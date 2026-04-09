9 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારનો દિવસ તમામ 12 રાશિના જાતકો માટે કેવો રહેશે? વાંચો તમારું રાશિફળ
આજના દિવસની શરૂઆત તાજગી અને સ્ફૂર્તિ સાથે થશે. તમે મિત્રો અને મહેમાનો સાથે ભોજન કે પિકનિકનો આનંદ લઈ શકશો.
Published : April 9, 2026 at 7:26 AM IST
મેષ - 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. જો તમે યોગ્ય અભિગમ અપનાવશો તો તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમે કોઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો અથવા પૂજા સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે; તમારો ઉગ્ર સ્વભાવ કાર્યસ્થળ પર અથવા પરિવારમાં અજાણતાં કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. બપોરે તમારું મન શાંત લાગશે. તમારી ભૂલો વિશે શરમ અનુભવવાને બદલે, તેને સુધારવા તમારા પ્રયત્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
વૃષભ - 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે હતાશા અનુભવી શકો છો કારણ કે તમે જે કાર્યો હાથ ધરો છો તે સમયસર પૂર્ણ ન થઈ શકે; તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં થોડો સમય લાગશે. તમારા આહારની અવગણના કરવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય નથી. મુસાફરી કરતી વખતે તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં ભારે કામના ભારણને કારણે તમને થાક લાગવાની શક્યતા છે. જોકે, તમે આધ્યાત્મિક કાર્યો અને યોગ દ્વારા માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમારા પરિવાર સાથે વિતાવેલો સમય સુખદ અને સુમેળભર્યો રહેશે.
મિથુન - 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારા દિવસની શરૂઆત તાજગી અને સ્ફૂર્તિ સાથે થશે. તમે મિત્રો અને મહેમાનો સાથે બહાર જમવાનો અથવા પિકનિક પર જવાનો આનંદ માણશો. તમે નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા વાહન ખરીદવાનું આયોજન કરી શકો છો. આજે તમને ખૂબ આનંદનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. મિત્રો વચ્ચે સ્નેહ અને આકર્ષણના બંધન વધુ ગાઢ બનશે. તમને તમારા સામાજિક વર્તુળમાં માન, સન્માન અને લોકપ્રિયતા મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી નફો થવાની સંભાવના છે. જોકે, રોકાણ અંગે કોઈપણ ઉતાવળિયા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
કર્ક - 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદદાયક રહેશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદી વાતાવરણમાં ક્વોલિટી ટાઈમ વિતાવશો. જરૂરી કાર્યોમાં પૈસાનો ખર્ચ થશે. નાણાકીય લાભ માટે દિવસ અનુકૂળ છે, અને તમે ભવિષ્યના રોકાણો માટે યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. આજે તમારા કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે, અને તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં પણ નાણાકીય લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક અનુકૂળ સમયગાળો છે.
સિંહ- 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમે તમારી શારીરિક અને માનસિક રૂપથી સ્વસ્થ રહેશો. તમારી સર્જનાત્મકતામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. તમે લેખન અથવા સાહિત્યના ક્ષેત્રોમાં નવું સર્જનાત્મક કાર્ય કરી શકશો. તમે તમારી કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને સરળતાથી નવા કાર્યો હાથ ધરી શકશો. તકનીકી કાર્યોમાં તમારી રૂચિ રહેશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક સાબિત થશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ સંબંધિત સમાચાર તમને ખૂબ આનંદિત કરશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં આગળ વધી શકશે; કોઈ નવા કોર્સ તરફ તમારું આકર્ષણ અનુભવી શકો છો. વધુમાં, તમે આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક કાર્યોમાં વધુ રસ લેશો.
કન્યા - 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ કોઈપણ નવા કાર્યો કરવા માટે અનુકૂળ નથી. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને તમે ચિંતાની લાગણી અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉદ્ભવી શકે છે. સામાજિક મેળાવડા દરમિયાન તમને માનસિક હાનિ થઈ શકે છે. તમારે ઉતાવળમાં કામ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત કોઈપણ દસ્તાવેજો પર સહી કરતા પહેલા ખૂબ કાળજી રાખો અને સારી રીતે વિચારો. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાને બદલે, બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર તમારા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. કોઈપણ ચિંતાને દૂર કરવા માટે તમારે મેડિટેસનની મદદ લેવી જોઈએ.
