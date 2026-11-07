7 નવેમ્બર, 2026નું રાશિફળ: આજે આ રાશિના જાતકોને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ અને માન-સન્માન મળશે, વાંચો ભવિષ્યફળ
આજે મિથુન રાશિના જાતકોને જમીન, મકાન અથવા વાહન જેવા કામકાજમાં સાવધાની રાખવી પડશે. પરિવારજનો સાથે તણાવ વધશે.
Published : November 7, 2026 at 6:44 AM IST
મેષ: આજે, શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે અનુકૂળ છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે અને ઘરમાં કોઈ સુખદ ઘટના બની શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર તમને તમારી પસંદગીના કાર્યો સોંપવામાં આવી શકે છે અને તમને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. સામાજિક વર્તુળોમાં તમને માન-સન્માન મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથેના સંબંધો સકારાત્મક રહેશે અને જીવનસાથી સાથે નિકટતા વધશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
વૃષભ: આજે, શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ કે વાદ-વિવાદથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય થોડો પડકારજનક હોઈ શકે છે અને તમને માનસિક ચિંતા થઈ શકે છે. પાચન અથવા પેટને લગતી સમસ્યાઓ અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. બપોરના સમયે તમે થોડી સુસ્તી અનુભવી શકો છો; તેમ છતાં, અન્ય લોકો તમારા કામ અને વર્તનની પ્રશંસા કરી શકે છે. મહિલાઓને તેમના પિયર પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં, પરસ્પર સંતોષ જાળવી રાખવા માટે તમારે તમારા સાથીની લાગણીઓનું સન્માન કરવું પડશે. આજે રોકાણની નવી યોજનાઓ ન બનાવવી સલાહભર્યું છે.
મિથુન: આજે, શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. જમીન, મિલકત અથવા વાહનોને લગતી બાબતોમાં તમારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે તણાવ ઊભો થઈ શકે છે અને ઘરજીવનમાં મતભેદો થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકોને લઈને પણ ચિંતિત રહી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર કામ સમયસર પૂર્ણ કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ મધ્યમ રહેશે.
કર્ક: આજે, શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ પગલું ભરતા પહેલાં સારી રીતે વિચાર-વિમર્શ કરી લેવો. આજે તમે સંબંધીઓ કે મિત્રો સાથે સમય વિતાવી શકો છો. તેમનો પ્રેમ તમારી ખુશીઓમાં વધારો કરશે. તમે તમારા વિરોધીઓ સામે મક્કમ રહેશો. બપોર પછી થોડી મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે; તેથી તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું. તમને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચને કારણે આર્થિક તણાવ ઊભો થઈ શકે છે અને નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને પરેશાન કરી શકે છે.
સિંહ: શનિવાર,7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બીજું સ્થાન છે. તમે તમારી મધુર વાણી દ્વારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. બપોર પછી ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું. તમને નજીકના લોકો પાસેથી લાભ મળશે અને મિત્રો તથા સંબંધીઓને મળવાની તક મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓનો સામનો કરી શકશો. વ્યવસાય અને કારકિર્દીમાં તમને લાભ થશે, અને તમારી પ્રતિભાની અન્ય લોકો દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવશે. તમારું પારિવારિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
કન્યા: શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી પ્રથમ સ્થાન છે. તમારી વાણીની શક્તિથી તમે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો, જેનાથી અન્ય લોકો સાથેના તમારા સ્નેહપૂર્ણ સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે કોઈ યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં તમને લાભ થશે અને નોકરી કરતા લોકો પોતાનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશે. પરિવારમાં સકારાત્મક વાતાવરણ રહેશે અને આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. વિદેશ સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયિક સાહસોમાં પણ તમને સફળતા અને નફો મળી શકે છે. તમે ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણશો અને તમારું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહેશે.
તુલા: શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બારમું સ્થાન છે. તમારે અણધાર્યા ખર્ચનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોવાને કારણે તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, અને વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાનું જોખમ છે. જેઓ નોકરી કરે છે તેમણે આજે માત્ર પોતાના કામ પર જ ધ્યાન આપવું જોઈએ. મિત્રો સાથે મતભેદ કે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીને લગતી બાબતોમાં સાવચેત રહેવું. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. કોઈ ચિંતા દૂર થશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે.
વૃશ્ચિક: શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં હશે. તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ અને માન-સન્માન મળશે. ગ્રહોની સ્થિતિ આર્થિક લાભ માટે અનુકૂળ છે. તમે મિત્રો પાછળ પૈસા ખર્ચી શકો છો. આજે તમે રોકાણનું આયોજન કરી શકો છો. પરિવાર કે મિત્રો સાથે બહાર જવાની તક મળશે. કાર્યસ્થળ પર વધુ પડતા કામને કારણે શારીરિક અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે. અહંકાર રાખવાનું ટાળો; આમ કરવાથી તમને જ નુકસાન થશે.
ધન: શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી છે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આનંદમય વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ લાભ થશે અને તમે તેને વિસ્તારવા માટે નવી યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. સરકારી કાર્યોમાં તમને સફળતા મળશે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. કોઈ પ્રવાસન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે.
મકર: શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં હશે. આજનો દિવસ અત્યંત શુભ છે. આયાત-નિકાસના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થશે. મિત્ર કે સંબંધી તરફથી મળેલા સારા સમાચાર તમને ખૂબ આનંદ આપશે. ધાર્મિક યાત્રા થવાની સંભાવના છે. કોઈ જૂનો પ્રોજેક્ટ કે યોજના આજે પૂર્ણ થશે; બાકી રહેલા કાર્યો પૂરા થવાથી તમને ખુશી મળશે. વ્યવસાયમાં તમને લાભ થશે. તમારું પારિવારિક જીવન સુખદ રહેશે અને તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ સમય તમારા માટે ઉત્તમ છે.
કુંભ: શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં રહેશે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં હશે. આજે તમને આનંદની અનુભૂતિ થશે. અન્યો સાથે ગુસ્સામાં વાત ન થાય તેનું ધ્યાન રાખજો. કાર્યસ્થળ પર તમારે તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે બિનજરૂરી વિવાદોમાં ફસાઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલબાજી કરવાનું ટાળો. દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં, તમે તમારા પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે સમય વિતાવી શકશો.
મીન: શનિવાર, 7 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી સાતમો ભાવ છે. આજનો દિવસ તમારી દિનચર્યામાં શાંતિ લઈને આવશે. તમે મિત્રો કે પરિવારના સભ્યો સાથે મનોરંજનના કોઈ સ્થળે જઈ શકો છો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથેનો તમારો વ્યવહાર સકારાત્મક રહેશે; જોકે, દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, તેથી તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. બિનજરૂરી બાબતો પાછળ તમારા પૈસા ખર્ચાઈ શકે છે અને બપોર કે સાંજ પછી તમે થોડો માનસિક તણાવ અનુભવી શકો છો.
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