23 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારનો દિવસ આ 4 રાશિના જાતકોને ફળશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે, આ રાશિના જાતકોને નાણાકીય બાબતોમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેની મુલાકાતથી મન આનંદિત રહેશે.
Published : April 23, 2026 at 7:34 AM IST
મેષ - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારું મન અશાંત રહેશે. તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને વધુ પડતા ભાવનાત્મક અનુભવ કરી શકો છો. આજે કોઈની સાથે દલીલો કે વાદવિવાદમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. એવી કોઈ પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે સતર્ક રહો જે તમારી પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરે. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો. મિત્રો દ્વારા નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકો અન્ય લોકોના સહયોગના અભાવે નિરાશ થઈ શકે છે.
વૃષભ - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને નાણાકીય બાબતોમાં કેટલાક અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારી અથવા સંયુક્ત સાહસોથી લાભ મળશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મૂડી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવનારાઓએ સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ. તમે નવા કાર્યો શરૂ કરી શકશો. તમને તમારા માતાપિતા તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. આજે, તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદોનું સમાધાન તમારા મનમાં ખુશી અને સંતોષ લાવશે.
મિથુન - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. તમારો દિવસ ખુશ અને આનંદદાયક રીતે શરૂ થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે. તમે ખુશ અને સંતુષ્ટ અનુભવશો. તમે પરિવારના સભ્યો અને મિત્રોની સંગતમાં આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. આજે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. તમને નાણાકીય લાભ થશે. જો કે, જો તમે કોઈ રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો ખૂબ કાળજી રાખો, ખાસ કરીને બપોર પછી. નોકરીયાત લોકોને તેમના સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે અનુકૂળ છે.
કર્ક - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારો ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધી જવાની શક્યતા છે. તમને આંખોમાં દુખાવાની સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. માનસિક ચિંતાની લાગણી દિવસભર રહી શકે છે. અન્ય લોકો સાથેની વાતચીતમાં સરળ અને નમ્ર વર્તન જાળવવાનો પ્રયાસ કરો. કોઈ મૂંઝવણ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી કોઈપણ સમસ્યાઓનું સ્વરૂપ બદલાશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, દિવસ નફાકારક રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ સુખદ રહેશે. નકારાત્મક વિચારો અને લાગણીઓને દૂર રાખો. આજે તમને કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં સફળતા મેળવવા માટે ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે.
સિંહ - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે સવારનો સમય ખૂબ જ સુખદ રીતે પસાર થશે. તમને તમારા સામાજિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં આનંદપ્રદ અને નફાકારક સમાચાર મળશે. મિત્રોની સંગતમાં દિવસ સારો પસાર થશે. આવક અને નાણાકીય લાભમાં વધારો થશે. જોકે, બપોર પછી, તમારી વાણી અથવા વર્તન કોઈને તકલીફ આપી શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો. માનસિક ચિંતા વધી શકે છે. પરિવારના સભ્યો અથવા બાળકો સાથે ઘર્ષણ અથવા ગેરસમજ થઈ શકે છે.
કન્યા - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારી સવાર આનંદપ્રદ અને લાભદાયક રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં નફો અનુભવશો. તમારા સામાજિક વર્તુળમાં તમને પ્રશંસા અને માન્યતા મળશે. તમે જે પૈસા ઉછીના આપ્યા છે તે તમને પાછા મળી શકે છે. પરિવારમાં વાતાવરણ પણ આનંદદાયક રહેશે; જોકે, બપોર પછી સંજોગો બદલાશે. તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ થોડું નરમ-ગરમ રહી શકે છે. તમારે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવો જોઈએ; નહીં તો, કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. ભગવાનનું ધ્યાન અને આધ્યાત્મિક ચિંતન તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે.
તુલા - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે સારી શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. તમે વેપારમાં ખૂબ ઉત્સાહથી કામ કરશો. પ્રમોશનની શક્યતા છે. સરકાર સંબંધિત કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. સામાજિક દ્રષ્ટિકોણથી, તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સન્માનમાં વધારો થશે. નાણાકીય રોકાણો માટે સમય અનુકૂળ છે. પરિવારમાં, તમને તમારા બાળકો અને જીવનસાથી દ્વારા નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો પણ મળી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. જોકે, નવા સંબંધમાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે પ્રતિસ્પર્ધીઓ સાથે વાવ-વિવાદોમાં સામેલ થવાનું ટાળો. તમારા વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ ન હોઈ શકે. તમારા બાળકો સાથે મંતવ્યોમાં મતભેદો આવી શકે છે. બપોર પછી ઘર, કાર્યસ્થળ અથવા વેપારસ્થળ પર અધિકારીઓ કે સહયોગીઓનો વ્યવહાર નકારાત્મક રહી શકે. તમે તમારા બાળકો અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ બન્યો રહેશે. સરકારી કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ભાગીદારીના કામોમાં તમને લાભ મળશે.
ધન - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારે દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. ગુસ્સાના કારણે નુકસાન થવાનું જોખમ છે. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. વ્યવસાયમાં, તમારા પ્રત્યે અન્ય લોકોનું વલણ નકારાત્મક હોઈ શકે છે. તમારા બાળકો અંગેની ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા વિરોધીઓથી સતર્ક રહો. આજે મહત્વપૂર્ણ બાબતો અંગે નિર્ણય લેવાનું ટાળો. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. નોકરીયાતોએ આજે ફક્ત તેમના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.
મકર - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. વાતચીત વખતે ગુસ્સે થવાનું ટાળો. પરિવારમાં શાંતિ, ખુશી અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. માન અને સન્માન મળવાની પણ શક્યતા છે. તમને નાણાકીય લાભ થશે. તમે બપોરનો સમય મિત્રો અને સંબંધીઓની સંગતમાં સાવધાનીપૂર્વક વિતાવશો. વાહન સુખ મળવાના કારણે તમારું મન ખુશ રહેશે. મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લેવાનો કાર્યક્રમ બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ રહેશે, તેમણે તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
કુંભ - આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને કલામાં રસ વધશે. વધુ પડતા ખર્ચને કારણે તમને થોડી તકલીફનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકો અંગે કેટલીક ચિંતાઓ થઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે, અને તમને નાણાકીય લાભ પણ થશે. તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં, તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. વાણી પર સંયમ રાખો. આજે પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.
મીન – આજે, 23 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે વધુ પડતું ભાવનાત્મક બનવાનું ટાળો. વધુ પડતું વિચારવાથી ચિંતા થઈ શકે છે. જમીન કે મિલકત સંબંધિત બાબતો માટે આજનો દિવસ શુભ નથી. પેટ સંબંધિત બીમારીઓ દૂર થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે. જોકે, યાત્રા કરવા માટે સમય અનુકૂળ નથી. દલીલો કે વિવાદોમાં ફસાવવાથી ફક્ત તમને પોતાને નુકસાન થશે. નોકરીયાત લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. આજે કોઈપણ નાણાકીય રોકાણ કરતા પહેલા કોઈની સલાહ અવશ્ય લો.
