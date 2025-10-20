20 ઓક્ટોબર 2025નું રાશિફળ: દિવાળી પર કન્યા રાશિને થશે લાભ, જાણો તમારું રાશિફળ શું કહે છે?
સોમવારે, પહેલા દિવસે, ઘણી રાશિઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. જોકે, કેટલાક લોકોએ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. વધુ માહિતી માટે આગળ વાંચો.
Published : October 20, 2025 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ: આજે 20 ઓક્ટોબર, 2025 સોમવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આર્થિક અને વ્યવસાયિક રીતે આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે લાંબા ગાળાના રોકાણોની યોજના બનાવશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. નવા લોકો સાથે તમારા સંબંધો વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દાનમાં તમારી રુચિ વધશે.
વૃષભ - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી લોકોને આકર્ષિત કરી શકશો અને પ્રભાવિત કરી શકશો. લોકો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. તમે ચર્ચાઓ અથવા ચર્ચાઓમાં સફળ થશો. લેખનમાં તમારી રુચિ વધશે. બપોર પછી, તમારા પ્રયત્નો ઓછા ફળદાયી રહેશે. પાચન સમસ્યાઓને કારણે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જોખમ છે. નોકરી કરતા લોકો પાસે ઘણું કામ હશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે.
મિથુન - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. જમીન, મકાન અથવા વાહન સંબંધિત બાબતોમાં તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે બિનજરૂરી દલીલો થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. અણધાર્યા ખર્ચની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તહેવારોની મોસમમાં તમારે વારંવાર બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. જો કે, તમે આજે કંઈક ખાસ ખરીદી પણ કરી શકો છો. તમે બપોરે પરિવારના સભ્યો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ માણશો.
કર્ક - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે સંવેદનશીલતામાં વધારો અનુભવશો. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. તમને ઉર્જાનો અભાવ અનુભવાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. આજે પૈસા ખર્ચ થશે. તમે પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે નવા કપડાં કે ઘરેણાં ખરીદવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો.
સિંહ - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશી અને શાંતિથી દિવસ પસાર કરશો. નવા પ્રયાસોમાં તમને બધાનો સહયોગ મળશે. દૂરના મિત્રો અને પરિવાર સાથેના સંપર્કો અથવા સંદેશાઓ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી અસરકારક વાણી તમને બીજાઓનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવામાં મદદ કરશે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. તમે સારા ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારા સોંપાયેલ કાર્યોમાં સફળતા મેળવવામાં સમય લાગશે.
કન્યા - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમારી વાણી તમને લાભદાયી અને પ્રેમાળ સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. દલીલો ટાળો. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખાસ સફળતા મળશે. તમે તમારા ઘર માટે જરૂરી વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો.
તુલા - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે પ્રતિકૂળ હોઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમને માનસિક અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે. તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. આજે ખર્ચ આવક કરતાં વધી શકે છે. કોઈ કારણોસર કામ અધૂરું રહી શકે છે. કોઈપણ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ અને ખ્યાતિનો અનુભવ થશે. સંપત્તિ મેળવવા માટે પરિસ્થિતિ સારી છે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમને પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે બહાર જવાની તક મળશે. સાંજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. તમે આ માટે તહેવારોની મોસમનો થાક જવાબદાર ગણી શકો છો. પૂરતો આરામ મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. અન્ય લોકો સાથે અહંકારના સંઘર્ષથી બચો, નહીં તો તમે દુઃખી થશો. આજે તમે તમારા માટે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો.
ધન - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય આયોજન અને વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે અને તમને સફળતા મળશે. નોકરી કરનારાઓ પણ ખુશ રહેશે. તમને તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી માર્ગદર્શન મળશે. તમને જાહેર કલ્યાણની ભાવના રહેશે. તમારો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. તમને સમાજમાં માન-સન્માન મળશે. તમારા પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા તમને ઉત્સાહિત કરશે.
મકર - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ છે. આયાત-નિકાસ સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થશે. મિત્ર અથવા સંબંધી તરફથી સારા સમાચાર તમને આનંદ લાવશે. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. આજે કોઈ જૂનો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. તમે ભવિષ્યમાં કોઈ મોટા રોકાણની પણ યોજના બનાવી શકો છો. તમે તમારા બાળકોની ખુશી માટે પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે પ્રિયજનો માટે ખાસ ભેટ પણ ખરીદી શકો છો.
કુંભ - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા લગ્નજીવનમાં સરળ બાબતોને લઈને વિવાદો થઈ શકે છે. તમે સાંસારિક બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. કોર્ટના કામકાજમાં સાવધાની રાખો. કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. આધ્યાત્મિકતા તમને માનસિક શાંતિ આપશે. આજે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળો.
મીન - આજે સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન ચિંતાથી ભરેલું રહેશે. કામમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં તમને અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે નહીં. પરિણીત યુગલો વચ્ચે વિવાદો થઈ શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ જાળવો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં સાવધાની રાખો. કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. તમારે કામ અથવા વ્યવસાયિક મીટિંગ માટે બહાર જવું પડી શકે છે. મુસાફરી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. બપોર પછી નકારાત્મકતાથી પોતાને બચાવો.
આ પણ વાંચો: