5 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારનો દિવસ આ 4 રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી રહેશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે, આ રાશિના જાતકોનો દિવસ ખુશી અને શાંતિ ભર્યો રહેશે. નવા કામમાં બધાનો સહયોગ મળશે.
Published : March 5, 2026 at 7:22 AM IST
મેષ - આજનો દિવસ આર્થિક અને વ્યવસાયિક રીતે ખૂબ જ સારો છે. કામ પર તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. તમે લાંબા ગાળાના રોકાણોની યોજના બનાવશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ વિતાવશો. નવા લોકો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયને વિસ્તારવાનો પ્રયાસ કરશે. દાનમાં તમારી રુચિ વધશે.
વૃષભ - તમે તમારી મીઠા વાણીથી લોકોને આકર્ષિત કરી શકશો અને પ્રભાવિત કરી શકશો. લોકો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. તમે ચર્ચાઓ અથવા વિવાદમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. લેખનમાં તમારી રુચિ વધશે. બપોર પછી, તમારા પ્રયત્નો ઓછા ફળદાયી રહેશે. પાચન સમસ્યાઓને કારણે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જોખમ છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો પાસે ઘણું કામ હશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે.
મિથુન - આજે, તમારે જમીન, મકાન અથવા વાહનો વગેરેના કામકાજમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે બિનજરૂરી વિવાદો શક્ય છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. અણધાર્યા ખર્ચની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તહેવારોની મોસમમાં તમારે વારંવાર બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. જોકે, આજે તમે કોઈ ખાસ વસ્તુની ખરીદી પણ કરી શકો છો. બપોર પછી તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ માણી શકશો.
કર્ક - આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે કંઈક વધારે જ સંવેદનશીલતા અનુભવશો. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. તમને ઉર્જાનો અભાવ અનુભવાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. પૈસા ખર્ચ થશે. આજે તમે પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે નવા કપડાં અથવા ઘરેણાં ખરીદવાની પણ યોજના બનાવી શકો છો.
સિંહ - પરિવારના સભ્યો સાથે દિવસ ખુશી અને શાંતિથી પસાર થશે. નવા પ્રયાસોમાં તમને બધાનો સહયોગ મળશે. દૂરના મિત્રો અને પરિવાર સાથેના સંપર્કો અથવા સંદેશાઓ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી અસરકારક વાણી તમને બીજાઓનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવામાં મદદ કરશે. આવક કરતાં ખર્ચ વધારે રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારા સોંપાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મેળવવામાં સમય લાગશે.
કન્યા - આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમારા શબ્દો તમને ફાયદાકારક અને પ્રેમાળ સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે નફાકારક રહેશે. તમે ખુશ રહેશો. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. દલીલો ટાળો. તમારી લવ લાઈફમાં તમને ખાસ સફળતા મળશે. તમે તમારા ઘર માટે જરૂરી વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો.
તુલા - આજનો દિવસ તમારા માટે પ્રતિકૂળ હોઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમને માનસિક અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે. તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. આજે ખર્ચ આવક કરતાં વધી શકે છે. કોઈ કારણસર કામ અધૂરું રહી શકે છે. આજે કોઈપણ લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક - તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરશો. નાણાકીય લાભ માટે ભવિષ્ય સારું છે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમને પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે બહાર જવાની તક મળશે. સાંજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. તમે આ માટે તહેવારોની મોસમનો થાક જવાબદાર ગણી શકો છો. પૂરતો આરામ મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. કોઈની સાથે ઈગો ન રાખો, નહીં તો તમને નુકસાન થશે. તમે આજે તમારા માટે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો.
ધન - આજનો દિવસ નાણાકીય આયોજન અને વ્યવસાય માટે સારો છે. તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે અને તમને સફળતા મળશે. નોકરીયાત લોકો પણ આજે ખુશ રહેશે. તમને તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી માર્ગદર્શન મળશે. તમારી અંદર જાહેર કલ્યાણની ભાવના રહેશે. તમારો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમારા પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારી લવ લાઈફમાં સફળતા તમને ઉત્સાહિત કરશે.
મકર - આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ છે. ઈમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ સાથે સંકળાયેલા લોકો લાભ મેળવશે. મિત્ર અથવા સંબંધી તરફથી સારા સમાચાર તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. ધાર્મિક યાત્રા થવાની સંભાવના છે. આજે કોઈ જૂનો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. તમે ભવિષ્યમાં મોટા રોકાણની પણ યોજના બનાવી શકો છો. તમે તમારા બાળકોની ખુશી માટે પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે તમારા પ્રિયજનો માટે ખાસ ભેટ પણ ખરીદી શકો છો.
કુંભ - આજે, તમારા લગ્નજીવનમાં સરળ બાબતો પર વિવાદો થઈ શકે છે. તમે સાંસારિક બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવચેત રહો. કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. આધ્યાત્મિકતાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. આજે કોઈપણ નવા પ્રયાસો શરૂ કરવાનું ટાળો.
મીન - તમે ચિંતામાં ડૂબેલા રહેશો. સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં તમને અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે નહીં. પરિણીત કપલ વચ્ચે વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ જાળવો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં પ્રવેશ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. તમારે કામ અથવા વ્યવસાયિક મીટિંગ માટે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. મુસાફરી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. બપોર પછી, નકારાત્મકતાથી પોતાને બચાવો.
