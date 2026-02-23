23 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: સોમવારનો દિવસ કઈ રાશિના જાતકોને ફળશે? વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે, આ રાશિના જાતકો તેમના ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ અનુભવશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મેષ - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો, વિવિધ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. સફળતા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. આજે ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે પરિવાર સાથે ખુશી અને આનંદથી સમય પસાર કરશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થવાના સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ઘરનું વાતાવરણ સારું રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો દૂર થશે.
વૃષભ - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. કોઈની સાથે ગેરસમજ થવાની સંભાવના છે. ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે તમે હતાશ અનુભવી શકો છો. પરિવારમાં કોઈના વિરોધથી મતભેદ થશે, જેના કારણે તમે દોષિત અનુભવશો. તમારી મહેનતનું પૂરતું વળતર ન મળવાને કારણે તમે નિરાશ થશો. આજનો દિવસ ખર્ચાળ રહેશે. તમારા કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
મિથુન - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે. લોકો આજે તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. વિવાહ ઈચ્છુક લોકોના લગ્ન નક્કી થવાની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમારું વૈવાહિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા ઘરના આંતરિક ભાગમાં ફેરફાર કરવા માટે કેટલાક મોટા પગલાં લઈ શકો છો.
કર્ક - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. તમને ઉપરી અધિકારીઓના આશીર્વાદ મળશે. તમારું વર્ચસ્વ વધશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમે વ્યવસાયમાં તમારા હરીફોને પાછળ છોડી દેશો. નાણાકીય લાભ તમારા દિવસને સારો બનાવશે. મહત્વપૂર્ણ કૌટુંબિક બાબતોની ચર્ચા થશે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સંપત્તિ, મિલકત અને સન્માન મળશે. તમે તમારા ઘરના આંતરિક ભાગમાં ફેરફાર કરી શકો છો. બપોર પછી તમને થોડો થાક લાગશે. આ સમય દરમિયાન તમારે બિનજરૂરી ચિંતાઓ ટાળવી જોઈએ.
સિંહ - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આળસ અને થાક તમારા કામને ધીમું પાડશે. પેટની સમસ્યાઓને કારણે તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં વિક્ષેપો શક્ય છે. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. આજે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમે કોઈ મંદિર અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો, જે માનસિક શાંતિ લાવશે. તણાવ દૂર રાખવા માટે, તમે ધ્યાન કરી શકો છો અથવા તમારું મનપસંદ સંગીત સાંભળી શકો છો. સાંજે, તમે તમારા પરિવાર સાથે સમય વિતાવી શકો છો.
કન્યા - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નવા કાર્યો હાથ ધરવા ફાયદાકારક નથી. તમે હાલમાં જે કાર્ય કરી રહ્યા છો તે પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. વ્યવસાયિકો માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. બહારનો ખોરાક ખાવાથી બીમારી થવાનું જોખમ છે. તમારા ગુસ્સાને નિયંત્રિત કરવા માટે મૌન રહેવું ફાયદાકારક રહેશે. ખર્ચ વધારે રહેશે. ગુપ્ત શત્રુ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે. સરકાર વિરોધી અથવા કાયદા વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ બાબતે મતભેદ થઈ શકે છે.
તુલા - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ રોમાંસ, મનોરંજન અને મોજ-મસ્તીથી ભરેલો છે. તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. તમારી ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો દિવસ છે. તમે ભાગીદારો સાથે લાભની ચર્ચા કરશો. તમે આજે નવું સાહસ પણ શરૂ કરી શકો છો. તમે સુંદર કપડાં અથવા ઘરેણાં ખરીદી શકો છો. વૈવાહિક સુખ અને વાહનસુખ ઉત્તમ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો.
વૃશ્ચિક - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમે તમારા શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી સારો સહયોગ મળશે. તમે મિત્રોને મળશો. તમારા માતાપિતાના ઘરેથી સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે. નાણાકીય લાભ થશે અને અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.
ધન - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. કોઈપણ કામમાં સફળતા ન મળતા નિરાશા થઈ શકે છે. સાહિત્ય અથવા અન્ય સર્જનાત્મક કાર્યોમાં રસ રહેશે. તમારા બાળકો વિશે ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. શક્ય હોય તો મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખો. નોકરીમાં રહેલા લોકોએ ફક્ત પોતાના વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
મકર - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અને માનસિક બેચેનીનો અનુભવ કરશો. થાક અને તણાવ તમને સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં રોકશે. તણાવપૂર્ણ કૌટુંબિક વાતાવરણ ડિપ્રેશન, ઉર્જા અને તાજગીનો અભાવ પેદા કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે, અને છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે તબીબી સલાહ લેવાની જરૂર પડી શકે છે. જાહેરમાં અપમાનિત થવાનું જોખમ છે. દલીલો ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે.
કુંભ - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા મન પર છવાયેલા ચિંતાના વાદળો દૂર થતાં તમને માનસિક રાહતનો અનુભવ થશે. ધીમે ધીમે, તમે તમારા કાર્ય પ્રત્યે ઉત્સાહ અનુભવવા લાગશો. તમે તમારા નિર્ધારિત લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારા બધા પ્રયત્નો કરશો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ઘરેલું બાબતોની ચર્ચા કરશો અને ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમારું મન ખુશ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોનું આગમન તમારા આનંદમાં વધારો કરશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરશો. ભાગ્ય વૃદ્ધિ થશે. પ્રિય વ્યક્તિઓ સાથે આનંદ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમે આજે તમારા પરિવાર સાથે ઘણો સમય વિતાવશો.
મીન - આજે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારના રોજ, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય આયોજન માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે જે કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે નક્કી કર્યા છે તે પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે, અને તમારી આવકમાં પણ વધારો થશે. તમે મુલાકાત માટે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમે નવા લોકો સાથે મિત્રતા કરશો, તેમના તરફથી લાભ અને સન્માન મેળવશો. તમારા બાળકો અને પત્ની તરફથી સારા સમાચાર મળતાં તમને આનંદનો અનુભવ થશે. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ શુભ સમય છે. તેઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
