29 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે ગુરુવારે આ 3 રાશિના જાતકોને દિવસ લાભદાયી રહેશે, વાંચો તમારું ભવિષ્યફળ
વાંચો, મેષથી મીન સુધી તમામ 12 રાશિના જાતકોનું આજનું રાશિફળ.
Published : October 29, 2026 at 7:14 AM IST
મેષ – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં હશે. દિવસની શરૂઆતથી જ તમે ઉત્સાહથી ભરેલા રહેશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને પરિવારમાં વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે જોડાવાની તક મળશે. જોકે, બપોરના સમયે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખજો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. બહારના ખાનપાન બાબતે સંયમ રાખો અને વાતચીત દરમિયાન કઠોર ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. એકંદરે, તમે તમારા પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવશો.
વૃષભ – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં હશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરશો અને ઘરની સજાવટ કે સુંદરતા વધારવામાં સમય વિતાવી શકો છો. તમને માતાના આશીર્વાદ મળશે અને કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. બપોર પછી, તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લઈ શકો છો. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને સંતાનોને લગતા સારા સમાચાર મળી શકે છે. નવી મિત્રતા તમને આનંદ આપશે અને આર્થિક લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધોમાં આગળ વધવા માટે ઉતાવળ ન કરશો.
મિથુન – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં હશે. આજે તમારા શબ્દો કે વર્તનને કારણે અન્ય લોકો સાથે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સાવચેત રહો. બીમારી કે અકસ્માતનું જોખમ રહી શકે છે, તેથી કાળજી રાખજો. તમારી પ્રતિષ્ઠા પર અસર પડી શકે છે અને તમારા ખર્ચમાં ખાસ કરીને મોજ-શોખ અને મનોરંજન સંબંધિત ખર્ચમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આજે મન શાંત રાખો અને માત્ર તમારા પોતાના કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કર્ક – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં હશે. આ દિવસ તમારા માટે અત્યંત લાભદાયી રહેશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી પણ આર્થિક લાભ મળી શકે છે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો અને વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકોને આકર્ષી શકો છો. તમારા સંતાનો અને જીવનસાથી દ્વારા સુખ પ્રાપ્ત થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને ચિંતાઓમાંથી રાહત મળી શકે છે. મિત્રો સાથે કોઈ કુદરતી સ્થળે ફરવા જવાનું આયોજન કરી શકો છો. આજે સારો ખોરાક માણવા માટે ઉત્તમ દિવસ છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક પ્રવૃત્તિઓમાં સમય વિતાવશો.
સિંહ – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના દસમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. વ્યવસાય માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. તમારા તમામ કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે અને નોકરીયાત લોકોના કામ સમયસર પૂરા થશે. અન્ય લોકો પર મજબૂત છાપ છોડી શકશો અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામના વખાણ કરી શકે છે. પિતા તરફથી લાભ થશે અને સરકારી બાબતોમાં સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને પારિવારિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. જમીન, મકાન કે મિલકતને લગતા સોદા સફળ થશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના શૈક્ષણિક લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરી શકશે.
કન્યા – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના નવમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આ દિવસ તમારા માટે સકારાત્મક રહેશે. સંબંધીઓ સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો, જોકે મુસાફરી દરમિયાન સાવચેત રહેવું અને બિનજરૂરી જોખમો ટાળવા હિતાવહ છે. મિત્રો તરફથી લાભ મળી શકે છે અને તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. વિદેશમાં રહેતા પરિવારના સભ્યો તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને આનંદ થશે. ભાઈ-બહેનો દ્વારા તમને લાભ થવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં લાંબા સમયથી ચાલતો વિવાદ આજે ઉકેલાઈ શકે છે. આ દિવસ આર્થિક લાભ માટે સારો છે અને તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.
તુલા - આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના આઠમા ભાવમાં હશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કઠોર વાણી કે ખરાબ વર્તનને કારણે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો અને ખર્ચ કરતી વખતે સાવચેત રહો. તમારા વિરોધીઓ વધુ સક્રિય થઈ શકે છે. જોકે, વેપારીઓ માટે આ દિવસ અનુકૂળ રહી શકે છે. તમને અચાનક આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. ખાવા-પીવાની અનિયમિત આદતો સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે અને અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં હશે. તમારો દિવસ આનંદ અને ઉલ્લાસથી ભરેલો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમે સકારાત્મક ઊર્જા જાળવી રાખશો અને મિત્રોનો સહયોગ પ્રાપ્ત કરશો. નવાં વસ્ત્રો અને ઘરેણાં પહેરવાની તક મળી શકે છે. આ ઉપરાંત, તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, મુસાફરી અને મનોરંજનનો આનંદ માણશો. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે અને ભાગીદારી લાભદાયી સાબિત થશે. લોકોની વચ્ચે તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમે તમારું કામ નિર્ધારિત સમયમાં પૂર્ણ કરી શકશો.
ધન - આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં હશે. આજનો દિવસ આર્થિક લાભ માટે સારો છે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, જેનાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. નોકરીયાત લોકોને લાભ થશે અને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. તમારા કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો અને પ્રશંસા પામશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમને તમારા માતૃપક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. મિત્રો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે અને તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. આજે તમારા વિચારો સકારાત્મક રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમયગાળો અનુકૂળ છે.
મકર - આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં હશે. કળા અને સાહિત્યમાં રસ ધરાવતા લોકો પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકશે અને પોતાની સર્જનાત્મક તથા કલ્પનાશીલ ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરી શકશે. જેઓ પ્રેમ સંબંધમાં છે, તેઓ વધુ નિકટતાનો અનુભવ કરશે. તમારી મુલાકાતો રોમાંચક રહેશે. શેરબજારમાંથી લાભ થશે. બાળકોને લગતી ચિંતાઓ દૂર થશે. મિત્રો તરફથી લાભ મળશે. કાર્યસ્થળ પર, તમે તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સામાન્ય કરતાં વધુ સારો રહેશે.
કુંભ – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં હશે. તમને માનસિક અશાંતિ અને બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે. ભવિષ્ય માટે આર્થિક આયોજન કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમે સૌંદર્ય પ્રસાધનો, ઘરેણાં અને વસ્ત્રો પાછળ ખર્ચ કરશો. તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. જમીન, મિલકત કે વાહનોના સોદા કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. જાહેર જીવનમાં શરમજનક સ્થિતિ કે પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કાર્યસ્થળ પર, માત્ર તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને મોટાભાગે મૌન રહો.
મીન – આજે 29 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં હશે. માનસિક સ્થિરતા તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરશે. તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલાત્મક અભિગમ ખીલશે. જીવનસાથી સાથે નિકટતા વધશે. નજીકના કોઈ સ્થળે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ થશે. કોઈની સાથે તમારો ભાવનાત્મક સંબંધ બંધાઈ શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. આ સમયગાળો તમારા માટે સકારાત્મક છે, પરંતુ ધીરજપૂર્વક કામ લેતા રહો. ઘરની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે તમારે ખર્ચ કરવો પડી શકે છે.
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