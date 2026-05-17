17 મે 2026નું રાશિફળ: રવિવારનો દિવસ કઈ રાશિના જાતકો માટે ફળદાયી રહેશે? વાંચો રાશિફળ
આજના દિવસે તમામ રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ગંભીર રહેવું. વાંચો વિસ્તારથી
Published : May 17, 2026 at 7:22 AM IST
મેષ - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. દિવસની શરૂઆતથી જ તમે ઉત્સાહથી ભરપૂર રહેશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મેળાપ થશે, જોકે, બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદના કિસ્સાઓ પણ ઉભા થઈ શકે છે. તમારા આહાર અને બહાર જમતી વખતે સંયમ રાખો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી ઉગ્ર ભાષાનો ઉપયોગ ન કરો તેની ખાતરી કરવા માટે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવશો.
વૃષભ - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. ઘરની સુંદરતા વધારવા વ્યસ્ત રહેશો. માતા તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓ સાથે સંબંધો મધૂર રહેશે. બપોર પછી, તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ લેશો. તમારા મિત્રો તરફથી લાભ મળશે. બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે. નવી મિત્રતાને કારણે તમારું મન ખુશ રહેશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ઉતાવળમાં આગળ વધવાની ઉતાવળ ન કરો.
મિથુન - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારી વાણી અથવા વર્તનથી અન્ય લોકોને ગેરસમજ પેદા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથેની વાતચીતમાં ખૂબ કાળજી રાખવી. બીમારી અથવા અકસ્માતની શક્યતા છે; તેથી, ખૂબ કાળજી રાખો. પ્રતિષ્ઠા અને માનને હાનિ પહોંચી શકે. ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે, ખાસ કરીને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં. તમારું મન શાંત રાખો. આજે, ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને તમારા પોતાના કામથી કામ રાખો.
કર્ક - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. કોઈ અન્ય રીતથો પણ આર્થિક લાભ થશે. તમને મિત્રો સાથે મળવાની તક મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. તમારા બાળકો અને જીવનસાથી તરફથી ખુશી મળશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ચિંતાઓમાંથી રાહત મળી શકે છે. મિત્રો સાથે કોઈ પ્રાકૃતિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજનાઓ બની શકે છે. આજનો દિવસ ભોજન સુખ માટે ઉત્તમ છે. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે મનોરંજન પર ધ્યાન આપશો.
સિંહ - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા વ્યવસાય માટે ખૂબ સારો અને ઉત્તમ દિવસ છે. આજે તમે દરેક કામ સફળતાપૂર્વક પૂરા કરી શકશો. નોકરીયાત લોકોના કામ સમય પર થશે. આજે, તમે અન્ય લોકો પર મજબૂત છાપ બનાવી શકશો. અધિકારી તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરી શકે છે. પિતા તરફથી લાભ થશે. સરકાર સંબંધિત બાબતો અનુકૂળ પરિણામો આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ગૃહસ્થ જીવન સુમેળભર્યું અને સુખદ રહેશે. જમીન, મિલકત અથવા મકાન સંબંધિત સોદા સફળ સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ આજે તેમના શૈક્ષણિક અભ્યાસના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે.
કન્યા - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. સંબંધીઓ સાથે પ્રવાસની યોજનાઓનું આયોજન થઈ શકે છે. જો કે, તમારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને કોઈપણ પ્રકારની મુસાફરી દરમિયાન બિનજરૂરી જોખમ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ મળી શકે છે. ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. વિદેશમાં રહેતા પરિવારના સભ્યો તરફથી મળેલા સમાચાર તમને આનંદ આપશે. ભાઈ-બહેન અથવા નજીકના સગા દ્વારા લાભ મળવવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં જૂનો, ચાલી રહેલ વિવાદ આજે ઉકેલાઈ શકે છે. આજનો દિવસ આર્થિક લાભનો દિવસ છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે.
તુલા - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું. કઠોર વાણી અથવા ખરાબ વર્તનને કારણે વિવાદો અથવા મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. તમારા ગુસ્સા અને ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. વિરોધીઓ વધુ સક્રિય થઈ શકે છે. જોકે, દિવસ વેપારીઓ માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે; નાણાકીય લાભ શક્ય છે. ભોજનમાં અનિયમિતતાથી પરેશાની થઈ શકે છે. અચાનક ખર્ચાઓ આવી શકે છે. તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં રહેશો.
વૃશ્ચિક - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ આનંદથી ભરેલો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી ઉર્જા સકારાત્મક રહેશે. મિત્રોનો સાથ માણશો. નવા કપડાં અને ઘરેણાં પહેરવાની તક મળશે. વધુમાં, તમે સ્વાદિષ્ટ ખોરાક, મુસાફરી અને મનોરંજનનો આનંદ માણશો. વૈવાહિક જીવન આનંદમય રહેશે. ભાગીદારી તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. લોકોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. નિર્ધારિત સમયમાં તમારા કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો.
ધન - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે નાણાકીય લાભનો છે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, જેનાથી તમારું મન પ્રશન્ન રહેશે. નોકરીયાત લોકોને લાભ થશે અને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા મેળવશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે, અને પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના પ્રબળ રહેશે. આજે તમારા વિચારો સકારાત્મક રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક અનુકૂળ સમયગાળો છે.
મકર - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. કલા અને સાહિત્યના ક્ષેત્રોમાં રસ ધરાવતા વ્યક્તિઓ આજે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકશે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે. પ્રેમીઓ ઊંડી આત્મીયતાનો અનુભવ કરશે. તેમની મુલાકાતો રોમાંચક રહેશે. શેરબજારમાંથી નફો થવાના સંકેત છે. બાળકો અંગેની ચિંતાઓ દૂર થશે. તમારા મિત્રો તરફથી લાભ થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વેપારીઓ માટે, આજનો દિવસ સરેરાશ કરતાં સારો રહેશે.
કુંભ - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. માનસિક વ્યગ્રતા અને બેચેની અનુભવી શકો છો. ભવિષ્ય માટે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આ એક અનુકૂળ સમય છે. સૌંદર્ય પ્રસાધનો, ઘરેણાં અને કપડાં ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. જમીન, મિલકત, વાહન વગેરેના વ્યવહારમાં સાવધાની રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ શુભ સમય છે. સાર્વજનિક રીતે માનહાનિ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામથી કામ રાખો અને મોટાભાગનો સમય મૌન રહો.
મીન - આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. માનસિક સ્થિરતા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલાત્મક ક્ષમતાઓ ખીલશે. તમારા જીવનસાથી સાથે આત્મીયતા વધુ ગાઢ બનશે. નજીકના પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજનાઓ બની શકે છે. તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ થશે. અન્ય લોકો સાથે ભાવનાત્મક બંધન બનશે. તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી બનશો. સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે; જોકે, ધીરજ સાથે આગળ વધો. ઘરની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.
