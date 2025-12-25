ETV Bharat / spiritual

25 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ: આજે આ રાશિના જાતકો પર ભગવાનની કૃપા વરસશે, તમારો દિવસ કેવો રહેશે?

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. શુક્રવારે પણ તે આ રાશિમાં રહેશે. વધુ માહિતી માટે આગળ વાંચો.

25 ડિસેમ્બરનું રાશિફળ
25 ડિસેમ્બરનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 7:17 AM IST

6 Min Read
અમદાવાદ: 19 ડિસેમ્બર, 2025 શુક્રવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...

મેષ - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. સામાજિક મેળાવડામાં સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો અને તેમનાથી લાભ મેળવશો. તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સારો સમય છે. વિદ્યાર્થીઓને વરિષ્ઠોના માર્ગદર્શનની જરૂર પડી શકે છે.

વૃષભ - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરી શકશો. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે આ સારો દિવસ છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓની તરફેણ મળશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે. પ્રમોશન નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં તમારું વર્ચસ્વ અને મધુરતા વધશે. ભેટ અને સન્માન તમને આનંદિત કરશે.

મિથુન - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. પ્રતિકૂળ સમયને કારણે, તમારા કામમાં વિલંબ થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકે છે. કામના દબાણને કારણે તણાવ થઈ શકે છે. ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી તમને નકારાત્મક વર્તનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકારી કામમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમે થાક અનુભવશો અને કોઈ શારીરિક બીમારીથી પરેશાન થઈ શકો છો. તમારા બાળકો સાથે અણબનાવ થવાની શક્યતા છે. તમારા હરીફોથી સાવધાન રહો. તમારું પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સ્થિર રહેશે.

કર્ક - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક માનસિકતાને કારણે આજે તમે નિરાશાનો અનુભવ કરશો. બહાર ખાવા-પીવાને કારણે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જોખમ છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે કોઈપણ ચેપી રોગથી બચવા માટે બધી સાવચેતીઓનું પાલન કરવું જોઈએ. તમારે આજે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે, અથવા કામ પર કોઈ સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે પણ તમારા મતભેદ થઈ શકે છે. નવા સંબંધો તમારી મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. તમને નાણાકીય સમસ્યાઓનો અનુભવ થશે. ઓપરેશન અથવા અકસ્માત થવાની સંભાવના છે. વાહનો અથવા વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેત રહો. ભગવાનનું નામ લેવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.

સિંહ - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આનંદ માણવામાં અને મુસાફરી કરવામાં સમય પસાર કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન પરિપૂર્ણ રહેશે. જોકે, તમે સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે થોડા ઉદાસીન રહેશો. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. મિત્રો સાથેની મુલાકાતો ખૂબ આનંદપ્રદ રહેશે નહીં. તમારે તેમની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. વ્યવસાયિકોને ભાગીદારો સાથે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતી દલીલોથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને જાહેર અને સામાજિક જીવનમાં ઓછી સફળતા મળશે. તમારે વધુ પડતી વાતો કરવાને બદલે લોકોની વાત સાંભળવાની ટેવ પણ વિકસાવવી જોઈએ.

કન્યા - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. આજે તમે ઘરે અને ઓફિસમાં સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ કરી શકશો. નવા કામમાં તમારી રુચિ વધશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમે ખુશી, નાણાકીય લાભ અને કામમાં સફળતાનો અનુભવ કરશો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમને તમારી નોકરીમાં પણ સારા લાભ મળશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ સારો સમય છે. જોકે, બહાર જમતી વખતે બેદરકાર રહેવાનું ટાળો.

તુલા - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિનો ખૂબ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિ સાથે ખુશીનો અનુભવ કરશો. કોઈ બાબતની ચિંતા દુઃખનું કારણ બની શકે છે. આજે તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારે બાબતોમાં વધુ ઊંડા ઉતરવાનું ટાળવું જોઈએ. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક જીવન સામાન્ય રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

વૃશ્ચિક - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને દિવસ શાંતિથી પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. તમે માનસિક રીતે પણ અસ્વસ્થ અનુભવશો. આ કારણે, તમે તમારા કામ કે વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે આજે આરામ કરવા માંગશો. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. સ્થાવર મિલકત અને વાહનો સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે આજે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.

ધન - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિક વિષયો અને રહસ્યમય જ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો. જો તમે કોઈ કાર્ય કરવા માંગતા હો, તો સમય અનુકૂળ રહેશે. તમારા ઘરમાં મિત્રો અને સંબંધીઓનું સ્વાગત કરવામાં તમને આનંદ થશે. તમે આજે શરૂ કરેલા કાર્યને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. તમારા માન અને સન્માનમાં વધારો થશે. પ્રિયજનોને મળવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથીને તમારી સાથે રાખીને તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખુશ અનુભવશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.

મકર - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. ન બોલવામાં નવ ગુણ, આ કહેવતનું મહત્વ સમજીને, તમે મોટાભાગે મૌન રહેશો. જો કોઈ વિવાદ થાય છે, તો તે લંબાઈ શકે છે. આજે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં ખૂબ ધીરજ સાથે આગળ વધો. નોકરીયાત લોકોને નવું કામ અથવા લક્ષ્ય મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવી પડશે. નકારાત્મક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. આંખોની સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે.

કુંભ - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. પરિવાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારા ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમારા જીવનસાથી અથવા પ્રેમી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ વિવાદો અથવા મતભેદો ઉકેલાઈ જવાથી તમે રાહત અનુભવશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો અને મનોરંજન માટે સમય કાઢશો. દિવસ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક છે. તમે ભવિષ્ય પર નજર રાખીને મોટા રોકાણનું પણ વિચાર કરશો. આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતનમાં તમારી રુચિ વધશે. વિવાદોથી દૂર રહો.

મીન - આજે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે ટૂંકા ગાળાના લાભની લાલચ છોડી દેવાની અને મૂડી રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. લોભથી નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારી એકાગ્રતા નબળી રહેશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ મૂંઝવણનું કારણ બનશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં ખર્ચ થશે. મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો સંભાળતી વખતે અથવા કોર્ટ કેસોમાં કાર્યવાહી કરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. નાણાકીય વ્યવહારો માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. તમારા પરિવારમાં શાંતિ માટે, બીજાઓની લાગણીઓનો આદર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.

