28 મે 2028નું રાશિફળ: ચંદ્રમાએ રાશિ બદલી, 12 રાશિના જાતકો પર કેવી અસર થશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
ચંદ્ર દરેક રાશિમાંથી બે દિવસ માટે રહે છે. અત્યાર સુધી તે કન્યા રાશિમાં હતા; હવે તે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે.
Published : May 28, 2026 at 7:49 AM IST
મેષ - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ અને મુસાફરી માટે શુભ છે. વેપાર સંબંધિત કામો માટે લાભદાયી શરૂઆત રહેશે. વેપારમાં આર્થિક લાભ થશે. ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગનું આયોજન થવાની સંભાવના છે. પત્નીના સ્વાસ્થ્ય અંગે થોડી ચિંતા અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બનશે. કાર્યસ્થળ પર આજે અન્ય વધારાનું કામ મળી શકે છે. મિત્રો સાથે વિતાવેલા સાંજના કલાકો આનંદથી ભરેલા રહેશે.
વૃષભ - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ સંજોગોથી ભરેલો રહેશે. કેટલાક કાર્યોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો, તો અન્ય અધૂરા રહી શકે છે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં કંઈક નવું રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. આખો દિવસ સુસ્તી અને ચિંતા રહેશે; સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપો. વિરોધીઓ સાથે વાવ-વિવાદમાં પડવાનું ટાળો. નાણાકીય વ્યવહારોમાં તમને લાભ થશે. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશન શક્ય છે. બાળકોની પ્રગતિને કારણે તમારું મન ખુશ રહેશે. ગૃહસ્થ જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે.
મિથુન - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ઘરમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ દરેક રીતે ફાયદાકારક છે. તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. પરિવારના સભ્યોની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે તમારે ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. લગ્ન ઈચ્છુક જાતકોના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. નોકરીમાં આવકમાં વધારો શક્ય છે. ઘરમાં શુભ પ્રસંગનું આયોજન થશે. પરિવારના સભ્યોને મળીને આનંદ થશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. સારું દાંમ્પત્યસુખ પ્રાપ્ત કરી શકશો. પ્રેમ જીવનમાં, જીવનસાથી તમારી વાતને યોગ્ય મહત્વ આપશે.
કર્ક - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ઘરમાં સ્થિત હશે. આજે, શારીરિક અને માનસિક સ્વસ્થતાનો અભાવ રહેશે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય શારીરિક બીમારીનો અનુભવી થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઉગ્ર દલીલો અથવા વિવાદો થઈ શકે છે. માનહાનિ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આજે, મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓમાં, તમારે મૌન રાખવું જોઈએ અને ફક્ત તમારા કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. સમયસર ભોજન નહીં મળે. અનિદ્રાની સમસ્યાથી મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે.
સિંહ: ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે તમે તાજગી અનુભવ કરશો. તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. ભાઈ-બહેનો સાથે સારો સમય પસાર થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે બહાર ફરવા જઈ શકો છો. પ્રિય વ્યક્તિ સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવી શકશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે આ શુભ દિવસ છે. સંગીત અને કલામાં તમારી રુચિ વધશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે.
કન્યા: ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ઘરમાં શાંતિ રહેશે. મીઠી વાણી અને સારા વર્તનને કારણે, તમે બધામાં પ્રિય બનશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમે મીઠાઈઓ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. મોજ-શોખ પર પૈસા ખર્ચવાની સંભાવના છે. આજે તમે કોઈપણ પ્રકારના નિયમો વિરુદ્ધ કામ ન કરો. કાર્યસ્થળ પર વિશેષ લાભ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમયગાળો ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.
તુલા - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા દરેક કાર્યમાં આત્મવિશ્વાસની ભાવના સ્પષ્ટ દેખાશે. તમે સરળતાથી નાણાકીય યોજનાઓ પણ બનાવી શકશો. શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. કપડાં, ઘરેણાં અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમારું મન સર્જનાત્મક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશે. નોકરીયાત માટે દિવસ અનુકૂળ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓ માટે પણ, આજનો દિવસ નફાકારક છે. બપોરે પરિવારના સભ્યો સાથે વિતાવેલો સમય સુખદ રહેશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, મોજ, શોખ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. અકસ્માત થવાની શક્યતા છે; તેથી, સાવધાની સાથે આગળ વધવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. સંયમિત વર્તન જાળવી રાખીને, તમે ઘણી મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર નીકળી શકશો. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. આ સમય દરમિયાન, તમને અન્ય લોકો તરફથી સહાય મળી શકે છે.
ધન - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા માટે આજનો દિવસ નફાકારક છે. તમારા જીવનમાં આનંદ અને ઉલ્લાસનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ સાકાર થવાની સંભાવના છે. તમને નાણાકીય લાભ થશે. બપોરના સમયે તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે સાવધાની રાખો. ખોટા કામથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સંયમ જાળવો. આજે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. શરદી કે તાવ હોય, તો બહાર જવાનું કે લોકોને મળવાનું ટાળો.
મકર – ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા વ્યવસાયિક સાહસોમાં તમને નફો થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. તમે નાણાકીય રોકાણો અંગે યોજના બનાવી શકો છો. ટૂંકી યાત્રા કરવાની શક્યતા છે. સરકારી કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓ કામ સારું રહેશે. અધિકારીઓ તમારા કામથી ખૂબ ખુશ થશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા પિતા તરફથી લાભ મળવાની સંભાવના છે. તમારા બાળકોની શૈક્ષણિક પ્રગતિ સંતોષકારક રહેશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને સન્માનમાં વધારો થશે.
કુંભ – ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. સંભવિત શારીરિક બીમારીઓ હોવા છતાં, તમે તમારી માનસિક સુખાકારી જાળવી રાખશો. આજે કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ ઓછો રહેશે. વડીલો સાથે દલીલો કરવાનું ટાળો. મનોરંજન અને મુસાફરીમાં પૈસા ખર્ચ થશે. બાળકો અંગે થોડી ચિંતા અનુભવી શકો છો. વિરોધીઓ સાથે વાદવિવાદ કે દલીલોમાં પડવાનું ટાળો. વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. આજે તમે કામમાં વ્યસ્ત રહેવાની શક્યતા છે. મહેમાનોના આવવાથી તમને ખુશી થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહેશો.
મીન - ચંદ્રમાં રાશિ બદલીને આજે 28 મે, 2026 ગુરુવારના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ઘરમાં સ્થિત થશે. વેપાર માટે આજનો દિવસ નફાકારક રહેશે. નવા સંબંધો પણ બની શકે છે. લગ્ન ઈચ્છુક વ્યક્તિઓના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. પ્રવાસ અથવા પર્યટન માટેની યોજનાઓનું આયોજન થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળશે. જો કે, બપોરના સમયે તમારે તમારા કામમાં થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. સરકાર સંબંધિત કાર્યોમાં વિલંબ થઈ શકે છે અથવા અટકી શકે છે. વધારાના પ્રયત્નો કરવા છતાં, પરિણામો સાધારણ હોઈ શકે છે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ અનુભવશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ મધ્યમ રહેશે.
