25 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: બુધવારનો દિવસ આ 3 રાશિના જાતકોને ફળશે, વાંચો તમારો દિવસ કેવો રહેશે?
મેષથી મીન સુધી તમામ 12 રાશિના જાતકો માટે 24 નવેમ્બર 2026ને મંગળવારનો દિવસ કેવો રહેશે?
Published : November 25, 2026 at 6:01 AM IST
મેષ: ચંદ્ર આજે 25 નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાં રહેશે. આજના દિવસે આપને ખર્ચ કરવામાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે આજે વિશેષ ધનખર્ચનો યોગ છે. નાણાંકીય બાબતોમાં આજે સાવધ રહેવાની અને લેવડદેવડમાં ચેતીને ચાલવાની સલાહ છે. આજે કોઇ સાથે વાતચીતમાં વાદવિવાદ ઊભો ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. મિત્રો કે પરિવારજનો સાથે મનદુ:ખના પ્રસંગો બનવાની શક્યતા જણાય છે. ખાવાપીવામાં સંયમ જાળવો. આરોગ્ય બગડવાની શક્યતા છે. ટૂંકમાં આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી નીવડશે.
વૃષભ: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આપનો વર્તમાન દિવસ શુભ ફળદાયક છે. આપની રચનાત્મક અને કલાત્મક શક્તિઓમાં વધારો થશે. આજે આપનામાં વૈચારિક સ્થિરતા રહે. પરિણામે આપ ચીવટપૂર્વક કામ કરી શકો. જવાબદારીઓ સારી રીતે નિભાવી શકશો. નાણાંકીય બાબતોનું આયોજન થાય. આજે આપ આભૂષણો, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મનોરંજન પાછળ ખર્ચ કરો. પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદથી સમય પસાર કરો. આપનો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મિથુન: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં રહેશે. આજે સંયમિત વર્તન આપને ઘણી તકલીફોમાંથી ઉગારી લેશે,એમ જણાઈ રહ્યું છે. આપના વર્તનને કારણે કોઈની સાથે ગેરસમજ થઈ હોય તો હવે સમાધાન લાવી શકો છો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે મેડિટેશન અને કસરત કરવાની સલાહ છે. પરિવારનું વાતાવરણ ખુશહાલ બનાવવા માટે સહકારની ભાવના વધારવી અને દરેકની જરૂરિયાતો સંતોષવાનો પ્રયાસ કરવો. ખર્ચમાં વધારો થાય પરંતુ સારા કામ માટે ખર્ચ થશે તેથી મનમાં દુઃખ નહીં હોય. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને કારણે માનસિક શાંતિની અનુભૂતિ થશે.
કર્ક: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાં રહેશે. આપને અચાનક ધનલાભ થઇ શકે તેમજ મિત્રો, સગાઓ અને સ્નેહીજનો સાથે આપનો દિવસ આનંદ અને રોમાંચથી ભરપૂર બની રહેશે તેમ જણાઈ રહ્યું છે. આપની આવકમાં વધારો થઇ શકશે. વેપારીઓ ધંધામાં લાભકારક લેવડદેવડ અને સોદા કરી શકશે. પુત્ર અને પત્નીથી પણ ફાયદો થઇ શકે. પ્રવાસના યોગ છે. લગ્નોત્સુક પાત્રોના લગ્ન થઇ શકશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને સાંસારિક સુખ માણી શકશો.
સિંહ: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી દશમ ભાવમાં રહેશે. આપના કાર્યોમાં વિલંબ થશે છતાં કામ સફળતાથી પાર પડશે. ઘરમાં અને ઓફિસમાં જવાબદારી વધી જશે. જીવન વધુ ગંભીર બનતું જણાશે. નવા સંબંધો કે કાર્યો અંગે મહત્વના નિર્ણયો હમણાં ન લેશો. પિતા સાથે મતભેદ થઇ શકે. સારા પ્રસંગના આયોજન માટે પણ સમય અનુકૂળ જણાતો નથી.
કન્યા: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી નવમ ભાવમાં રહેશે. આપને શારીરિક સુસ્તી અને માનસિક કંટાળો દૂર કરીને નવા ઉત્સાહ અને ઉર્જા સાથે આગળ વધવાની સલાહ છે. સંતાનોને પોતાની વાત મનાવવા માટે આદેશના બદલે સમજાવટનો માર્ગ અપનાવજો. ઓફિસમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે પણ પણ સૌમ્ય વર્તન અને વાણી સાથે સહકારપૂર્વક આગળ વધવું. રાજકીય બાબતોમાં કોઇ સમસ્યાઓથી બચવા માટે ખોટા કાર્યોથી દૂર રહેવું. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પાછળ ખર્ચ થઇ શકે. સહોદરો દ્વારા લાભ થવાની પણ શક્યતા છે.
