવારિક અને પ્રોફેશનલ બંને ક્ષેત્રોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આનંદનું વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. અધિકારી તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ ઉત્તમ રહેશે. વ્યાપારમાં નફો થશે. તમે તમારા વેપારને વિસ્તારવા માટે નવી વ્યૂહરચના પર કામ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. સરકાર સંબંધિત કાર્યોમાં સફળતાનો સંકેત છે, અને તમે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પ્રશંસા મેળવશો. પર્યટન સ્થળની યાત્રા માટેની યોજનાઓ પણ સાકાર થઈ શકે છે.
મકર - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સંપૂર્ણપણે શુભ અને ફળદાયી રહેશે. આયાત-નિકાસનું કામ કરતા લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થશે. મિત્ર કે સંબંધી તરફથી સારા સમાચાર મળવાથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. ધાર્મિક યાત્રા કરવાની શક્યતા છે. વધુમાં, આજે તમારા લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ કે કાર્ય યોજના પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાથી તમને આનંદ મળશે. તમને વ્યવસાયમાં નફો થશે. તમારું ગૃહસ્થ જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની લાગણી અનુભવશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ તમારા માટે ઉત્તમ સમય છે.
કુંભ - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમે ખુશીની લાગણી અનુભવશો. ગુસ્સામાં બીજા સાથે વાત કરવાનું ટાળો. કાર્યસ્થળ પર થોડો તણાવ હોઈ શકે છે. તમે બિનજરૂરી વિવાદોમાં ફસાઈ શકો છો; પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલોથી દૂર રહો. બપોર પછી, તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમને તમારા બિઝનેસ પાર્ટનર તરફથી સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક ઉત્તમ સમય છે.
મીન - આજે 30 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ દૈનિક કામોમાં તમને શાંતિ આપશે. તમે મનોરંજક સ્થળ પર મિત્રો અથવા પરિજનો સાથે જવાનું થઈ શકે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વ્યવહાર સારો રહેશે; જોકે, બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું ન રહી શકે. આ સમય દરમિયાન, તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે; તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. બિનજરૂરી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. બપોર બાદ માનસિક તણાવ અનુભવી શકો છો.
