21 મે 2026નું રાશિફળ: મેષથી લઈને મીન સુધી તમામ 12 રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કહેવો રહેશે?
આજે આ 3 રાશિના જાતકો માટે ગુરુવારનો દિવસ ફળદાયી રહેશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
Published : May 21, 2026 at 7:20 AM IST
મેષ - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારો આજનો દિવસ માનસિક ચિંતાથી ભરેલો રહેશે. આજે તમે તમારી લાગણીઓમાં સામાન્ય કરતાં વહી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર તમારા મનને કામ પર કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમના અભાવને કારણે તમને પસ્તાવાની લાગણી પણ થઈ શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. આજે સ્થાવર મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓ ટાળો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય મધ્યમ છે. પ્રેમ જીવનમાં, તમારા જીવનસાથીની વાતથી નારાજ થઈ શકો છો.
વૃષભ - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે શરીર અને મન બંનેમાં હળવાશનો અનુભવ કરશો. તમારા ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ થશે. મનમાં નવી સંવેદનશીલતા રહેશે. આજે તમારી કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરીને કંઈક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સિદ્ધ કરવાની સ્થિતિમાં હશો. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરવા માટે તમે નવા લોકોને મળી શકો છો. કૌટુંબિક બાબતોમાં સક્રિય રસ લેશો. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. નાણાકીય પ્રગતિ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે.
મિથુન - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે તે નિશ્ચિત છે, જોકે તેમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમારા પ્રયત્નો સતત ચાલુ રહો. તમને તમારી નાણાકીય યોજનાઓમાં નાના અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, પરંતુ અંતે, તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઓફિસમાં તમારા સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. અપરિણીત લોકો માટે લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ છે.
કર્ક - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે લાગણીઓના પ્રવાહમાં ડૂબેલા રહેશો. પરિવારના સભ્યો, મિત્રો અને સંબંધીઓ તેમાં સહભાગી બનશે. કોઈના તરફથી ભેટ મળી શકે છે. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવા અને બહાર ફરવા જવાની યોજનાઓ બની શકે છે. માંગલિક સામાજિક કાર્યક્રમોમાં જવાની તક મળશે. આ એક આનંદદાયક સમય રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાના સંકેત છે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં આત્મીયતા અને નિકટતાની ભાવના અનુભવશો.
સિંહ - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. ચિંતાને કારણે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. ખોટી દલીલો અથવા વિવાદોમાં સામેલ થવાથી મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે. કોર્ટ અને કાનૂની કાર્યવાહી સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારી વાણી અને વર્તન બંનેમાં સંયમ રાખવો જરૂરી છે. ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધુ થવાની સંભાવના છે. કોઈપણ ગેરસમજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામમાં આજે વિલંબ શક્ય છે.
કન્યા - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ લાભનો છે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની સાથે, તમારી આવકમાં પણ વધારો થશે. નોકરીયાત લોકોને લાભનો અવસર પ્રાપ્ત થશે. લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી, બાળકો અને વડીલો તરફથી લાભ મળશે. મિત્રો સાથે ફરવાની યોજનાઓ બની શકે છે. મિત્રો તમારા માટે ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારા બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
તુલા - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ઘરમાં સ્થિત છે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ પ્રવર્તશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાય દ્વારા આવકમાં વધારો થવાના યોગ બની રહ્યા છે. તમારી માતા તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. ઘર સજાવટના પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરી શકો છો. ઓફિસમાં, ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ વધશે, અને તમારા સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે સકારાત્મક છે; જોકે, આજે નવા સંબંધોને લઈને વધુ પડતો ઉત્સાહિત ન થાઓ.
વૃશ્ચિક - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ઘરમાં સ્થિત છે. આજે, તમે વિવિધ બાબતોના નકારાત્મક પાસાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. થાક અને આળસના કારણે સ્ફૂર્તિનો અભવા રહેશે. મનમાં કોઈ વાતની ચિંતા થઈ શકે છે. નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં, હરીફો તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો કે વિવાદોમાં પડવાનું ટાળો. વિદેશ પ્રવાસની ઇચ્છા રાખનારાઓ આજથી જ પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી શકે છે. તમને વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા નજીકના સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળી શકે છે. તમારા બાળકો અંગે થોડી ચિંતા અનુભવી શકો છો.
ધન - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ નવા કામ કરવા માટે અનુકૂળ નથી. તમે શરદી, ખાંસી અથવા પેટ સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાઈ શકો છો. કોઈપણ પ્રકારની સર્જિકલ પ્રક્રિયા કરાવવા માટે આ યોગ્ય દિવસ નથી. તમે ચિંતા અને બેચેની અનુભવી શકો છો. અચાનક સમસ્યા અથવા ગૂંચવણ ઊભી થઈ શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. બોલવામાં સાવધાની રાખો. કાર્યસ્થળ પર ભારે કામના ભારણને કારણે તમે ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથે અમુક મુદ્દાઓ પર મતભેદો થઈ શકે છે.
મકર - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે આજે થોડા ઈમોશનલ રહેશો. તેમ છતાં, તમે પરિવારના સભ્યો અને મિત્રોની સંગતમાં ખુશીથી દિવસ પસાર કરશો. શરીર અને મન બંનેમાં તાજગી અને ઉત્સાહનો અનુભવ કરશો. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થવાની સંભાવના છે. દલાલી, વ્યાજ અને કમિશન દ્વારા તમારી આવકમાં વધારો થશે. ભાગીદારી નફાકારક સાબિત થશે. જાહેર જીવનમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમને કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
કુંભ - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ઘરમાં સ્થિત છે. તમે આજે હાથ ધરેલા કાર્યોમાં યશ, કીર્તિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરીમાં, તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ પણ આજે નવા ગ્રાહકોને આકર્ષવામાં સફળ થશે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના પર કામ કરી શકશો. નોકર વર્ગ અને મોસાળ પક્ષ તરફથી લાભ મળશે. જરૂરી કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમારા વિરોધીઓને હારનો સામનો કરવો પડશે.
મીન - આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારી કલ્પનાશીલ શક્તિઓમાં ઘણો વધારો થશે. તમે સર્જનાત્મક લેખન અથવા સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે. તમારા સ્વભાવમાં પ્રેમ વધુ રહેશે. જો કે, તમે પેટમાં થોડી અસ્વસ્થતા અથવા માનસિક બેચેની અનુભવી શકો છો; તેથી, તમારે તમારા મનને સ્થિર રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પ્રેમીજનો માટે પણ આ અનુકૂળ સમય છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ મતભેદો ઉકેલાઈ જવાની શક્યતા છે. આજે, તમે કંઈક નવું કરવાનો વિચાર કરી શકો છો.
