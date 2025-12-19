19 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ: શુક્રવારે આ રાશિને થશે આર્થિક લાભ, મોજમાં વિતશે આ લોકોનો દિવસ
આજે બધી રાશિના લોકોએ થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વિગતવાર વાંચો.
અમદાવાદ: 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે સાંસારિક બાબતોનો ત્યાગ કરશો અને આધ્યાત્મિકતામાં વધુ રસ લેશો. ધ્યાન અને ચિંતન તમારા મનને શાંતિ આપશે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમારે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમારા વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના અભ્યાસમાં રસ લેશે.
વૃષભ - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા લગ્નજીવનનો આનંદ માણશો. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં અથવા તમારા પરિવાર સાથે ટૂંકી યાત્રામાં આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમને વિદેશમાં રહેતા નજીકના સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. વ્યવસાયિક લોકો માટે આ લાભદાયી સમય છે. તમને સમાજમાં માન મળશે.
મિથુન - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમારા પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા કાર્યમાં ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરશો. વાતચીત દરમિયાન શાંત વર્તન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો, નહીં તો વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમે નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો અને તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થશે.
કર્ક - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે શાંત મનથી દિવસ પસાર કરવો જોઈએ. શારીરિક અને માનસિક બીમારી ભય પેદા કરશે. અણધાર્યા ખર્ચની શક્યતા છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે વિવાદ અને મતભેદ થઈ શકે છે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો, જેના કારણે તમારા જૂના સંબંધોમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવા અથવા મુસાફરી કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ નથી. તમને પેટની સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સિંહ - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. જોકે, નકારાત્મકતા તમને ઉદાસ અને અસ્વસ્થ બનાવશે. ઘર, જમીન કે વાહનના દસ્તાવેજીકરણ માટે આજનો દિવસ સારો નથી. નોકરી કરતા લોકો કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ નુકસાન થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવન માટે દિવસ સામાન્ય છે.
કન્યા - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. વિચાર્યા વગર કોઈપણ કામમાં ઝંપલાવશો નહીં. તમે કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ વિકસાવી શકો છો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સારા સંબંધો જાળવી શકશો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળશો. ગુપ્ત વિજ્ઞાનમાં તમારી રુચિ વધશે. તમે આધ્યાત્મિકતામાં પ્રગતિ કરી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓ સાથે અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરી શકશો. તમે ઓફિસના કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે. વરિષ્ઠ નાગરિકોની મદદથી, તેઓ તેમનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકશે.
તુલા - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન નકારાત્મક વિચારોથી ભરેલું રહેશે. ગુસ્સો તમારી વાણીને કઠોર બનાવશે. આનાથી પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. ખોટા ખર્ચા થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. ખોટા કામ અને કાયદા વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં અવરોધ આવી શકે છે.
વૃશ્ચિક - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક ખુશીનો અનુભવ કરશો. કામ પર તમને કોઈ સરળ લક્ષ્ય મળી શકે છે, જે તમને ઉત્સાહિત કરી શકે છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. જો કે, કોઈપણ મોટું રોકાણ કરતા પહેલા તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. કોઈ સુંદર સ્થળ પર મુસાફરી કરવાની અથવા મુસાફરી કરવાની ઉચ્ચ સંભાવના છે.
ધન - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા આયોજિત કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમને તમારા પરિવાર સાથે કોઈ શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. યાત્રા, ખાસ કરીને યાત્રા, શક્ય છે. તમારા પરિવાર સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતા અને મધુરતાનો અનુભવ કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન ઉત્સાહી રહેશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
મકર - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઘરમાં કોઈ શુભ ઘટના બનવાની શક્યતા છે. આજે કંઈક ખરીદવા માટે અનુકૂળ દિવસ છે. શેરબજારમાં પણ લાભ થવાની શક્યતા છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમને આનંદ થશે. કોઈપણ સામાજિક કાર્ય, નોકરી અથવા વ્યવસાય લાભ લાવશે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી માન અને સમર્થન મળશે. લગ્નમાં રસ ધરાવતા લોકો સંબંધની ચર્ચા કરી શકે છે.
કુંભ - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલો ખુશ થશે. તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમારી સ્થિતિ સારી રહેશે. કોઈપણ અધૂરા કાર્ય પૂર્ણ થવાથી તમારી ચિંતાઓ દૂર થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય અને સન્માન સુધરશે. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓએ યોગ્ય સફળતા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે.
મીન - 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારે આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બેચેનીનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. કામ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, અને તેઓ ગુસ્સે થવાની સંભાવના છે. તમારા વિરોધીઓ તમારા માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. નકારાત્મકતા તમારા મનને પ્રભાવિત કરશે. સરકારી કામ અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. બાળકો સાથે મતભેદ થવાની પણ શક્યતા છે. આ દિવસ ધીરજથી પસાર કરો.
