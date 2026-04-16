16 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારનો દિવસ આ 4 રાશિના જાતકોને ફળશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોની સાહિત્ય તથા કળા સંબંધિત કાર્યોમાં ખાસ રુચિ વધશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો.
Published : April 16, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 7:51 AM IST
મેષ - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં હશે. તમને તાવ, શરદી અથવા ખાંસી જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે; તેથી, બહાર જવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારો તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકી શકે છે. ખર્ચ વધવાની સંભાવના છે. ખોટી લાલચનો ભોગ ન બનો તે વાતનું ધ્યાન રાખો. આજે જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજોના કામ ન કરશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતિત રહી શકો છો. તમને યોગ્ય નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. જો કે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ થવાની અપેક્ષા છે. તેમ છતાં, આ સમયગાળા દરમિયાન ઉતાવળમાં કોઈપણ કાર્ય કરવાનું ટાળો.
વૃષભ - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં હશે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની સાથે, તમારા સોદા અને વ્યવહારો નફાકારક સાબિત થવાની સંભાવના છે. તમારી આવકના સ્ત્રોતોનો વિસ્તાર થશે. નોકરીયાત લોકોને તેમના કામ અથવા પ્રોજેક્ટ્સમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. વડીલો અને મિત્રો સાથે વાતચીત કરીને તમને લાભ થશે અને સુખદ ક્ષણોનો અનુભવ થશે. તમારું લગ્નજીવન સંતોષ અને આનંદથી ભરેલું રહેશે. પ્રવાસ અથવા પર્યટનની યોજનાઓ સાકાર થઈ શકે છે. તમને સ્ત્રીઓ તરફથી લાભ, સન્માન અને માન મળશે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત શુભ સમાચાર મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો છે; જોકે, બેદરકારીના કારણે પ્રતિકૂળ પરિણામો આવી શકે છે.
મિથુન - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં હશે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશખુશાલ અનુભવશો. દિવસભર, તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. ઓફિસમાં, તમારા સાથીદારો દ્વારા તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. લોકોમાં તમારો પ્રભાવ અને કદર વધશે. તમે સરકાર સંબંધિત કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તારવાની યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરી શકો છો. તમારું પારિવારિક જીવન આનંદ અને ખુશીથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ વિતાવી શકશો. આજે નાણાકીય લાભની સંભાવના છે.
કર્ક - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહે છે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, ધ્યાન અને મંદિરો અથવા તીર્થસ્થાનોની મુલાકાત લેવામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે કોઈ તીર્થસ્થાનની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. ભાગ્યમાં ઉન્નતિની તકો ઉભી થશે. જો તમે નવી કારકિર્દીનો માર્ગ શોધી રહ્યા છો, તો તમે આજથી તમારા પ્રયત્નો શરૂ કરી શકો છો. તમે પરિવારના સર્કલમાં તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. વિદેશ યાત્રા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઉભરી આવશે. નોકરીયાતોને લાભ થશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે ક્વોલિટી ટાઈમનો આનંદ માણશો.
સિંહ - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં આઠમા ભાવમાં હશે. આવનારો દિવસ થોડી નાની મુશ્કેલીઓથી ભરેલો રહી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર, તમે તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ રહી શકો છો. વ્યવસાયમાં પણ, નાણાકીય નુકસાનની શક્યતા રહે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. બહાર ખાવાનું કે બહારનો ખોરાક લેવાનું ટાળો. બીમારીને કારણે તમને ખર્ચ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર પ્રભુત્વ જમાવી શકે છે. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે કાળજી અને સાવધાની સાથે વાતચીત કરો. ધ્યાન અને ચિંતનમાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમારા મનને ખુશ રાખવામાં મદદ મળશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા પર હાવી ન થવા દો.
કન્યા - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સાપેક્ષમાં સાતમા ભાવમાં હશે. તમે સમાજમાં સન્માન, પ્રતિષ્ઠા અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમને કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ પાસેથી લાભ મળી શકે છે. તમે તમારા સામાજિક જીવનમાં આનંદ અને પરિપૂર્ણતાની ભાવના અનુભવશો. તમે નવા પોશાક અને ઘરેણાં ખરીદી શકો છો. તમને મિત્રો સાથે મળવાની તકો મળશે અને મન પ્રસન્ન રહેશે. તેમની સાથેના તમારા સંબંધો સારા થશે. ભાગીદારીમાં પ્રવેશવામાં રસ ધરાવતા લોકો માટે પણ આ સમયગાળો અનુકૂળ છે. મીટિંગના સંદર્ભમાં બહાર ફરવા અથવા મુસાફરી કરવાની યોજનાઓ બની શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ વધુ મજબૂત બનશે. ચોક્કસ પ્રયાસમાં તમારા જીવનસાથીનો ટેકો મળવાથી તમને ખૂબ ખુશી અને સંતોષ મળશે.
