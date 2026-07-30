30 જુલાઈ 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારનો દિવસ તમામ 12 રાશિના જાતકો માટે કેવો રહેશે? વાંચો તમારું રાશિફળ
આજના દિવસે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને કામમાં સફળતા મળશે અને નાણાકિય લાભ થઈ શકે છે.
Published : July 30, 2026 at 7:07 AM IST
મેષ - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં ખુશી અને સંતોષનો માહોલ રહેશે. આજે તમે મિત્રો અને સંબંધીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો. કામ કે વ્યવસાય માટે મુસાફરી કરવાની શક્યતા છે. આવનારી યાત્રા નફાકારક રહેશે. વ્યવસાયમાં, તમને નાણાકીય પુરસ્કાર અને સન્માન બંને મળશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળી શકે છે. જોકે, અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી સાવચેત રહો અને ધીમે ધીમે વાહન ચલાવો. કામનો બોજ ભારે રહેશે. બપોરે તમને કોઈ બાબતની ચિંતા થઈ શકે છે.
વૃષભ - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો આપશે. વ્યવસાયી લોકો નવા સાહસો શરૂ કરવા અને ભવિષ્ય માટે યોજના બનાવવા માટે મૂડી રોકાણ કરી શકે છે. જો તમે વિદેશ વેપારમાં રોકાયેલા છો, તો નફાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. કામ પર નવું અને પસંદગીનું કાર્ય મળવાથી તમને ખુશી થશે. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત તમારી આધ્યાત્મિકતાની ભાવનામાં વધારો કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોરે કામનો બોજ વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
મિથુન - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. ગુસ્સો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાનું જોખમ ટાળવા માટે અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. કોઈની સાથેના વિવાદનું નિરાકરણ કરવાથી તમને ખુશી મળશે. વધારે ખર્ચ થોડી ચિંતા પેદા કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને તમે માનસિક રીતે હતાશા અનુભવી શકો છો. મંત્રોનો જાપ અને પ્રાર્થના કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ એક પડકારજનક સમય છે; તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
કર્ક - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મનોરંજન અને આનંદમાં વિતાવશો. પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જવાની શક્યતા છે. તમે સારા ભોજનનો આનંદ માણશો. સારા કપડાં અથવા નવું વાહન ખરીદવાના સંકેતો છે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી દ્વારા તમને નફો મળી શકે છે. પગારદાર વ્યક્તિઓ સાથીદારોના સહયોગથી પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ શકો છો. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
સિંહ - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમને કેટલીક બાબતો અંગે શંકાઓ થઈ શકે છે. દૈનિક કાર્યોમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમે નોંધપાત્ર પ્રયત્નો કરશો પરંતુ મર્યાદિત વળતર મેળવશો. કામ પર સાવધાની રાખો. સાથીદારો તરફથી સહયોગનો અભાવ હોઈ શકે છે. આજનો દિવસ મોટા વ્યવસાયિક નિર્ણયો લેવા માટે યોગ્ય નથી. તમને તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી ચિંતાજનક સમાચાર મળી શકે છે. તમારે વિરોધીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંઘર્ષ ટાળવો સમજદારીભર્યું રહેશે. તમને સમાજમાં માન મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કન્યા - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમને અપચો અથવા પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ અથવા વાદવિવાદમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે, અને તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમે ખૂબ થાક અનુભવી શકો છો. શેરબજારમાં રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય આરામ કરવામાં વિતાવવાનું પસંદ કરશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે.
તુલા- 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. અતિશય ભાવનાત્મકતાથી આજે નબળાઈ અનુભવી શકો છો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો. મુસાફરી માટે આ યોગ્ય સમય નથી, તેથી, કોઈપણ મુસાફરી યોજનાઓ પર પુનર્વિચાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. આજે કોઈપણ દસ્તાવેજ સંબંધિત કાર્ય કરવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. નોકરીયાક લોકોને સમયસર તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃશ્ચિક- 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે, અને તમારા ભાગ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ પણ શરૂ કરી શકશો. તમને તમારા મિત્રો તરફથી ભાવનાત્મક ટેકો મળતો રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી તમને ખૂબ ખુશી મળશે. તમારે તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાય સંબંધિત મુલાકાત માટે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નસીબ તમારી સાથે છે.
ધન- 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપશે. અનિર્ણાયકતાને કારણે નિર્ણયો લેવા મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. તમારા મનમાં કેટલીક ચિંતાઓ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ટાળવા માટે સાવચેત રહો. તમારા કાર્યમાં અપેક્ષિત સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળતા નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર કામનો ભાર વધી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે. મૌન રહેવાથી તમને વિવાદો ટાળવામાં મદદ મળશે. નકારાત્મકતા મન પર હાવી થઈ શકે છે અને માનસિક તકલીફ આપી શકે છે. વ્યવસાયમાં વધુ પડતા નફાના લોભમાં ન આવો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મકર- 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારા દિવસની શરૂઆત ભગવાનની ભક્તિ અને ધાર્મિક વિધિઓથી થશે. પરિવારમાં સુમેળભર્યું અને શુભ વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળવાથી તમને આનંદ મળશે. કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં લાભ મળશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ બનાવી શકો છો. ભાગીદારો સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધો અને ઉતાવળ ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પોતાના કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે.
કુંભ - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં રહેશે, જે તમારા બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. નાણાકીય વ્યવહારો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. તમને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે; તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. રોકાણના ખોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવા માટે સાવધ રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે; ગેરસમજ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. બીજાઓને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તમને નુકસાન થઈ શકે છે, તેથી આજે ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષની ભાવના હોઈ શકે છે, અને તમારા જીવનસાથી તમારાથી નારાજ થઈ શકે છે.
મીન - 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં રહેશે, જે તમારા અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને સમાજમાં મહત્વ મળશે અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની તકો મળશે. તમને વડીલો અને મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે, અને નવા મિત્રો તમારા સામાજિક વર્તુળમાં જોડાઈ શકે છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે; ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમને તમારા જીવનસાથી અને બાળકો તરફથી લાભ થશે. શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન થઈ શકે છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અનુભવ કરશો અને તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમયનો આનંદ માણશો.