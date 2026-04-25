25 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આજે શનિવારે આ રાશિના જાતકો પર રહેશે હનુમાનદાદાની કૃપા, તમારો દિવસ કેવો રહેશે?
આજે કર્ક રાશિના જાતકોને મળશે શુભ સમાચાર, દિવસ આનંદમાં વિતશે.
Published : April 25, 2026 at 7:44 AM IST
મેષ - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ભાવનાત્મક અનુભવ કરી શકો છો, અને કંઈક તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. મિલકત અથવા સંપત્તિ સંબંધિત કોઈપણ કાર્યો કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ નથી. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. કોઈ ચોક્કસ મુદ્દાને લઈને તણાવને કારણે, આજે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સરેરાશ રહેશે.
વૃષભ - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારી ચિંતા ઓછી થશે, અને તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમે ખુશખુશાલ અનુભવશો. આજે તમે વધુ સંવેદનશીલતા અને ભાવનાત્મકતા અનુભવી શકો છો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. સાહિત્યમાં તમારી રુચિ વધશે. આજે તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળી શકે છે. તમારા ઘરમાં, ખાસ કરીને તમારી માતા સાથેના સંબંધોમાં, સુમેળ રહેશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળો. તમે નાણાકીય બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપશો.
મિથુન - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે તમારા નિર્ધારિત કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરશો ત્યારે તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. મુશ્કેલ કાર્યો પણ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને ખુશી આપશે. તમારા પરિવારમાં પણ ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. કોઈપણ નવા સાહસ શરૂ કરતા પહેલા થોડી રાહ જોવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
કર્ક - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. તમે મિત્રો અને પરિવારના સભ્યોની સંગતમાં આનંદથી દિવસ પસાર કરી શકશો. તેમના તરફથી મળેલી ભેટો તમને ખુશીઓ આપશે. મુસાફરી અને ફરવા જવાની તકો ઉપરાંત, સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આજે તમને કોઈ સારા સમાચાર મળવાની પણ શક્યતા છે. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ વધુ મજબૂત બનશે. તમે શરીર અને મન બંનેમાં ઉત્સાહ અને તાજગીનો અનુભવ કરશો. કાર્યસ્થળ પર, તમારી કાર્યપદ્ધતિની પ્રશંસા મળી શકે છે.
સિંહ - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે કાનૂની બાબતોમાં ફસાવવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં છે. તમે માનસિક ચિંતા અને બેચેની અનુભવી શકો છો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ ખરાબ રહી શકે છે. પરિણામે, આજે કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. જો તમે તમારી વાણી પર સંયમ નહીં રાખો, તો કોઈની સાથે અણબનાવ અથવા સંઘર્ષ થઈ શકે છે. રોમેન્ટિક લાગણીઓ વધશે. અન્ય લોકો સાથે ગેરસમજને કારણે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારે આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત શક્ય છે.
કન્યા - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમને તમારી સ્ત્રી મિત્રોથી લાભ થશે. તમારો સમય મિત્રો અને વડીલોના સંગતમાં આનંદપૂર્વક પસાર થશે. તમે કોઈ પ્રવાસ અથવા બહાર ફરવાનું આયોજન કરવાનું વિચારી શકો છો. તમને તમારા બાળકો અને જીવનસાથી તરફથી ખુશી મળશે. તમારું લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહને વધુ વધારશે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે. તમને પ્રિયજનો સાથે મળવાની તક મળશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ શક્ય છે.
તુલા - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારા ઘર અને ઓફિસ બંનેમાં સુખદ વાતાવરણ હોવાથી તમે ખુશ રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરીયાતો ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. ઉદ્યોગપતિઓ પણ તેમના વેપારને વિસ્તૃત કરવા માટે ખાસ પ્રયાસો કરશે. તમારા પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારી માતા દ્વારા લાભ મળી શકે છે. તમે સરકારી કામોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા પ્રવર્તશે.
વૃશ્ચિક - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે શારીરિક સુસ્તીને કારણે ઉત્સાહનો અભાવ અનુભવી શકો છો. આનો તમારા કાર્ય પર પણ પ્રભાવ પડશે. તમારા માટે સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રત્યે અનુકૂળ વલણ ન રાખી શકે. વ્યવસાયિકો માટે, દિવસ સામાન્ય રહેશે. તમારા બાળકો સાથે વિવાદ શક્ય છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. આજે તમારા પ્રેમ જીવન પર નકારાત્મકતા પણ છવાઈ શકે છે. શાંતિ અને ધીરજ સાથે દિવસ પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ધન - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે અપ્રિય ઘટનાઓ, બીમારી અથવા તમારા પોતાના અસ્થિર સ્વભાવને કારણે માનસિક તકલીફ અનુભવી શકો છો. તમને તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે, તમારે કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. કોઈ નવા સંબંધતમારી મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી શકે છે. તમારા પ્રેમ સંબંધોને આગળ વધારવામાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમે બિનજરૂરી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. કોઈની સાથે વિવાદ પણ થઈ શકે છે.
મકર - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારા રોજિંદા કામકાજ બાજુ પર રાખીને, તમે મનોરંજન અને લોકો સાથે વાતચીત કરવામાં સમય પસાર કરશો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને મુસાફરીનો આનંદ માણવાથી તમને ખુશી મળશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં પ્રગતિ કરી શકશો. ભાગીદારી પણ ફાયદાકારક સાબિત થશે. આવકના વિવિધ સ્ત્રોતો દ્વારા નાણાકીય સ્ત્રોત ઉત્પન્ન થશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા મેળવશો, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. જોકે, તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
કુંભ - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ઘરમાં સ્થિત છે. તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમારા કાર્યની કદર થશે. અધિકારી તમારી પ્રશંસા કરશે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગીની ભાવના અનુભવશો. તમને તમારા કામ અને દૈનિક કાર્યમાં સાથીદારો તરફથી સહાય મળતી રહેશે. તમારા મોસાળ તરફથી શુભ સમાચાર મળવાની અપેક્ષા છે. તમારા ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. જે લોકો બીમાર છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાના સંકેતો દેખાશે. તમારા પ્રિયજન સાથેના તમારા સંબંધો ઉત્તમ રહેશે.
મીન - આજે, 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. જેમ જેમ તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓ વધે છે, તેમ તેમ તમે કલા અને સાહિત્યમાં ઊંડો રસ કેળવશો. આજે તમે ખાસ કરીને ભાવનાત્મક અનુભવ કરી શકો છો. પ્રિયજનો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે ખૂબ જ મસ્તીના મૂડમાં રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સ્થિર રહેશે. તમે કાર્યસ્થળ પર પણ સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ જાળવી રાખશો. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે આ એક અનુકૂળ સમય છે. તમે તમારા શૈક્ષણિક કાર્યોમાં સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો. તમને તમારા મન અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત તમને નવા ઉત્સાહથી ભરી દેશે.