તુલા - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં છઠ્ઠા ભાવમાં હશે. આજનો દિવસ તમારા નોકરી કે વ્યવસાયમાં લાભ અને પ્રગતિ માટે અનુકૂળ સંભાવનાઓ લાવે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવાની તમારી ક્ષમતા માટે તમારી પ્રશંસા કરશે. સહકર્મીઓ તમારી મદદ કરશે. ઘરનું વાતાવરણ શાંતિ અને સુમેળથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારોનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માનસિક સંતોષનો અનુભવ કરશો; જોકે, અતિશય ઉત્સાહ અથવા ઉતાવળ સાથે કોઈપણ કાર્ય કરવાનું ટાળો. મિત્રો સાથે મળવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે.
વૃશ્ચિક - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં પાંચમા ભાવમાં હશે. સાહિત્ય અને કલા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ તીવ્ર બનશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં સક્રિયપણે ભાગ લઈ શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સમય અનુકૂળ છે. તમે તમારી નાણાકીય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકશો. તમારી મહેનતનું યોગ્ય ફળ મળશે. તમને તમારા બાળકો વિશે પણ સારા સમાચાર મળશે. તમને કોઈના પ્રત્યે આકર્ષણની ભાવનાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મધુરતા રહેશે. આજે, તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ આખરે ઉકેલાઈ જવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. તમે નવી ઉર્જા સાથે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તારવા માટે નવી પહેલ કરી શકશો.
ધન - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં ચોથા ભાવમાં હશે. આજે તમારા મનમાં ઉદાસીની ભાવના છવાઈ શકે છે. તમે શારીરમાં તાજગી તથા મનમાં ખુશીનો અભાવ અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત દરમિયાન તણાવ પેદા થઈ શકે છે; ખાતરી કરો કે તમારા આત્મસન્માનનો ભંગ ન થાય. નાણાકીય નુકસાનની શક્યતા છે. જમીન, વાહન અથવા મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. કાનૂની અથવા કોર્ટ-સંબંધિત કાર્યવાહીથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કાર્યસ્થળ પર, તમને તમારા સોંપાયેલ કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ખર્ચ થઈ શકે છે; જો તમને શરદી, ખાંસી અથવા હળવો તાવ જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થાય, તો તાત્કાલિક તબીબી સલાહ લો.
મકર - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં ત્રીજા ભાવમાં હશે. તમારો દિવસ આનંદદાયક પસાર થવાનો છે. સંજોગો અનુકૂળ હોવાથી, બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે માનસિક સુખનો અનુભવ પણ કરશો. તમે તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. ભાગીદારી નફાકારક સાબિત થશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનોના સંગતમાં આનંદપૂર્વક સમય વિતાવશો. આજનો દિવસ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે યોગ્ય સમય છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ હોવાથી, તેઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક વાતાવરણ બનાવશે.
કુંભ - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં બીજા ભાવમાં હશે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે, તમે યોગ્ય નિર્ણયો લેવામાં અસમર્થ અનુભવી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર બદનામી અથવા પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાની શક્યતા રહે છે. તમારે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે; બિનજરૂરી ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાથી ગેરસમજ અથવા વિવાદો થઈ શકે છે. તમે ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. નકામા ખર્ચ અને નાણાકીય નુકસાનની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ નથી. નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખવા માટે પ્રયાસ કરો. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.
મીન - આજે 16 એપ્રિલ 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં પ્રથમ ભાવમાં હશે. આજે, તમે આનંદ, ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસની ભાવના અનુભવશો. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા નફાકારક સાબિત થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયિકો નફો મેળવવાની આશા રાખી શકે છે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓની સંગતમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. બહાર ફરવા અથવા પ્રવાસની યોજનાઓ બની શકે છે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ સારી રહેશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા આયોજિત કાર્યો સફળ થશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ થશે, અને પરિવારમાં શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે.