તુલા: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં રહેશે. આપે સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખવી પડશે. ખરાબ વાણી અને વર્તનને કારણે વિવાદ કે મતભેદ થઇ શકે છે માટે ગરમ સ્વભાવ અને ખર્ચ પર અંકુશ રાખવો પડશે. આપના વિરોધીઓ સામે સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જોકે, આર્થિક મોરચે અચાનક લાભ થઇ શકે છે. ભોજન સમયસર લેવાની સલાહ છે.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાં રહેશે. આજે આપનો દિવસ આનંદ અને મોજ મસ્તીથી ભરપૂર રહેશે. આપ વિજાતીય પાત્રોનું સાન્નિધ્ય માણશો. નવા વસ્ત્રો અને અલંકારો પહેરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય.સાથે જ આપ સ્વાદિષ્ટ ભોજન, પ્રવાસ અને મનોરંજન પણ માણશો. લગ્નજીવનમાં આનંદ પ્રાપ્ત થશે. ભાગીદારીથી આપને ફાયદો થશે અને લોકોમાં આપનું માન આદર વધશે.
ધન: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાં રહેશે. આજે આપને નાણાંકીય લાભ મળવાની શક્યતા હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. પરિવારમાં સુખશાંતિ અને આનંદ પ્રવર્તશે. નોકરિયાત વર્ગને નોકરીમાં લાભ અને સહકર્મીઓનો સહકાર મળશે. હાથ નીચેના માણસોનો સાથ સહકાર મેળવી શકશો. કાર્યમાં સફળતા અને યશ મળે. તંદુરસ્તી સારી રહે. મોસાળપક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળે. શત્રુઓ અને હરીફોને મ્હાત કરી શકશો. સંયમિત વાણીથી અનર્થ સર્જાતા અટકશે. સ્ત્રી મિત્રો સાથે મુલાકાત થાય.
મકર: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાં રહેશે. દ્વિધાભર્યા મનોવલણને કારણે આપ આજે ચોક્કસ નિર્ણય પર ન આવી શકતાં ચિંતાગ્રસ્ત રહેશો. આવી મનોસ્થિતિમાં કોઇ અગત્યના નિર્ણયો ટાળવાની આપને સલાહ છે અથવા કોઈ વિદ્વાન વ્યક્તિના માર્ગદર્શન સાથે આગળ વધવું. નસીબનો સાથ મળવાની વધુ પડતી આશા રાખવાના બદલે આત્મવિશ્વાસ સાથે કર્મના સિદ્ધાંતને અનુસરજો. સંતાનોના કામકાજોમાં વધુ સમય આપવો પડશે. ઘરમાં વડીલ સ્વજનોની તબિયત સાચવજો. થાક, અશક્તિ અને આળસથી બચવા કામના પ્રમાણમાં આરામને મહત્વ આપવું. પ્રતિસ્પર્ધીઓ સાથે વાદવિવાદમાં ન ઉતરવું હિતાવહ છે. પેટના દર્દથી પરેશાની થાય.
કુંભ: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં રહેશે. આજે આપ વધારે પડતા સંવેદનશીલ બનશો. પરિણામે માનસિક બેચેની અને અસ્વસ્થતા આવી શકે છે. પ્રભૂ સ્મરણ અને આત્મચિંતનથી તમે સ્થિરતા લાવી શકશો. સ્વભાવમાં થોડું જિદ્દીપણું આવશે માટે તેને ટાળજો. જાહેરમાં પ્રતિષ્ઠા ખંડિત થાય તેવા કાર્યોથી દૂર રહેવું. જમીન, મકાન વાહન વગેરેના દસ્તાવેજો કરવામાં સાવધાની રાખવી. સૌંદર્ય પ્રસાધનો, વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ખરીદી પાછળ મહિલાઓને ખર્ચ થાય. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળે.
મીન: ચંદ્ર આજે ૨૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૬ બુધવારના દિવસે વૃષભ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આપના માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મહત્વના નિર્ણયો લેવા માટે શુભ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. વિચારોમાં દૃઢતા કાર્યો સારી રીતે પાર પાડે આપની સર્જનાત્મક અને કલાત્મક શક્તિમાં વૃદ્ધિ થાય. મિત્રવર્તુળ કે પરિવારજનો સાથે નાનકડી મુસાફરીનું આયોજન થાય. ભાઇ બહેનોથી લાભ થાય. કાર્ય સફળતા આપના મનને આનંદિત કરશો. જાહેર જીવનમાં માનસન્માન મળે. આજે હરીફોને મ્હાત કરી શકશો.
આ પણ વાંચો: