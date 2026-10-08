8 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે ગુરુવારનો દિવસ આ 4 રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી રહેશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે આ રાશિના જાતકો નવી યોજનાઓ શરૂ કરી શકશે અને સરકાર તરફથી લાભ મેળવી શકશે.
Published : October 8, 2026 at 7:21 AM IST
મેષ- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના વાદ-વિવાદને કારણે તમે ચિંતિત થઈ શકો છો. છાતીમાં દુખાવો અથવા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત અન્ય સમસ્યાઓને કારણે શારીરિક સુસ્તીનો અનુભવ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી આર્થિક ખર્ચ ટાળો. આજે વેપાર-ધંધાના મામલામાં સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધો. કોઈપણ આયોજિત યાત્રા મુલતવી રાખવી હિતાવહ છે. વિવાદાસ્પદ ચર્ચાઓથી દૂર રહો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ તણાવનું કારણ બની શકે છે અને તમે માતા-પિતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો.
વૃષભ- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે તમારા તમામ કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો અને વિરોધીઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. જોકે, બપોર પછી કોઈ વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. નકારાત્મક વાતાવરણ તમારા ઉત્સાહને ઘટાડી શકે છે અને તમે ઊર્જાના સ્તરમાં ઘટાડો અથવા સુસ્તીનો અનુભવ કરી શકો છો. સાવચેત રહો, કારણ કે વિવાદને લીધે પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ શકે છે; મોટાભાગે મૌન રહેવું શ્રેષ્ઠ રહેશે.
મિથુન- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ અનુકૂળ છે, જે તમને નવી યોજનાઓ શરૂ કરવાની અને સરકારી સ્ત્રોતોથી લાભ મેળવવાની તક આપશે. નોકરીયાત વર્ગને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે. ભાઈ-બહેન અને પડોશીઓ સાથે સારા સંબંધો રહેશે અને તમારું શારીરિક તથા માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ટૂંકી મુસાફરીની શક્યતા છે અને તમે વિરોધીઓ પર વર્ચસ્વ જાળવી શકશો. તમે રોજિંદા કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. વેપારીઓ માટે દિવસ શુભ છે.
કર્ક- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરી શકો છો. નકારાત્મક વિચારો માનસિક ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. કોઈની સાથે તમારા મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈ ચોક્કસ મુદ્દાને લઈને પરિવારમાં વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. ખર્ચ વધુ રહેવાની શક્યતા છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે.
સિંહ – આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. તમારી રાશિના સંદર્ભમાં ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. જોકે, તમે કાર્યો અંગે ઉતાવળમાં નિર્ણયો લઈ શકો છો, જેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે વ્યવસાયિક બાબતોમાં મોટી યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળો. તમને પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધી શકે છે. વાણીમાં કઠોરતા ટાળો, કારણ કે તમારો ગુસ્સો વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, બહારનું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
કન્યા – આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. તમારી રાશિના સંદર્ભમાં ચંદ્ર બારમા ભાવમાં છે. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત દરમિયાન અહંકારના ટકરાવને કારણે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. તમે શારીરિક થાક અને માનસિક તણાવ અનુભવી શકો છો. મિત્રો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. સ્વભાવમાં આવેગ અને ગુસ્સો વધારે રહેશે. ધાર્મિક કાર્યો પાછળ નાણાં ખર્ચાઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ તરફથી તમને બહુ સહયોગ ન મળે તેવી શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના મતભેદો પણ તમને પરેશાનીમાં મૂકી શકે છે.
તુલા- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને વિવિધ સ્ત્રોતોથી લાભ મળી શકે છે, જેનાથી શારીરિક અને માનસિક સુખની અનુભૂતિ થશે. દિવસ દરમિયાન તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારું દાંપત્ય જીવન સુખદ રહેશે અને આર્થિક વૃદ્ધિના સંકેતો છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓ માટે લગ્ન સંબંધો નક્કી થઈ શકે છે. નવા મિત્રો બનાવવાથી તમને આનંદ મળશે. કાર્યસ્થળ પર યોગ્ય સફળતા મેળવવા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.
વૃશ્ચિક- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે અને તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારું દાંપત્ય જીવન આનંદમય રહેશે અને સમાજમાં તમને માન-સન્માન મળશે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં બઢતીની શક્યતાઓ છે. વડીલો અને ઉપરી અધિકારીઓના સહયોગથી તમને લાભ મળી શકે છે. ઉછીના આપેલા નાણાં પાછા મળી શકે છે. સંતાનોની પ્રગતિથી તમે ખુશ રહેશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને મિત્રો તથા સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળી શકે છે.
ધન- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને શારીરિક અસ્વસ્થતા અને થાક તેમજ માનસિક બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે. મુસાફરીના કોઈપણ આયોજનને મુલતવી રાખવું હિતાવહ રહેશે. તમે સંતાનોને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. તમને એવું લાગી શકે છે કે નસીબ તમારી સાથે નથી. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓના રોષનું કારણ ન બનો તેનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથેના વિવાદોથી બચો અને બિનજરૂરી જોખમો લેવાનું ટાળો. શક્ય હોય તો, આજે મુખ્યત્વે તમારા કામ પર ધ્યાન આપો.
મકર- આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો, અન્યથા, સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓની પ્રબળ શક્યતા છે. તબીબી સારવાર, મુસાફરી અથવા સામાજિક કાર્યક્રમો પાછળ નાણાં ખર્ચાઈ શકે છે. મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા માટે નકારાત્મક અને આક્રમક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખો. વ્યાપારી ભાગીદારો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. ઓફિસનું વાતાવરણ અનુકૂળ નહીં હોય. નવા સંબંધો બાંધતી વખતે તમારે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે.
કુંભ – આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. તમારી રાશિના સંદર્ભમાં ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. આ દિવસ પ્રેમ અને રોમાંસના આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમે નવા લોકો સાથે મિત્રતા કેળવશો. મુસાફરી, મનોરંજન, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નવા વસ્ત્રો તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. ભાગીદારીથી તમને લાભ થઈ શકે છે. પરિણીત વ્યક્તિઓ સુમેળભર્યા દાંપત્ય જીવનનો આનંદ માણશે.
મીન – આજે 8 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. તમારી રાશિના સંદર્ભમાં ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. અણધાર્યા ખર્ચ આવી શકે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું નહીં રહે. જોકે, બપોર પછી ઘરનું વાતાવરણ શાંત અને આનંદમય બની જશે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા અને માન-સન્માન મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય વિતાવશો. વ્યવસાયમાં આર્થિક લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે; વડીલોની મદદથી તમે મુશ્કેલ વિષયોમાં સરળતાથી નિપુણતા મેળવી શકશો.
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