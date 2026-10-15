15 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે મકર રાશિના જાતકોની વધશે આવક, અન્ય રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો રહેશે?
ગુરુવારના દિવસે મેષથી મીન રાશિ સુધીના જાતકોનો દિવસ કેવો રહેશે. વાંચો દૈનિક રાશિફળ
Published : October 15, 2026 at 7:15 AM IST
મેષ – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વધુ રસ લેશો અને ગૂઢ કે રહસ્યમય વિષયો પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષણ અનુભવશો. ઊંડા ચિંતન અને મનનથી ગહન અને અલૌકિક અનુભવો થઈ શકે છે. વાણી પર સંયમ રાખવો ફાયદાકારક રહેશે. તમને અચાનક આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. છુપા દુશ્મનોથી સાવધ રહો અને કોઈપણ નવા કાર્યની શરૂઆત કરવાનું ટાળો. આજે તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ સમય અનુકૂળ છે.
વૃષભ – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો અને નજીકના સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે અને ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન પણ થઈ શકે છે. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ સાથે તમારી વાતચીત થઈ શકે છે. વેપારીઓને લાભની અપેક્ષા રાખી શકાય છે અને નોકરીયાત વર્ગ માટે પણ દિવસ સકારાત્મક રહેશે. આર્થિક લાભના સંકેતો છે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. જોકે, સાવચેત રહો, કારણ કે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની બેદરકારી સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે.
મિથુન – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ, આરામ અને સુખ-સુવિધામાં પસાર થશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો અથવા બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે વાહનની સુવિધાનો આનંદ માણશો અને નવા કપડાં ખરીદવાની અને પહેરવાની તકો મળશે. તમારા પ્રેમ સંબંધો માટે આ સારો દિવસ છે. તમને મીઠાઈ ખાવાનો આનંદ મળી શકે છે અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સામાજિક માન-સન્માન અને ખ્યાતિ મળશે તથા દાંપત્ય જીવનનો ભરપૂર આનંદ માણશો.
કર્ક – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. ભવિષ્ય માટે આર્થિક યોજનાઓ બનાવવા માટે આ સારો સમય છે. એકાગ્રતા અને ધ્યાનપૂર્વક કામ કરવાથી ચોક્કસપણે સફળતા મળશે. કોઈની સાથે દલીલબાજી કે વિવાદમાં પડવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. પારિવારિક વાતાવરણમાં શાંતિ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઊર્જાવાન અને ખુશ અનુભવશો. તમારા અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં તમને તમારા સહકર્મીઓનો સારો સહયોગ મળશે. આજે તમે મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર ફરવા જવાની યોજના બનાવી શકો છો.
સિંહ – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે દરેક બાબતમાં સાવચેતી રાખો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ જાળવો. કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. માતા સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારા વિચારોમાં નકારાત્મકતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. સ્થાવર મિલકત (પ્રોપર્ટી) સંબંધિત દસ્તાવેજો પર સહી કરતી વખતે સાવચેત રહો. જળાશયોથી દૂર રહો. આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે.
કન્યા – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ કાર્ય પૂરતી વિચારણા કર્યા વિના શરૂ કરશો નહીં. જેઓ નોકરી કરે છે તેમણે નવા કાર્યો શરૂ કરવાને બદલે બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. કોઈની સાથે તમારો ભાવનાત્મક સંબંધ બંધાઈ શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાની તક મળશે. તમને ગૂઢ અથવા રહસ્યમય વિષયો પ્રત્યે આકર્ષણ થઈ શકે છે. તમે વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકો સામે મક્કમતાથી ઊભા રહી શકશો. આજે તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સુખદ ક્ષણો વિતાવશો અને તેમની લાગણીઓનું સન્માન કરશો.
તુલા – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા કાર્યો કરતી વખતે જિદ્દી સ્વભાવને બાજુ પર રાખો. આજે તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે અને કાર્યસ્થળ પર સહકર્મી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. અનિર્ણાયકતાની સ્થિતિ તમને કોઈ નક્કર નિર્ણય લેતા અટકાવી શકે છે. તેથી આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું હિતાવહ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને તમારું કામ સમયસર પૂરું કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. ધીરજપૂર્વક દિવસ પસાર કરો અને તમારા સ્વાસ્થ્ય બાબતે બેદરકારી ન રાખો.
વૃશ્ચિક – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. બપોર સુધીમાં તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો અને આનંદદાયક સમય વિતાવશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળવાથી તમને ખુશી મળશે. નજીકના લોકો સાથેની મુલાકાતો સફળ રહેશે અને તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સુખદ પ્રવાસની શક્યતા છે. તમે ઉત્તમ દાંપત્ય સુખનો આનંદ માણશો અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.
ધન – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેનાથી તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. તમારા સ્વભાવગત આવેગ પર નિયંત્રણ રાખો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી વાહન કે ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. કાનૂની કે કોર્ટ-કચેરીને લગતી બાબતોમાં સતર્ક રહો. વધતા ખર્ચને કારણે નાણાંની અછત સર્જાઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારે એવા કાર્યો કરવા પડી શકે છે જે તમને પસંદ ન હોય.
મકર – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમને લાભ અપાવનારો રહેશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક મુલાકાતો કરશો. જેઓ લગ્ન કરવા ઈચ્છે છે તેમને યોગ્ય જીવનસાથી મળી શકે છે, જેનાથી તેમની ખુશીમાં વધારો થશે. વેપાર-ધંધા માટે પણ આજનો દિવસ લાભદાયક છે. ભાગીદારીના વ્યવસાયો કે સાહસોથી તમને સંતોષ મળશે. આવકમાં વધારો આજે તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે અને તમે નવી વસ્તુઓની ખરીદી પાછળ નાણાં ખર્ચ કરી શકો છો. મુસાફરી કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. શક્ય હોય તો યાત્રા મુલતવી રાખો.
કુંભ – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર તમારી રાશિના દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે, જેનાથી તમને આનંદ મળશે. તમને કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓનો સહયોગ પણ મળશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર તેમના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરીને ઉપરી અધિકારીઓની પ્રશંસા મેળવી શકે છે. તમને સામાજિક માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણી શકશો. દિવસ દરમિયાનના કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
મીન – આજે 15 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો મતભેદ કે તણાવ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમને થોડી શારીરિક નબળાઈ અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. વિરોધીઓ સાથે દલીલબાજી કરવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારો પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ કરો અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખો. બહાર ફરવા જવાની યોજનાઓ સફળ થશે. વેપારીઓને તેમના વ્યવસાયમાં સંભવિત અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક જીવન સુખદ રહેશે, જોકે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે; બેદરકારી ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: