29 જૂન 2026નું રાશિફળ: અઠવાડિયાનો પ્રથમ દિવસે આ રાશી માટે શુભ અને ફળદાયી, જાણો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજે, ચંદ્ર ધન રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. આ પહેલા, તે વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત હતો.
Published : June 29, 2026 at 6:44 AM IST
મેષ- સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે; તમારો ગુસ્સો કાર્યો અથવા સંબંધોને બગાડી શકે છે. તમારી પાસે શારીરિક ઉર્જાનો અભાવ હોઈ શકે છે, અને માનસિક અસ્વસ્થતાની સ્થિતિ તમને કામ કરવા માટે પ્રેરણા ગુમાવી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો અથવા યાત્રા પર જઈ શકો છો. તમારા કાર્યસ્થળ પર અથવા ઘરે કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃષભ- સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થાન પામશે. તમારા કાર્યોમાં થોડા વિલંબ પછી સફળતા મળી શકે છે. શારીરિક અસ્વસ્થતા હતાશાની લાગણી તરફ દોરી શકે છે. વધુ પડતા કામના ભારણથી થાક અને માનસિક બેચેની થઈ શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન અવરોધો આવવાની શક્યતા છે. તમને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. યોગ અને ધ્યાન તમને માનસિક સુખાકારી જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ ટાળવા માટે સાવચેત રહો.
મિથુન- સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. દિવસ આનંદ અને મનોરંજનમાં પસાર થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે સુખનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર ફરવા અથવા પ્રવાસનો આનંદ માણી શકશો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો સ્વાદ માણવા મળશે. તમે નવા કપડાં ખરીદી શકો છો અને વાહનની સુવિધાનો આનંદ માણી શકો છો. તમારા માન અને લોકપ્રિયતામાં વધારો થવાના સંકેતો પણ છે.
કર્ક- સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થાન પામશે. આજે, તમે સફળતા અને ખુશી પ્રાપ્ત કરશો. ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ અને સુખદ રહેશે. તમને તમારા કામમાં લાભ મળી શકે છે અને તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે મિત્રો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવી શકશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સંમત થશો. તમે ઘરની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે; તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો.
સિંહ - સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. સર્જનાત્મક અને કલાત્મક કાર્યો માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે; તમે લેખન, ફોટોગ્રાફી, સંગીત અથવા નૃત્યમાં રસ લઈ શકો છો. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને આજે નવી સોંપણી મળી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી મજબૂત થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરી શકશે. તમે પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. માનસિક ધ્યાન જાળવવા માટે, તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો.
કન્યા - સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે વિરોધનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર પડશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે. ચિંતાના ભારણને કારણે તમે માનસિક બેચેની અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો થઈ શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. અભ્યાસ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. સ્થાવર મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે.
તુલા - સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. દિવસ શુભ અને ફળદાયી રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો અને ભાઈ-બહેનો સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ઘરગથ્થુ બાબતોની ચર્ચા કરી શકો છો. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત સફળતાપૂર્વક યોજાઈ શકે છે. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આ દિવસ શુભ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. રોકાણકારો માટે આ સારો દિવસ છે. આજનો દિવસ ભાગ્યમાં વધારો લાવે છે, અને તમે બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થાન પામશે. આજે પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો મુલાકાત લેશે, અને તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે ઘરેણાં અને સુગંધ ખરીદશો. તમે તમારી વાક્પટુતાથી બીજાઓને મોહિત કરી શકશો. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે, અને તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ વાતચીત કરશો. વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. આજે કોઈ નવું સાહસ પણ શરૂ થઈ શકે છે.
ધન - સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત થશે. વ્યવસાયિકોને આજે ખાસ લાભ જોવા મળશે, ખાસ કરીને વિદેશ સંબંધિત વેપારમાં. ઘરમાં કોઈ શુભ ઘટના બની શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નાણાકીય લાભ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. સારું સ્વાસ્થ્ય સુનિશ્ચિત કરશે કે કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થાય. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે, જેનાથી તેઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
મકર - સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વ્યસ્ત રહેશો, જેના કારણે કેટલાક ખર્ચ પણ થશે. કાનૂની અથવા કોર્ટ સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં અવરોધો આવી શકે છે, અને પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. તમને શારીરિક ઉર્જા અને માનસિક પ્રસન્નતાનો અભાવ અનુભવી શકાય છે. તમારા પ્રયત્નો અનુસાર પરિણામો ન મળવાથી નિરાશા થઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
કુંભ – સોમવાર, 29 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી શકશો અથવા તેમના માટે યોજના બનાવી શકશો. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં લાભ મળશે, અને મિત્રો તમારી પ્રગતિમાં મદદ કરશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, દિવસ ઉત્તમ રહેશે. તમને સુખદ સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળશે, અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારા બાળકો પ્રગતિ કરશે, અને તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી શુભ સમાચાર મળશે. અપરિણીત વ્યક્તિઓ માટે લગ્ન પ્રસ્તાવોની ચર્ચા થઈ શકે છે.
મીન – સોમવાર, 29 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત થશે. દિવસ ખૂબ જ શુભ પરિણામોનું વચન આપે છે. આજે તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ઉપરી અધિકારીઓની કૃપાથી દિવસ ખુશીઓથી ભરેલો રહેશે. વ્યવસાયિકોને તેમના સાહસોમાં વૃદ્ધિ અને સફળતા જોવા મળશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલોના સહયોગથી લાભ થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળશે, અને તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. પ્રમોશનના સંકેતો છે, અને તમારું સાંસારિક જીવન આનંદમય રહેશે.
આ પણ વાંચો: