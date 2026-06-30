30 જૂન, 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને મળશે સામાજિક સન્માન અને ખ્યાતિ, વાંચો ભવિષ્યફળ
આજે આ રાશિના વ્યક્તિઓ માનસિક રીતે અસ્વસ્થતા અનુભવશે. ઓફિસના કાર્યો અધૂરા રહેશે. ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે.
Published : June 30, 2026 at 6:44 AM IST
મેષ- મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારામાં તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ હોઈ શકે છે, અને ગુસ્સાની વૃત્તિ પ્રબળ થઈ શકે છે. આનાથી કામ સંબંધિત અવરોધો આવી શકે છે, તેથી તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ અથવા ઘરે પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો; મૌનથી દિવસ વિતાવવો વધુ સારું રહેશે. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે, જોકે આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું શ્રેષ્ઠ છે.
વૃષભ- મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતો કાર્યભાર અને આહાર પ્રત્યે બેદરકારી તમારા સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે. અનિયમિત ખાવા-પીવાની અને ઊંઘવાની આદતો માનસિક બેચેની તરફ દોરી શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન અવરોધો આવવાની શક્યતા છે. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થતાને કારણે તમે ચીડિયા રહી શકો છો. યોગ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા રાહત આપશે. આજે, તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષની ભાવના હોઈ શકે છે; જો તમે તમારા જીવનસાથીની વાતને મહત્વ નહીં આપો, તો તમારા સંબંધોમાં તિરાડ પડી શકે છે.
મિથુન - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે મનોરંજન અને મનોરંજનની પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદદાયક વાતાવરણમાં દિવસ પસાર કરી શકશો. તમને સામાજિક સન્માન અને ખ્યાતિ પણ મળી શકે છે. વૈવાહિક જીવન આનંદમય રહેશે, અને તમે તમારા બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશો. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે, દિવસ સામાન્ય કરતાં વધુ સારો છે, જોકે તમારે કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
કર્ક - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશી અને સફળતાનો દિવસ છે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને ઓફિસમાં અનુકૂળ વાતાવરણ મળશે. તમને ગૌણ અધિકારીઓ અને તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમને નાણાકીય લાભ જોવા મળશે, જોકે જરૂરી ખર્ચ થશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમે આજે ખરીદી કરી શકો છો. જો તમે રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો તમારે ખૂબ સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ.
સિંહ - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરીને મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમને તમારા બાળકો વિશે શુભ સમાચાર મળશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમે ધાર્મિક અથવા સખાવતી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભની અપેક્ષા છે. કામ પર બાકી રહેલા કાર્ય પૂર્ણ કરીને તમે રાહત અનુભવશો. વ્યવસાયિક બાબતો માટે દિવસ સરેરાશ છે.
કન્યા - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. દિવસ પ્રતિકૂળતાઓથી ભરેલો હોઈ શકે છે. તમારામાં શારીરિક જોમનો અભાવ હોઈ શકે છે અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. જૂના મતભેદને કારણે તમે ફરી એકવાર દલીલ થવાને કારણે પરેશાન થઈ શકો છો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. આજે કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સરેરાશ રહેશે.
તુલા - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ શુભ પ્રસંગ અથવા યાત્રાની યોજનાઓ બની શકે છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે કૌટુંબિક મિલકતની ચર્ચા કરી શકો છો. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી ખુશખબર મળશે. તમે આજે નવું સાહસ શરૂ કરી શકશો. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. મૂડી રોકાણ માટે દિવસ અનુકૂળ છે. સામાન્ય રીતે, તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે વધુ ભાગ્યશાળી અનુભવશો. તમને તમારી નોકરીમાં લાભ મળશે.
વૃશ્ચિક - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026 ના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મોટાભાગે મૌન રહેવાથી તમને પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ ટાળવામાં મદદ મળશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર કાબુ મેળવવો જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજે તમને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમને એવું નવું કાર્ય પણ સોંપવામાં આવી શકે છે જે તમને રસ ન હોય. આ એવો દિવસ છે જેમાં ધીરજ રાખવાની જરૂર છે; કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો.
ધન- 30 જૂન, 2026, મંગળવારના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કાર્ય અને અભ્યાસમાં સફળતા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. તમને વિદેશ વેપારમાંથી લાભ મળી શકે છે. તમે ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં રસ લેશો. સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળવાથી તમને ખુશી મળશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ અને માન-સન્માન વધશે. તમે સારા ભોજનનો આનંદ માણશો, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.
મકર- 30 જૂન, 2026, મંગળવારના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. ઓફિસના કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. નજીકના લોકો અને મિત્રો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નાણાકીય નુકસાન અને તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાનું જોખમ છે. આજે તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ ઝુકાવ અનુભવશો. કાનૂની બાબતોમાં તમને નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. વ્યવસાય માટે દિવસ સરેરાશ છે. તમારા બાળકની પ્રગતિના સમાચાર ખુશી લાવી શકે છે, જોકે તમારે આજે ધીરજથી આગળ વધવું જોઈએ.
કુંભ - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને લાભ મળી શકે છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે, અને તેમની સાથે પ્રવાસનું પણ આયોજન થઈ શકે છે. નવું સાહસ શરૂ કરવું ફાયદાકારક સાબિત થશે. વ્યવસાયી લોકો માટે પણ દિવસ અનુકૂળ છે; તમે તમારા હરીફોને પાછળ છોડી શકશો. લગ્ન કરવા માંગતા લોકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવો અથવા લગ્ન સંબંધિત ચર્ચાઓ થઈ શકે છે.
મીન - મંગળવાર, 30 જૂન, 2026ના રોજ, ધન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ પરિણામોનું વચન આપે છે. તમે તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો, અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે, જે તમારી ખુશીમાં વધુ વધારો કરશે. આજે તમને કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાય દરમિયાન ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા અથવા મોટા ભાઈ તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે, અને પરિવારના સભ્યો સાથેના કોઈપણ મતભેદો દૂર થશે.
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