12 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: આજે ગુરુવારે આ 3 રાશિના જાતકોનો દિવસ શુભ રહેશે, ધન લાભની સંભાવના, વાંચો તમારું રાશિફળ
નોકરી સાથે જોડાયેલા કુંભ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ લાભપ્રદ હોઈ શકે છે.
Published : March 12, 2026 at 7:04 AM IST
અમદાવાદ: 12 માર્ચ, 2026 ગુરુવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - આજે તમારામાં તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. તમે ગુસ્સે થશો. આ તમારા કામને જોખમમાં મૂકી શકે છે, તેથી તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અથવા ઘરે પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. દિવસ શાંતિથી વિતાવવો વધુ સારું રહેશે. તમને કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિ બદલાઈ જશે. જોકે, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
વૃષભ - વધુ પડતો કામનો બોજ અને ખાવાની આદતોમાં બેદરકારી તમારા સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે. સમયસર ન ખાવા અને સૂવાને કારણે તમે માનસિક બેચેની અનુભવી શકો છો. મુસાફરીમાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા છે. સમયસર કામ પૂર્ણ ન કરવાને કારણે તમે ચીડિયા રહી શકો છો. યોગ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા રાહત આપશે. આજે તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષની લાગણી રહેશે. જો તમે તમારા પ્રિયજનની વાતને મહત્વ નહીં આપો, તો તમારા સંબંધોમાં અંતર આવવાનું જોખમ છે.
મિથુન - આજે તમે મનોરંજન અને આનંદમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદદાયક વાતાવરણમાં દિવસ પસાર કરી શકશો. તમને સામાજિક માન અને ખ્યાતિ પણ મળી શકે છે. વૈવાહિક સુખ પ્રબળ બનશે. તમે તમારા બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય કરતાં સારો છે. જોકે, તમારે કોઈની સાથે દલીલો ટાળવી જોઈએ.
કર્ક - આજનો દિવસ ખુશી અને સફળતાનો છે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને કામ પર અનુકૂળ વાતાવરણ મળશે. નોકરો અને માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભ થશે. જરૂરી ખર્ચાઓ પૂરા થશે. તમે વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમે આજે કંઈક ખરીદી શકો છો. જો તમે રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો ખૂબ કાળજી રાખીને આગળ વધો.
સિંહ - આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતા તમને મુશ્કેલ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમે ધાર્મિક દાન કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. પરિવાર સાથે સમય સારી રીતે પસાર થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફાની અપેક્ષા છે. કોઈપણ અધૂરું કાર્ય પૂર્ણ થવા પર તમે રાહત અનુભવશો. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે.
કન્યા - આજનો દિવસ પ્રતિકૂળતાઓથી ભરેલો હોઈ શકે છે. તમે આજે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો, અને તમે માનસિક ચિંતાનો પણ અનુભવ કરશો. તમારી પત્ની સાથે વિવાદ શક્ય છે. જૂના મતભેદ ફરી શરૂ થવાથી તકલીફ થશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. કાયમી સંપત્તિના વ્યવહારમાં સાવધાની રાખો. કામ પર દલીલો ટાળો. વિદ્યાર્થીઓનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
તુલા - આજે શુભ ઘટનાઓ અને મુસાફરીની યોજનાઓ બની શકે છે. ભાઈઓ સાથે કૌટુંબિક મિલકત અંગે ચર્ચા શક્ય છે. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી ખુશખબર મળશે. તમે આજે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. મૂડી રોકાણ માટે દિવસ સારો છે. સામાન્ય રીતે, તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે વધુ ભાગ્યશાળી બની શકો છો. તમને તમારી નોકરીમાં લાભ મળશે.
વૃશ્ચિક - તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો તમે મોટાભાગે મૌન રહેશો, તો તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ ટાળી શકશો. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ફરિયાદો થશે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર કાબુ રાખવો જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. આજે તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. તમને કોઈ નવું, રસહીન કામ પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. તમે ધીરજપૂર્વક સમય પસાર કરશો. આજે કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ ન કરો.
ધન - આજનો દિવસ કામ અને અભ્યાસમાં સફળતા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. વિદેશ વેપાર લાભ લાવી શકે છે. તમે ધાર્મિક અને શુભ કાર્યમાં રસ લેશો. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળીને ખુશ થશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે આનંદની ક્ષણો વિતાવશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમને સારો ખોરાક મળશે અને તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.
મકર - આજનો દિવસ તણાવપૂર્ણ રહેશે. ઓફિસનું કામ પૂર્ણ નહીં થાય. ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે મતભેદ થશે. નાણાકીય નુકસાન અને બદનામી થવાની શક્યતા છે. આજે તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ ઝુકાવ રાખશો. કોર્ટના મામલામાં નિષ્ફળતા શક્ય છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમારા બાળકની પ્રગતિના સમાચાર આનંદ લાવી શકે છે. જોકે, ધીરજથી દિવસનો સામનો કરો.
કુંભ - આજનો દિવસ નફાકારક છે. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. તેમની સાથે પ્રવાસનું પણ આયોજન થઈ શકે છે. નવું સાહસ શરૂ કરવું તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓનો પણ દિવસ સારો રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. લગ્નમાં રસ ધરાવતા લોકો સંબંધની ચર્ચા કરી શકે છે.
મીન - આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમે તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે, તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમને નવું કામ પણ આપવામાં આવી શકે છે. તમારા વ્યવસાય માટે ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા અથવા મોટા ભાઈ તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં આનંદ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના મતભેદો દૂર થશે.