તુલા – 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં મજબૂત રહેશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે દિવસ શુભ છે. કાર્યસ્થળ પર, તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બંને સારું રહેશે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમે ગુપ્ત શત્રુઓ પર વિજય મેળવી શકો છો. તમે તમારા પરિવાર સાથે આનંદ અને સુખદ સમય વિતાવશો. આજે, લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચિંતા દૂર થતાં તમે રાહતનો અનુભવ કરશો.
વૃશ્ચિક – 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ. આજે તમારું શ્રેષ્ઠ હિત શક્ય તેટલું ઓછું બોલવામાં છે; આમ કરવાથી, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો અને વિવાદો ટાળી શકો છો. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે થોડી ચિંતા અનુભવી શકો છો. અયોગ્ય ચર્ચાઓ ટાળવા માટે તમારે તમારી વાણી પર સંયમ અને નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં વિધ્ન આવી શકે છે. તમારા સમયનો નોંધપાત્ર ભાગ મિત્રો સાથે વાતચીત કરવામાં પસાર થવાની શક્યતા છે. આજે, કાર્યસ્થળ પર તમારા મનને તમારા કામ પર કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. જો શક્ય હોય તો, દિવસને આરામ કરીને તમારા મનને સકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તરફ વાળો.
ધન - 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે કોઈ ચોક્કસ પ્રયાસમાં સફળતા અને નાણાકીય લાભ મેળવવાની શક્યતા છે. અન્ય લોકો પ્રત્યે કડક વલણથી ગેરસમજ થઈ શકે છે. મોટા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરવા અથવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આ આદર્શ સમય નથી. ઘરમાં કોઈ શુભ કૌટુંબિક પ્રસંગ અથવા ઉજવણી થઈ શકે છે. બહાર જવાની સંભાવના છે - ખાસ કરીને, તમે કોઈ મંદિર અથવા પૂજા સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમારા પ્રિયજનોનો સાથ મેળવીને તમને આનંદ થશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતા અને મધુરતાને અનુભવશો. તમે તમારા પ્રિય સાથે સમય વિતાવવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે તમારી જીવનશૈલીમાં પણ પરિવર્તન લાવી શકો છો. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને યશ વધશે.
મકર - 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સાવધાની રાખો. તમે નિરાશા અથવા હતાશાની લાગણી અનુભવી શકો છો, કારણ કે તમારી મહેનત અને પ્રયાસો મર્યાદિત સફળતા આપી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ અસ્થિર રહી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મીઠી તકરાર થઈ શકે છે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નાની ફરિયાદો થઈ શકે છે. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થતા અનુભવી શકો છો, જેના કારણે તણાવ થઈ શકે છે. અકસ્માત થવાની સંભાવના છે; સાવધાની રાખો. વ્યવસાયિક બાબતોમાં સરકારી દખલગીરી વધવાની શક્યતા છે. કાનૂની અથવા કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની સાથે આગળ વધો. તમે ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશો, અને ધાર્મિક કારણોસર તમને ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે.
કુંભ – 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમાં ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે આજે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા કાર્યો હાથ ધરશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. તમારી બુદ્ધિ અને તમારા કામમાં ઊંડી રુચિ તમને ઓફિસમાં પ્રશંસા અપાવી શકે છે. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ થવાની શક્યતા છે. તમને સમાજમાં માન, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમને તમારા પરિવારના સભ્યો તરફથી સંતોષ અને ખુશી મળશે. તમે મિત્રો અથવા સંબંધીઓની સંગતમાં આનંદ અનુભવશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરી કરનારાઓ તેમના કામ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તમે તમારી આવક વધારવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધતા જોવા મળશે. તમે આજે તણાવમુક્ત રહેશો, જે તમારા એકંદર સારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ ફાળો આપશે.
મીન – 9 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ધન રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી રહેશે. તમારા કાર્યમાં સફળતા અને અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને બમણો કરશે. જો તમે કારકિર્દીમાં પરિવર્તન કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આજે પ્રયાસ કરવાનો યોગ્ય સમય છે. વેપારીઓને પણ આવકમાં વધારો થશે. બાકી લેણાંની ચુકવણીઓ થશે. તમે ભવિષ્ય માટે નોંધપાત્ર રકમનું રોકાણ કરવાની યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. પ્રગતિની તકો ઊભી થશે. તમને સરકાર સંબંધિત કામ અથવા વ્યવહારોમાંથી લાભ થશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાગણીઓથી ભરેલો રહેશે; તમારા પ્રિયજનો તમને સારા મૂડમાં રાખવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે.
આ પણ વાંચો:
