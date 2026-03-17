17 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: મંગળવારે આ 3 રાશિના જાતકો પર રહેશે ગણપતિ દાદાની કૃપા, વાંચો તમારું રાશિફળ
Published : March 17, 2026 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ: 17 માર્ચ, 2026 મંગળવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - આજનો દિવસ શુભ રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજનો, નજીકના સગાસંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ મળશે, જોકે તમને તેમના વતી ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. તમને તમારા વડીલોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. તમને કોઈ રમણીય સ્થળની મુલાકાત લેવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. તમે તમારા બાળકોની પ્રગતિ અંગે ખુશ થશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ રહેશે. તમારા કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ પણ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે.
વૃષભ - આજનો દિવસ પગારદાર નોકરી કરનારાઓ માટે શુભ છે. તમે નવા કાર્યોનું આયોજન સફળતાપૂર્વક કરી શકશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓની કૃપાદ્રષ્ટિ તમારા પર બની રહેશે. પ્રમોશનની સંભાવનાઓ ઉભરી રહી છે. ગૃહસ્થ જીવન સુમેળથી ભરેલું રહેશે. તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. આજે, તમે ભાગીદારી સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયિક સાહસોમાંથી નફો મેળવી શકો છો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષથી ભરેલું રહેશે. તમે આજે નકારાત્મક વિચારોથી મુક્ત રહેશો.
મિથુન - આજે, તમારે કેટલીક નાની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે શારીરિક નબળાઈ અનુભવી શકો છો; પરિણામે, કોઈપણ કાર્ય હાથ ધરવાનો તમારો ઉત્સાહ ઓછો થઈ શકે છે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં સાથીદારો અથવા અધિકારીઓ તરફથી સહયોગના અભાવને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. આજે તમારે કોઈપણ નવા કામમાં ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમારા વિરોધીઓ સાથે દલીલો અથવા વિવાદો ટાળવા સમજદારીભર્યું રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ સંઘર્ષ બપોર પછી ઉકેલાઈ શકે છે.
કર્ક - આક્રમકતા અને નકારાત્મકતા તમારા મનમાં બેચેની પેદા કરી શકે છે. તમારા વિચારો અને લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. જો તમે ધીરજથી તમારા કાર્યસ્થળે કામ કરશો, તો કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ભારે કામના બોજથી તણાવમાં આવવાને બદલે, ધીમે ધીમે એક પછી એક તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા આહાર પ્રત્યે સાવધાની રાખો, કારણ કે તેની અવગણના કરવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. પરિવારમાં થોડી અશાંતિ થઈ શકે છે. નાની નાની બાબતો પર તમારા જીવનસાથી અથવા બાળકો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. વધતા ખર્ચને કારણે તમને નાણાકીય તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમયે, તમારી આવક વધારવા માટે તમે જે મહેનત કરો છો તે અપેક્ષિત પરિણામો નહીં આપે. નવા સંબંધો અથવા સંગઠનો તમને મુશ્કેલીઓમાં મૂકી શકે છે. આજે તમારે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
સિંહ - પતિ-પત્ની વચ્ચે નાની નાની બાબતોમાં મતભેદો થઈ શકે છે. પરિણામે, તમે દિવસભર નિરાશા અનુભવશો. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય ચિંતાનું કારણ બનશે. તમે સાંસારિક બાબતોમાં તમારું મન નહીં લાગે. સમાજમાં તમારા આત્મસન્માનને નુકસાન થઈ શકે છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. કાનૂની બાબતોના ઉકેલમાં થોડો વિલંબ થઈ શકે છે. નાણાકીય રીતે, આજનો દિવસ મધ્યમ છે. બિનજરૂરી ખર્ચ તમારા માટે ચિંતાનો વિષય બનશે. વ્યવસાય અને વેપારના પ્રયાસો માટે દિવસ સામાન્ય છે.
કન્યા - આજે તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં યશ પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. તમે કોઈ નવું કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ મેળવી શકો છો. પારિવારિક વાતાવરણમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે સારા સ્વાસ્થ્યમાં રહેશો. નાણાકીય લાભના સંકેત છે. બીમારીઓથી પીડાતા લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારી લવ લાઈફમાં સકારાત્મક વલણ જાળવી રાખીને, તમે તમારા પ્રિયજન સાથેના સંઘર્ષને ટાળી શકશો. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ બાબત પર ચર્ચા થઈ શકે છે.
તુલા – આજે, તમે બૌદ્ધિક કાર્યો અને ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેવાની શક્યતા છે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર, તમે તમારી કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશો. તમારે બિનજરૂરી તકરાર અથવા વિવાદોમાં ફસાવવાનું ટાળવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, દિવસ મધ્યમ પરિણામો આપે છે; તમને પેટ સંબંધિત થોડી અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાથી તમને આનંદ થશે, અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ વિતાવશો.
વૃશ્ચિક – પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો, કારણ કે પરિવારમાં એક નાનો મતભેદ મોટા ઝઘડામાં પરિણમી શકે છે. શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાને કારણે તમે બેચેની અનુભવી શકો છો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. નાણાકીય નુકસાન અથવા પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે; અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગનો અભાવ તમને નિરાશ કરી શકે છે. મનમાં પ્રશન્નતાના અભાવને કારણે, તમે આજે અનિદ્રાથી પણ પીડાઈ શકો છો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વધારાનું ધ્યાન આપવું જોઈએ.
ધન - તમે આધ્યાત્મિકતામાં ઊંડો રસ લેશો, જે તમને માનસિક શાંતિ અને આનંદ લાવશે. મિત્રો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી કાર્ય પદ્ધતિઓની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. તમારા વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે તમે જે મહેનત કરી છે તેનું ફળ તમને મળશે. તમે સંબંધીઓ અથવા મિત્રો સાથે લાંબી વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહેશો. બહાર ખરીદી કરવાની યોજનાઓ આજે બની શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.
મકર - આજનો દિવસ મિશ્ર ફળદાયી છે. ગેરસમજ અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે ઘર્ષણને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો; બહાર ખાવાથી તમને શારીરિક અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને આજે અભ્યાસમાં રૂચિ નહીં હોય. તમે શેરબજારમાં મૂડી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. પરિવારજનોના કામમાં અસંતોષ રહી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર નવું કાર્ય તમને મૂંઝવણમાં નાખી શકે છે. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. આધ્યાત્મિકતા તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે.
કુંભ - આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. તમારા વેપાર અને વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં તમને લાભ અને નફો થશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, તમારો દિવસ નફાકારક સાબિત થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓની સંગતમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમે આધ્યાત્મિક ચિંતનમાં વ્યસ્ત રહેશો. નકારાત્મકતાથી દૂર રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક ઉત્તમ સમય છે. તમારું પારિવારિક જીવન સંતોષકારક રહેશે. જોકે, કોઈપણ પ્રયાસમાં ઉતાવળમાં કામ કરવાથી તમારા માટે નુકસાન થઈ શકે છે.
મીન - તમારે નાણાકીય બાબતો અને મૂડી રોકાણો અંગે ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતા લોભમાં ન પડો; સંપૂર્ણ વિચાર-વિમર્શ પછી જ રોકાણ કરો. આજે, તમારું ધ્યાન વિચલિત થશે, અને તમે બેચેનીની લાગણી અનુભવી શકો છો. પરિણામે, તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ અનુભવી શકો છો. તમારા અને તમારા મિત્રો અથવા સંબંધીઓ વચ્ચે અભિપ્રાયના મતભેદ થઈ શકે છે. તમને જામીન અથવા કાનૂની કાર્યવાહી સંબંધિત બાબતોમાં સામેલ થવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળવા માટે, તમારા માટે મૌન રહેવું સમજદારીભર્યું રહેશે. સારું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે યોગ અથવા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી રહેશે.
